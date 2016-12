Segnali dal futuro / Le curiosità sul film con Nicholas Cage e Liam Hemsworth in onda su Rai4

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Segnali dal futuro, è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 dicembre 2016. Una pellicola che unisce molti generi quali fantascienza, catastrofico, drammatico, thriller e azione ed è stata affidata alla regia di Alex Proyas con il soggetto che è stato scritto da Ryne Douglas Pearson che ha esteso anche la sceneggiatura con Juliet Snoeden, Stilesd White, Stuart Hazeldine e Alex proyas che con Steve Tish, Jason Blumenthal e Todd Black hanno gestito la produzione. La distribuzione in Italia è stata curata dalla Eagle pictures con la casa di produzione Saturn Films, il montaggio del film è stato realizzato da Richard Learoyd con gli effetti speciali effettuati dalla Postmodern e le musiche della colonna sonora che sono state composte da Marco Beltrani e la scenografia ideata da Steven Jones-Evans. Il film è stato prodotto tra USA e Australia nel 2009 con la durata di 117 minuti. Curiosità: Nel film viene mostrata una terrificante perdita di petrolio che va a deturpare l'intera costa del Golfo del Messico. Lo sceneggiatore è stato a dir poco profetico: solo un anno dopo, infatti, questo disastro ecologico è diventato realtà quando la British Petroleum ha provocato un celebre e tragico versamento petrolifero proprio in quella regione.

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Segnali dal futuro è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 23.30. Una pellicola dal genere thriller-fantasy che è stata prodotta nel 2009, della realizzazione di questo film si è occupato un ottimo regista, si tratta di Alex Proyas, autore australiano che si è fatto apprezzare sin dai suoi primi passi nel mondo del cinema. La sua consacrazione arriva già nel 1994, quando dirige lo sfortunato Brandon Lee in "Il corvo". Non possiamo dimenticare altre sue appassionanti e suggestive pellicole come, ad esempio, "Dark City", "Io, Robot" e "Garage Days". Proyas è abituato a dirigere grandi attori hollywoodiani, anche in "Segnali dal futuro" mantiene questa tendenza. Il principale attore che sarà possibile apprezzare è Nicholas Cage, uno dei massimi divi della Hollywood contemporanea. Cresciuto in una famiglia dedita alla settima arte (suo zio è il grande Francis Ford Coppola), Cage è riuscito a prendere parte a pellicole di grande valore come, ad esempio, "Con Air", "Via da Las Vegas","Face/Off - Due facce di un assassino" e "Al di là della vita". Al suo fianco troviamo un esordiente Liam Hemsworth, attore australiano dall'innegabile prestanza fisica che i più giovani ricordano per aver interpretato il coraggioso Gale Hawthorne nella saga cinematografica dedicata agli "Hunger Games". Ma vediamo nel dettgalio la trama del film.

SEGNALI DAL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1959, siamo all'interno di un istituto scolastico statunitense. Come usava al tempo, i bimbi si stanno dedicando ad una suggestiva attività che li vede comporre dei disegni dedicati a rappresentare lo spirito del loro tempo. Dovranno raccogliere i loro elaborati ed alcuni oggetti per loro iconici e li dovranno richiudere all'interno di una cassetta di metallo chiamata 'Capsula del tempo'. Essa verrà interrata e aspetterà pazientemente che una nuova classe scolastica si appresti a riportare alla luce i suoi segreti e i suoi tesori. La maestra (Danielle Carter) osserva con attenzione le creazione dei suoi allievi e può ritenersi abbastanza soddisfatta fino a quando non si accorge che una delle sue scolare ha assunto un atteggiamento piuttosto particolare ed inquietante. La piccola ha, infatti, iniziato a percepire delle voci inesistenti che arrivano a lei dallo spazio, Lucinda Embry (Lara Robinson), questo il nome della piccina, contrariamente a quanto indicato dalla sua insegnante non sta affatto dipingendo ma sta ornando il suo foglio con serie numeriche apparentemente senza senso. A nulla valgono le rimostranze della maestra, Lucinda non ha nessuna intenzione di interrompere la sua compilazione e continua imperterrita fino a quando la donna non le strappa dalle mani il foglio. La nostra piccola protagonista non ha finito il suo lavoro e il giorno dopo, mentre tutti i suoi compagni sono occupati nella cerimonia di sepoltura della 'Capsula del tempo', Lucinda si apparta ed incide con le unghie in modo ossessivo le ultime cifre che le mancavano per completare la serie numerica. Anno dopo anno, finalmente arriva il momento per gli scolari del 2009 di riportare alla luce il prezioso cofanetto seppellito ormai da cinquant'anni. Tra i bimbi spicca la presenza di Caleb Koestler (Chandler Canterbury), bimbo di ottima intelligenza e di grande fiuto, quando il ragazzino vede la lista numerica compilata dalla folle Lucinda ne resta immediatamente soggiogato e la porta a casa per sottoporla all'attenzione di suo padre John (Nicholas Cage), valente astrofisico che risulta essere tra i migliori docenti del MIT. L'uomo si convince immediatamente che dietro a questa accozzaglia di cifre si nasconde, invece, uno scottante segreto.

