PONGO IL CANE MILIONARIO/ Su Italia 1 il film con Ivan Massagué e Patricia Conde. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 29 dicembre 2016)

PONGO - IL CANE MILIONARIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Pongo - Il cane milionario è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 dicembre 2016. La pellicola dal genere commedia è stata scritta e diretta da Tom Frenandez per le case di produzione DeAplaneta e Atresmedia Cine mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Eagle Pictures. Il montaggio è stato effettuato da Juajo Sanchez con effetti speciali che sono stati realizzati da Reyes Abades e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da lucio Godoy, i costumi di scena portano la firma di Noemi Lopez ed il trucco dei personaggi è stato prodotto da Patricia Rodriguez. La pellicola è stata prodotta in Spagna nel 2014 e la sua durata si estende per 94 minuti. Curiosità: In italiano il Jack Russell Terrier protagonista del film si chiama Pongo, mentre in lingua spagnola ha il nome di Pancho. Il cane che è stato utilizzato durante le riprese, però, risponde al nome di Cook. Le riprese del fino hanno avuto una durata di sette settimane, iniziate il 2 settembre e terminate il 23 ottobre 2013 a Madrid.

PONGO - IL CANE MILIONARIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Pongo - Il cane milionario, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 16.30. La pellicola dal titolo in lingua originale "Pancho, el perro millonario", è una commedia spagnola che si incentra attorno alle avventure di un simpatico Jack Russell Terrier. Per quanto riguarda la sua regia, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Tom Fernandéz, autore cinematografico nato ad Oviedo nel 1971. Le sue opere più popolari sono "Para qué sirve un oso" e "La torre de Suso". Venendo a parlare del cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, notiamo che il protagonista è stato interpretato dal catalano Ivan Massagué, il giovane attore è molto noto anche sulla scena internazionale grazie alla sua partecipazione a film di grande popolarità come, "Il labirinto del fauno" di Guillermo Del Toro. Al suo fianco recita la bella Patricia Conde, tra le sue performances più celebri ricordiamo quella in "7 días al desnudo" e quella in "Killer Karaoke". Citiamo, infine, la presenza di Armando del Río, ottimo attore spagnolo che ha esordito nel 1992 nel film "Prociutto, prosciutto" del grande Bigas Luna, da allora ha recitato in altre pellicole di livello come, "Km. 0" e "Valentin". Ma scopriamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PONGO - IL CANE MILIONARIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Pongo è un cane molto particolare, è il titolare di una vera e propria fortuna economica. Multimilionario, vive una vita fatta di lusso e di stravaganze grazie all'assistenza del suo segretario Alberto (Ivan Massagué). Un giorno, una vecchia compagna di Università dell'uomo, l'affascinante Patricia (Patricia Conde), lo contatta dopo molti anni, il capo della donna, infatti, vuole fare una proposta commerciale a Pongo. Montalban (Armando del Río), questo il nome dell'affarista, vuole che il cane prenda parte ad un business che prevede lo sfruttamento del lavoro minorile. Quando Alberto scopre questa nefandezza, ovviamente, si indigna in modo molto acceso e rinuncia all'affare in modo molto brusco. Montalban, però, non è tipo da accettare un rifiuto come risposta e decide di vendicarsi. Alcuni giorni dopo, due criminali che figurano nel libro paga del faccendiere entrano nella casa di Alberto e Pongo. Il loro obiettivo è quello di rapire il cane e di portarlo al cospetto del oro capo. Hanno, però, fatto i conti senza l'oste, Alberto, infatti, riesce a far scappare Pongo in modo talmente rocambolesco da fargli perdere il collare dotato di localizzatore GPS. Senza questo dispositivo, il maggiordomo non sa più come fare per ritrovare il suo datore di lavoro. La bella Patricia, quando viene a sapere cosa sta succedendo, si lascia commuovere dalle circostanze ed decide di aiutare il suo vecchio amico a ritrovare Pongo. Nel frattempo, il cane si aggira per strade sconosciute fino a quando un uomo anziano lo nota, si lascia muovere a pietà e lo adotta. Pongo, purtroppo, dovrà scoprire che si tratta del proprietario di un canile correzionale, le condizioni di vita sono talmente umilianti che il nostro protagonista decide di fuggire dalla sua orribile prigione. Mentre cerca di mettere in atto il suo piano, alcune persone si dicono interessate alla sua adozione. Il nostro protagonista, però, non accetta la benevolenza di nessuno e continua a sperare di riuscire a tornare nella sua lussuosa villa. Questo suo atteggiamento continuerà fino a quando il cane non verrà adottato dalla famiglia del piccolo Pablo (Guillermo Creuheras), un bimbo molto dolce che non è ancora riuscito a superare la morte del suo vecchio cane. Inizialmente, il piccolo si mostrerà diffidente nei confronti del nostro protagonista, poco alla volta, però, permetterà a Pongo di colmare il vuoto che è rimasto nel suo cuore.

