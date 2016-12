SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA/ Su Rai Movie il film con Diane Lane e Raoul Bova

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA, FILM IN ONDA OGGI 29 DICEMBRE 2016, SU RAI MOVIE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, su Rai Movie, al canale 24 del digitale terrestre, alle ore 21:20 è in programma il film Sotto il sole della Toscana (Under the Tuscan sun, 2003). Il trailer originale disponibile qui racconta la vicenda di una donna americana che decide di fare un viaggio in Italia per distrarsi un po'. Un giorno però viene folgorata da una proprietà che è in vendita, decide di acquistarla e di cambiare in modo radicale la sua vita. Dopo qualche difficoltà iniziale, finirà anche per trovare l'amore. Il film si può seguire anche in streaming web sul sito raireplay, cliccando qui.

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Sotto il sole della Toscana è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola romantica realizzata nel 2003 ed è stata diretta da Audrey Wells (Shall we dance, George re della giungla) ed interpretata da Diane Lane (Unfaithful: l'amore infedele, Man of steel), Raoul Bova (Scusa ma ti chiamo amore, Alien vs Predator) e Sandra Oh (Sideways: in viaggio con Jack, la serie tv Grey's anatomy). Sotto il sole della Toscana è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice e poetessa americana Frances Mayes, uscito in lingua originale nel 2001. Si tratta di un racconto autobiografico, e anche nel film la protagonista è la scrittrice stessa. Il film è ricco di luoghi comuni sull'Italia, gli italiani e soprattutto sulla Toscana, che si conferma una delle mete preferite, nei sogni e nella realtà, per gli americani più abbienti che possono concedersi una seconda casa dall'altra parte del mondo. A tratti sembra quasi di assistere ad uno spot di un'agenzia di viaggi, ma la trama, seppure non originalissima, funziona alla perfezione. Protagonista indiscussa del film però non è Frances, ma la Toscana ed in particolare Cortona, dove il film è stato veramente girato. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Dopo essere stata lasciata dal marito ed in crisi d'ispirazione, la scrittirce di San Francisco Frances (Diane Lane) si concede una vacanza in Toscana per ricaricarsi. Stregata dall'ambiente, dai paesaggi e dall'atmosfera italiana Frances decide però di dare un taglio netto alla sua vita e di trasferirsi definitivamente in Toscana, dove acquista un piccolo casale vicino a Cortona. In questa atmosfera Frances riesce a lasciarsi alle spalle il ricordo del marito, ritrovare l'ispirazione come scrittrice e anche ad incontrare l'amore. Marcello (Raoul Bova) è un giovane napoletano, conosciuto a Roma, che infiammerà il cuore di Frances e le farà riscoprire il piacere della vita e dell'amore, strappandola alla depressione.

