Purchè finisca bene 2 / Il mio vicino del piano di sopra, tutto quello che c'è da sapere. Diretta streaming del film (29 dicembre)

PURCHÈ FINISCA BENE 2, IL MIO VICINO DEL PIANO DI SOPRA, LA TRAMA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Terzo appuntamento con il ciclo di film per la televisione di Purché finisca bene 2: oggi, giovedì 29 dicembre 2016, andrà in scena su Rai 1 “Il mio vicino del piano di sopra”, con protagonisti Sergio Rubini e Barbara Bobulova. Il primo interpreta un designer sognatore, Bruno Gargiulo, che è rimasto disoccupato e che abita in un super attico all’interno di un palazzo all’avanguardia. Claudia Pessini (Barbara Bobulova) ha invece 35 anni, è una sorta di workaddicted, efficiente, grintosa e anche un po’ cinica, ha tutta l’intenzione di vivere insieme al suo futuro marito nell’attico al piano di sotto, ma ha acquistato anche il super attico di Bruno per poter allargare i suoi spazi. I problemi e gli scontri tra i due nascono quando l’uomo chiarisce che non vuole lasciare quella casa: la faccenda, però, si complica, quando Gea (Giorgia Boni) fa sapere al padre che la sua ex Susanna (Simona Nasi) sta per sposare Riccardo (Luigi Di Fiore), il suo nuovo amore. Bruno, allora, propone un accordo a Claudia: lei lo accompagnerà al matrimonio, e lui firmerà per lasciare libero lo stabile. Il tentativo di far ingelosire Susanna da parte del protagonista risulterà più che mai goffo, e tutta la vicenda prenderà una piega che nessuno avrebbe potuto prevedere…

PURCHÈ FINISCA BENE 2, IL MIO VICINO DEL PIANO DI SOPRA: DIRETTA STREAMING 29 DICEMBRE 2016 - La prima serata di Rai Uno di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, ci offre “Il mio vicino del piano di sopra” per la collana “Purché finisca bene 2”. Protagonista di questo episodio è Bruno, che si rifiuta di lasciare l’attico della manager Claudia, che abita nello stesso stabile. Apprendendo che l’ex moglie sta per risposarsi, propone a Claudia un accordo: lascerà l’appartamento se lei accetterà di accompagnarlo al matrimonio fingendo di essere la sua fidanzata. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Il mio vicino del piano di sopra” sintonizzandovi alle 21.25 su Rai Uno, potrete seguire l’episodio con Sergio Rubini e Barbara Bobulova anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui. L'EPISODIO SARÀ ALL'ALTEZZA DEGLI ALTRI? - Torna questa sera Purché finisca bene 2, la fiction Rai che tratta episodi di vita di persone comuni che però si trovano ad affrontare situazioni assurde e impensabili. Questa sera la serie televisiva vedrà andare in onda la puntata intitolata Il mio vicino del piano di sopra: protagonisti Sergio Rubini e Barbara Bobulova, ha l'aria di essere un episodio particolarmente simpatico e divertente. La trama e l'alterco che si andrà a creare tra i due ricorda un po' quello dei due vicini di casa Paola Cortellesi e Alessandro Preziosi nel film Maschi contro Femmine. I due, proprio come Bruno e Claudia, erano tremendamente diversi e passavano le loro giornate a litigare: l'epilogo lo ricordiamo bene tutti, dato che i loro due personaggi si sono poi follemente innamorati. Che questo accadrà anche ai due litigiosi vicini interpretati da Sergio Rubini e Barbara Bobulova? Non lo sappiamo, ma certo è che questo nuovo episodio di Purché finisca bene 2 promette di essere simpatico e all'altezza degli altri, con una trama incalzante e interessante che terrà incollati gli spettatori al televisore anche questa sera.

PURCHÈ FINISCA BENE 2, IL MIO VICINO DEL PIANO DI SOPRA: L’INTERVISTA A SERGIO RUBINI, VIDEO - L’ultimo appuntamento con il ciclo “Purché finisca bene 2” vede protagonista il film “Il mio vicino del piano di sopra” con Sergio Rubini e Barbora Bobulova. La storia diretta da Fabrizio Costa vede Rubini nei panni di Bruno Gargiulo,un designer disoccupato e depresso che odia l’aggressiva Claudia Pessini che ha comprato l’attico sotto il superattico dove vive Bruno. Lei vorrebbe che lui se ne andasse per ricavarci un lussuoso appartamento su due livelli ma lui non ha nessuna intenzione di trasferirsi. In un’intervista realizzata da Spettacolomania.it ascoltiamo Sergio Rubini raccontare così il suo personaggio: “Bruno è un uomo con un piede nel passato, non è riuscito a stare al passo coi tempi e non ha accettato di aver raggiunto l’età che ho io. Non ha accettato di essere stato lasciato dalla moglie, non ha accettato che gli anni ’70 siano finiti e che il Che sia morto. Non ha accettato nulla di questo mondo che si rinnova. È un uomo di talento che si è impigrito. Al piano di sotto viene ad abitare una che vorrebbe mandarlo via perché lei vorrebbe farsi l’attico e il superattico. Da questa naturale antipatia che nasce tra i due, nasce anche una sorta di attrazione. Lei è una donna diversa da me, una donna manager con un piede negli anni ’80. L’attrito che nasce, come nelle migliori commedie, si trasforma poi in attrazione e simpatia”. Clicca qui per vedere tutta l’intervista a Sergio Rubini.

PURCHÈ FINISCA BENE 2, ANTICIPAZIONI: IL MIO VICINO DEL PIANO DI SOPRA, IL FILM TV SU RAI 1 (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Ultimo appuntamento - oggi, giovedì 29 dicembre 2016 - con il ciclo di film proposti da Rai 1 con Purché finisca bene 2. In prime time sul primo canale nazionale andrà in scena “Il mio vicino del piano di sopra”, diretto da Fabrizio Costa. Le proposte che hanno accompagnato il pubblico per le scorse due settimane sono riuscite a conquistare l’attenzione dei telespettatori, che hanno premiato “Piccoli segreti, grandi bugie” con uno share pari al 15.7% con 3 milioni e 844mila spettatori al seguito, e “Mia moglie, mia figlia, due bebè” con più di 7 milioni di spettatori con gli occhi davanti allo schermo e il 17% spaccato di share. Due risultati davvero buoni: è facile, dunque, che anche la storia che verrà raccontata stasera riesca a catturare l’attenzione del pubblico, anche grande alla presenza di due grandi interpreti, Barbara Bobulova e Sergio Rubini, che hanno preso i panni di protagonisti Claudia e Bruno. L’appuntamento con “Il mio vicino del piano di sopra” è per le 21.25 di oggi, dopo Affati Tuoi raddoppia: chi non se lo perderà?

PURCHÈ FINISCA BENE 2, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Prima di scoprire cosa succederà durante l’ultimo appuntamento con Purché finisca bene 2, diamo uno sguardo a come è andata la settimana scorsa con “Mia moglie, mia figlia, due bebè”. Antonio è un manager di successo, ha un'attività ben avviata e una solida famiglia con la moglie Amalia. La donna è una mamma molto protettiva e non prende molto bene l'indipendenza della figlia, soprattutto quando scopre che ha fatto un tatuaggio di nascosto. Noemi in famiglia ha un grande alleato, il padre, che le vizia e le da il permesso di andare ad una festa, la ragazza però si veste in modo molto succinto e in albergo è scambiata per una escort da alcuni clienti del padre. Amalia sente che nella sua vita manca qualcosa e propone al marito di avere un altro figlio, l'uomo però prende la sua richiesta per uno scherzo e non ci pensa più. Quella stessa notte mentre i coniugi Novelli vivono una notte di passione anche la figlia passa la sua prima notte d'amore insieme al fidanzato Giordano. Passa qualche tempo e mentre Antonio è in procinto di allargare la sua attività alberghiera in contemporanea Amalia e Noemi scoprono di aspettare un figlio. La signora Novelli comunica subito la notizia al marito che per lo shock sviene, nel frattempo Noemi non sa cosa fare ma il fidanzato la conforta. Le prime settimane di gravidanza sono molto delicate per Amalia e la dottoressa la costringe a stare a riposo. Noemi è sempre più confusa e non sa che decisione prendere, alla fine decide di tenere il bambino ma non ha ancora avuto il coraggio di dirlo ai genitori. Arriva il giorno del compleanno di Noemi, la ragazza farà conoscere ai genitori Giordano e la madre come regalo le ha comprato due biglietti per Parigi. Amalia si sente molto in colpa con la figlia per averla trascurata e pensa che la ragazza soffra di disturbi alimentari, Noemi alla fine confessa di essere incinta. Tutta la famiglia è nel panico più totale, Antonio impone alla figlia di non vedere più Giordano e a complicare le cose arriva la notizia che la famiglia del ragazzo è sospettata di una truffa milionaria. Noemi e Amalia vivono la gravidanza insieme, la ragazza però deve pensare anche alla maturità ma vorrebbe avere Giordano al suo fianco. Antonio alla fine cede e fa andare a vivere in albergo anche Giordano. Noemi ascolta al telegiornale la notizia che anche la madre di Giordano è coinvolta nella truffa del padre e va a parlare con la donna. La madre del ragazzo ignorava la gravidanza e quando vede Noemi ha un mancamento. I due fidanzati, dopo l'incontro, litigano furiosamente e Giordano manifesta l'intenzione di trasferirsi in America per studiare. Antonio crede che la figlia voglia commettere una pazzia e butta giù la porta del bagno poi racconta a Giordano di tutte le sue insicurezze quando era nata Noemi. Arrivano gli orali dell'esame di maturità ma sul più bello Noemi ha le contrazioni, in ospedale anche ad Amalia si rompono le acque e per l'ennesima volta Antonio sviene. Nel finale nascono due bambini forti e sani, Noemi e Giordano sono felici insieme e Amalia e Antonio iniziano a prendersi del tempo per loro.

