POSH / Il film con Max Irons, figlio di Jeremy Irons, su Rai Movie, in seconda serata (oggi, 29 dicembre 2016)

POSH, SU RAI MOVIE OGGI 29 DICEMBRE 2016 IL FILM CON MAX IRONS, IL CAST - Su Rai Movie, oggi, 29 dicembre 2016, va in onda in seconda serata, Posh, in lingua originale "The Riot Club", un film drammatico realizzato nel 2014 e basto sull'omonimo dramma scritto da Laura Wade. Il protagonista è interpretato dal britannico Max Irons, figlio d’arte di Jeremy Irons e di Sinéad Cusack. Nonostante la sua giovane età, Max ha lavorato in pellicole importanti come, ad esempio, "La diva Julia - Being Julia", "Dorian Gray" e "The Host". Al suo fianco troviamo il giovane Sam Claflin, noto al grande pubblico per aver interpretato Richard nella miniserie TV "I pilastri della Terra" e per il ruolo del prestante Finnick Odair nel blockbuster "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2". Citiamo, infine, la presenza di Douglas Booth, giovane modello che nonostante la brevità della sua carriera ha già collaborato con registi di pregio quali, ad esempio, Julian Fellowes, Darren Aronofsky e Lana e Andy Wachowski. La regia è stata curata da Lone Scherfig, ottima regista danese classe 1959, diventata molto popolare sulla scena internazionale grazie ad alcune sue opere quali "Italiano per principianti", "An Education" e "One Day".

POSH, SU RAI MOVIE OGGI 29 DICEMBRE 2016 IL FILM CON MAX IRONS, LA TRAMA - Alistair (Sam Claflin) e Miles (Max Irons), sono due giovani aristocratici inglesi che si trovano ad iniziare il loro primo anno presso l'Università di Oxford. Sono molto diversi: Miles è amichevole e talmente aperto mentalmente da non preoccuparsi se la sua fidanzata Lauren (Holliday Grainger) proviene da un ambiente più umile. Alistair, invece, è uno snob insicuro, arrogante e dal cuore freddo che aspira unicamente a fare la stessa carriera dello zio del suo amico, un deputato conservatore di nome Jeremy (Tom Hollander). Nonostante queste diversità, i due diventano molto amici ed entrambi aspirano ad entrare nel Posh, un club d'elite che da tempo trova rifugio tra le mura di Oxford e che promulga gli ideali propri dell'aristocrazia britannica. Alistair ritiene che appartenere a questo club sia più che altro una moda: ad ogni modo decide di entrarvi ugualmente per trovare svago e spensieratezza nell'austero ambiente universitario. Purtroppo, i membri del Posh sono stati banditi da gran parte dei locali della zona a causa del loro atteggiamento poco morigerato e poco composto: si ritrovano a dover festeggiare la loro cena annuale presso un pub di campagna molto umile e poco avvezzo alle raffinatezze cittadine. Anche qui, però, riescono a dare fastidio agli altri avventori, scocciati dalla loro condotta molesta e chiassosa. I nostri protagonisti cercano di assumere una prostituta che, però, si rifiuta di accondiscendere alle loro perverse richieste: Alistair, allora, prende il telefono e chiama Lauren senza che Miles lo sappia, chiedendo alla fanciulla se sarebbe disposta a concedere loro gli svaghi che desiderano. I giovani sono sempre più ubriachi e drogati ed iniziano letteralmente a distruggere il locale in cui si trovano: Chris, il proprietario della locanda, interviene per sedare gli animi e per farsi rimborsare dei danni arrecati. La reazione dei Posh sarà davvero terribile e l'uomo verrà malmenato con una brutalità tale da rendere necessario un ricovero ospedaliero. Quando questi giovani delinquenti vengono arrestati, la decisione che prendono è davvero sconvolgente: Miles, nonostante sia estraneo alla vicenda, deve addossarsi la colpa di questo orribile misfatto, dato che è il più giovane membro del club...

© Riproduzione Riservata.