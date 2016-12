RISCHIATUTTO/ Oggi, 29 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché. Le materie del nuovo anno lette dalla "Befana Littizzetto", video

RISCHIATUTTO, OGGI 29 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ. LE MATERIE DEL NUOVO ANNO LETTE DALLA “BEFANA LITTIZZETTO”, VIDEO - Non andrà in onda questa sera il Rischiatutto, che è terminato settimana scorsa con la grande sfida finale vinta da Giuseppe Pentassuglia. L’ultima puntata è stata contraddistinta dal clima natalizio e oltre a un Giuseppe Vessicchio vestito come Babbo Natale abbiamo visto Luciana Littizzetto nei panni della Befana. La comica, materia vivente dell’ultimo appuntamento, ha elencato le ironiche nuove materie del Rischiatutto per il prossimo anno: “Min***a è arrivato mio marito, storia delle corna dal 1922 a oggi, Grattarola e malattie di poco conto, I tanti usi impropri della banana nel corso dei secoli, Maratone di Mentana, Lifting di Donatella Versace, la teoria di Darwin dalla scimmia all’uomo col risvolto, Colesterolo di Cannavacciuolo, Storia del del cerchio da Giotto a Ennio Doris..”. Clicca qui per vedere il video.

RISCHIATUTTO, OGGI 29 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ - Gli appassionati del Rischiatutto non ritroveranno in onda questa sera, giovedì 29 dicembre 2016, il loro quiz show preferito. Il programma lanciato negli anni ’70 da Mike Bongiorno e riportato in tv da Fabio Fazio si è infatti concluso settimana scorsa con la gara finale che ha incoronato il campione di quest’edizione. A vincere è stato Giuseppe Pentassuglia, che ha portato a casa 382.000 euro battendo Stefano Orofino e Armando Vitolo. Un'intensa edizione che ha sicuramente fatto venire ai fans di vedere presto in onda nuove sfide. Al posto del Rischiatutto Rai Tre trasmetterà invece una commedia con Jennifer Garner e CJ Adamas dal titolo “L’incredibile vita di Timothy Green”.

