Selfie, Le cose cambiano / Ultima puntata: la frecciatina di Simona Ventura a Stefano De Martino che non è piaciuta al pubblico

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: LA FRECCIATINA DI SIMONA VENTURA A STEFANO DE MARTINO CHE NON E’ PIACIUTA AL PUBBLICO – Uno dei tanti momenti che hanno animato l’ultima puntata di Selfie è stato quello che ha visto protagonista una ragazza che ha chiesto aiuto ai mentori di Selfie – Le cose cambiano per tirare fuori il suo lato femminile. Clarissa, una ragazza molto sportiva che ama il motocross, si è presentata in studio con pantaloni, felpa e i capelli in disordine. La richiesta d’aiuto della ragazza è stata accolta da Mariano Di Vaio e Stefano De Martino che hanno deciso di aiutarla stravolgendo il suo look e tirando fuori tutta la sua femminilità. La presenza di Clarissa, però, è servita a Simona Ventura per lanciare una frecciatina a Stefano De Martino. “Una ragazza così può piacere a Valentino Rossi, anzi ad Andrea Iannone". Il ballerino napoletano ha reagito con un sorriso senza scomporsi più di tanto ma le parole della conduttrice di Selfie – La cose cambiano non sono piaciute al pubblico che hanno puntato il dito contro la Ventura, rea di mettere il dito nella piaga. La separazione da Belen, infatti, è un dolore che Stefano non ha ancora superato. La Ventura, dunque, avrebbe dovuto evitare quell’uscite? A voi la sentenza.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: ALESSIA MACARI ACCUSATA DI ESSERE FALSA - Colpo di scena a Selfie, le cose cambiano, lo show condotto da Simona Ventura: pace è stata fatta tra Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro, e Alessia Macari, la "Cioci" vincitrice del grande fratello vip. Paola Caruso ha pubblicato sui social network una foto che la ritrae abbracciata con l'ex nemica, felicissima di aver fatto pace. Ma c'è una cosa che hanno notato i fan di Paola Caruso e che non è sfuggito al loro occhio attento: mentre Paola Caruso ha celebrato questo ritorno di amicizia, Alessia Macari lo ha invece ignorato, e ha continuato a pubblicare sui social solo delle sue foto, senza menzionare l'amica. Anzi, dopo il programma ha anche pubblicato una foto dove è ritratta con altre ragazze: accanto, la scritta "Le mie amiche", quasi fosse un riferimento al rapporto con Paola Caruso, grande esclusa dello scatto. "Io credo che c'è un limite a tutto e persino alla propria dignità.. Alessia non ha fatto una bella figura quando parlava del fantasma di una donna bionda con i capelli fino alle spalle che la perseguitava dentro alla casa, nemmeno quando raccontava falsità e alcuni fatti accaduti parlando di soggetti anonimi, furbamente, mettendo in cattiva luce Paola. Paola almeno è sincera, non è calcolatrice nemmeno con le proprie reazioni e sentimenti. Alessia è molto astuta e non mi piace proprio per niente", è uno dei tanti commenti apparsi sui social. Chi pensate abbia ragione?

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: PAOLA CARUSO, LE PAROLE D’AMORE PER ALESSIA MACARI – L’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano è servita ad Alessia Macari non solo per superare la fobia delle Barbie ma anche per riconquistare un’amica. Nelle ultime settimane, tra Paola Caruso e Alessia Macari sono volate parole pesanti. La Bonas di Avanti un altro, infatti, ha attaccato la 23enne ciociara accusandola di averle rubato tutto ciò che aveva. Durante la partecipazione della Macari a Selfie, la Caruso è andata spesso su tutte le furie ma, nel corso dell’ultimo appuntamento dello show di Simona Ventura, è accaduto l’impensabile. Alessia e Paola si sono lasciate andare ad un abbraccio con cui hanno siglato la pace mettendo fine alla guerra. Subito dopo la messa in onda della puntata, Paola Caruso ha pubblicato la foto dell’abbraccio con Alessia Macari su Instagram accompagnando il tutto da bellissime parole. “Ci siamo tanto odiate ma perché ci siamo tanto amate finalmente l'abbraccio che aspettavo da tempo”, ha scritto la Caruso. Alessia Macari, invece, sul suo Instagram, ha preferito concentrarsi sulla sua fobia esultando per essere riuscita finalmente a superare la grande paura per le barbie. Cliccate qui per vedere il post.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: PACE FATTA TRA LA BONAS E LA CIOCIARA - L'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano è stata un discreto successo di pubblico. Ecco perché, con molta probabilità ci sarà spazio anche per una seconda stagione probabilmente con Simona Ventura ancora al timone. Dubitiamo invece, che mentori e giuria rimangano tutti al loro posto e, quasi sicuramente alcuni di loro andranno via dalla trasmissione. Ieri nel frattempo, in puntata erano anche presenti i genitori della conduttrice e, tra le altre cose, dopo il siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, c'è stato spazio ancora per Alessia Macari e la sua terribile fobia per le barbie. Dopo l'ingresso in studio e la clip riassuntiva la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha finalmente superato la sua paura e così, messe da parte tutte le incertezze del caso, Simona Ventura ha chiesto a lei e Paola Caruso di fare pace. Il tutto si è quindi concluso con un abbraccio "spontaneo". "Grazie alla numero 1 della televisione italiana che m'ha regalato un po' del suo Fascino", ha quindi esclamato la Ventura ringraziando Maria De Filippi durante i saluti finali. La prima edizione di Selfie inoltre, si è conclusa con la "vittoria" di Stefano De Martino e Mariano Di Vaio che hanno vinto il "premio" di migliori mentori (non era poi così difficile...).

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: IL PROGRAMMA VERSO LA SECONDA STAGIONE? - E così ieri sera Simona Ventura si è portata a casa anche l'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano. Il programma studiato per il suo rientro in grande stile nel magico panorama televisivo italiano, ha segnato un inizio davvero in salita che con il passare del tempo si è andato a smussare creando un nuovo look ad un programma che in realtà è semplicemente la versione del Brutto anatroccolo 2.0. Tanta, troppa gente in sala, tra giuria e mentori senza quasi capirne la differenza ma soprattutto il perché. Tante storie commuoventi di persone che con i propri difetti fisici proprio non riescono a conviverci. In realtà però, Selfie è andato via come il pane per le storie ed i siparietti tra i vip anche se, con tutta sincerità, vogliamo dire basta al trash televisivo di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Lasciamole pure al pomeriggio, ma non trasportiamole – di grazia – perfino in prima serata. Anche Alessia Macari ha fatto la sua parte ieri, così come la mamma di Gordon, uno YouTuber della giuria che l’intera Italia ha fatto fatica a collocare da qualche parte. Lacrime e sorrisi frullati insieme per un programma che quasi sicuramente vedrà anche una seconda edizione: sempre con la Ventura?

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: GLI ASCOLTI TV DEL FINALE DI STAGIONE - Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano. Il programma è stato condotto da Simona Ventura con un parterre di "ospiti" davvero interessanti, tra mentori ed opinionisti. L'ultimo appuntamento è andato in onda raccontando le nuove dinamiche tra Tina Cipollari e Gemma Galgani dopo che quest'ultima, ha ricevuto in dono una bella dentatura nuova di zecca. Tra le altre cose però, il pubblico da casa attendeva con ansia l'arrivo in studio da parte di Alessia Macari, la simpaticissima ciociara di Avanti un altro che ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione e conseguente vittoria alla prima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show più spiato della televisione italiana andato in onda per 90 giorni nella Casa di Cinecittà. Alessia si è presentata in puntata per la sua fobia nei confronti delle Barbie. Questa paura tra l'altro, è stata il "filone" principale dei giochi che abbiamo visto ogni lunedì sera su Canale 5 con Ilary Blasi. Niente botto in chiusura per Selfie. Il programma infatti, chiude con la sua ultima puntata portandosi a casa solo 3.181.000 telespettatori, share 16,19%.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: TRA LACRIME E NUOVI LOOK - Selfie - Le cose cambiano è andato in onda ieri sera con la sua ultima puntata. Tra gli aspetti positivi vi è il ritorno in pista di Simona Ventura, la conduttrice torinese che ha avuto modo di "riscattarsi" dopo la fortissima pausa lavorativa che l'ha vista in panchina forse per troppo tempo. Ieri sera c’è stata una lunga parentesi dedicata ai personaggi famosi e così, il tutto si è aperto nuovamente con i siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo le parolacce della penultima puntata, l’opinionista ha avuto modo di frenarsi un po’ e così si è trasformato tutto in puro divertimento mentre Alessandra Celentano è stata ampiamente ringraziata dalla dama torinese. Nuovi denti per Gemma Galgani e la ritrovata fiducia? Simona Ventura nel salutarla le ha suggerito di andarsi a prendere Giorgio Manetti… seguirà il suo consiglio? Nel frattempo, durante l’ultima puntata è scesa in pista anche la mamma di Gordon, lo YouTuber che ha preso possesso della giuria insieme a Tina Cipollari e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. "Il suo è un problema di autostima, non si piace", afferma Gordon riferendosi alla madre in lacrime per l’emozione. Gli ascolti tv avranno premiato la trasmissione?

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, TOP E FLOP DELL'ULTIMA PUNTATA: LA RINASCITA DI SIMONA VENTURA, TINA CIPOLLARI NON DIVERTE PIU' - Dopo aver seguito passo dopo passo l'ultima puntata di Selfie - Le Cose Cambiano, è il momento dei Top & Flop di ieri sera. Cominciamo dalla nota più lieta dell'intera stagione, ovvero Simona Ventura. La conduttrice bolognese è tornata in pista con Selfie, ritrovando carica ed entusiasmo. Chi aveva pensato ad una Ventura sul viale del tramonto si è sbagliato, perchè Super Simo ha ancora tanto da dare alla tv commerciale e il successo di Selfie ne è la dimostrazione. Bene anche la coppia formata da Di Vaio-De Martino, i belli dello show. I due ragazzi hanno aiutato molte persone durante la stagione e alla fine si sono aggiudicati persino il premio come miglior coppia di mentori. Tra i flop della serata, ma anche dell'intera season, mettiamo inevitabilmente Tina Cipollari. Le sue sfuriate ormai sono prevedibili quanto il freddo di questo dicembre: la verità è che l'ex opinionista di Uomini e Donne ha dato davvero poco al programma della Ventura, ad eccezione degli ormai noti litigi con i partecipanti del programma.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, TOP E FLOP DELL'ULTIMA PUNTATA: SUCCESSO SOCIAL La prima stagione di Selfie - Le Cose Cambiano è andata alla grande. Lo confermano i dati che Simona Ventura ha snocciolato durante l'ultima puntata: "Abbiamo ricevuto oltre trenta mila richieste di aiuto in queste settimane". Numeri che lievitano soprattutto sui social network, dove la pagina ufficiale dello show ha toccato quota 80.000 follower. Cifre da vertigini, soprattutto per un programma appena nato. Ciononostante qualche utente non ha risparmiato critiche al programma, mettendo nel mirino la conduttrice Simona Ventura per il suo lungo ringraziamento finale ritenuto - da alcuni - poco sentito ed eccessivamente impostato. "Ha letto tutto come da copione. Peccato per la sviolinata finale" scrive Mattia. "Vergognoso vederla leggere pure quelle due parole previste per i ringraziamenti" ribadisce Annamaria. Insomma, il popolo di facebook non ne lascia passare una a Super Simo. Tutti d'accordo, o quasi, per il premio assegnato ai belli Di Vaio-De Martino, eletti come miglior coppia di mentori di questa prima stagione di Selfie.

