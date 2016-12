RISTORANTE SAN PAOLO / Roma, "miracolo" compito dallo chef Antonino Cannavacciuolo? (Cucine da incubo, puntata 29 dicembre 2016)

RISTORANTE SAN PAOLO A ROMA, "MIRACOLO" COMPITO DALLO CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO? (CUCINE DA INCUBO, PUNTATA 29 DICEMBRE 2016) - Cucine da incubo per la puntata di oggi ripropone la "trasformazione" del ristorante San Paolo di Roma: lo chef Antonino Cannavacciuolo, infatti, ha provato tempo fa a risollevare le sorti di questo locale rilevato da Letizia e Roberto. Il cambio di gestione, però, non è stato sufficiente per far decollare il ristorante, quindi Cannavacciuolo si è presentato dai proprietari per dare una svolta definitiva al locale. Lo chef è riuscito, dunque, a rimettere in sesto il ristorante San Paolo dopo una delle puntate più "sceneggiate" del programma: come di consueto, ha girato per il quartiere per conoscere punti di forza e di debolezza del locale, si è scontrato con la presunzione di di Roberto e ha messo alla prova Letizia. La pazienza di Cannavacciuolo, però, è stata messa dura prova, come avrete modo di scoprire nella puntata di oggi di Cucine da incubo. Lo chef, però, a differenza del celebre Gordon Ramsay, riesce a mantenere il suo "aplomb" per veicolare il suo motto: in cucina vince la semplicità.

RISTORANTE SAN PAOLO A ROMA, "MIRACOLO" COMPITO DALLO CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO? (CUCINE DA INCUBO, PUNTATA 29 DICEMBRE 2016). LE RECENSIONI - Il ristorante San Paolo di Roma è riuscito a trovare la retta via dopo la "visita" dello chef Antonino Cannavacciuolo? La miglior risposta in questo caso non può che arrivare dai clienti del locale. La partecipazione a Cucine da incubo ha comprensibilmente attirato nuovi clienti, incuriositi e desiderosi di scoprire se effettivamente lo chef Cannavacciuolo è riuscito a dare una "sistemata" al ristorante. «Peccato perché dopo aver visto la trasmissione mi aspettavo qualcosa di diverso peccato, in trasmissione era più carino. Prezzi così così, servizio un po' lento, mi dispiace» scrive un cliente su TripAdvisor, dove però prevalgono le recensioni positive. «È il classico ristorante dove puoi mangiare bene cose non troppo impegnative, anche gli antipasti devo dire davvero ottimi!» scrive ad esempio un altro cliente del ristorante San Paolo dopo l'intervento di Cucine da incubo. «Lo consiglio vivamente. Tornerò di sicuro, ti senti come se fossi a casa. Cibi che soddisfano anche i palati più fini» il commento entusiasta di un altro cliente del ristorante San Paolo di Roma.

