Sanremo 2017 / News: tutti pronti per la conferenza stampa e le ultime rivelazioni! (Oggi, 29 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: LA CONFERENZA STAMPA IN SCENA A GENNAIO - Giro di boa per Sanremo 2017. La kermesse canora, la terza guidata da Carlo Conti, ci terrà compagnia a febbraio con una nuova gara che vedrà schierati alcuni big della musica italiana ma anche delle giovani promesse pronte a portare a casa la vittoria. Se nei giorni scorsi, con un gran galà in prime time, Carlo Conti in persona ha annunciato i nomi dei cantanti in gara, ma adesso il direttore artistico si prepara ad affrontare la stampa per alzare il velo anche sulle ultime novità in vista. Dopo l'annuncio di Tiziano Ferro tra gli ospiti che saliranno sul palco dell'edizione 2017, i fan della kermesse si preparano a conoscere anche il nome delle vallette, di altri ospiti e le novità sul televoto e le modalità di ascolto delle canzoni in base alle diverse serate che vedremo in onda. Secondo le ultime voci sembra che la confernza stampa sia confermata per l'11 gennaio prossimo alle 12.00. Quali saranno i nomi che farà Carlo Conti?

SANREMO 2017, NEWS: ELODIE GIÀ STREMATA, REGGERÀ LA PRESSIONE SUL PALCO DELL’ARISTON? FOTO - Ci sarà anche Elodie Di Patrizi tra i big in gara al Festival di Sanremo 2017 che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio prossimo. La cantante classificatasi seconda ad Amici 2015 gareggerà con “Tutta colpa mia”, scritta per lei dalla sua mentore Emma Marrone insieme a Gianni Pollex, Francesco Cianciola e Oscar Angiuli. I bookmakers la danno già tra i favoriti per la vittoria ma per la giovane potrebbe non essere così facile gestire tutta la pressione di una kermesse canora così importanti. In una foto pubblicata nelle scorse ore da Francesca Sgualdrini, amica e manager di Emma, Elodie si mostra sorridente ma con una mano a coprirle il volto: “Stremata. Povera @elodiedipatrizi #at work #tuttacolpamia #sanremo2017”. Elodie è già stanca? Salire sul palco dell’Ariston sarà per lei una grande emozione, ma resta da capire se riuscirà a gestire tutto il resto in vista del grande debutto a Sanremo 2017. Clicca qui per vedere la foto.

SANREMO 2017, NEWS: IL VOLO E ZUCCHERO I NUOVI SUPEROSPITI DI CARLO CONTI? – La 67esima edizione del Festival di Sanremo prenderà il via il prossimo 7 febbraio su Raiuno. Il primo super ospite di Carlo Conti sarà Tiziano Ferro che tornerà sul palco della famosa kermesse canora dopo due anni dalla sua ultima partecipazione. Chi saranno gli altri ospiti di Sanremo 2017? Sul palco del teatro Ariston, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore, potrebbero tornare in veste di superospiti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, ovvero il trio de Il Volo. Secondo Carlo Conti, infatti, essere considerati superospiti “è un onore che si raggiunge dopo anni ed anni di carriera e di successi. Tiziano Ferro e Biagio Antonacci gli esempi". Gli altri nomi che vengono accostati a Sanremo 2017 tra gli artisti italiani sono quelli di Zucchero e di Giorgia. Oltre ai grandi nomi della musica italiana, però, sul palco del Teatro Ariston saliranno anche big internazionali. A tal proposito, Carlo Conti ai microfoni di Radio Italia ha dichiarato: "Cercheremo di fare qualche colpo con i classici come Elton John e con nomi del momento tipo Rag 'n' Bone Man di Human". La caccia, dunque, ai superospiti di Sanremo 2017 è appena cominciata.

