STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: il film con Tirabassi, lo show della Amoroso, la serie con Pascal Elbé. Consigli (giovedì, 29 dicembre 2016)

STSERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET IN ONDA OGGI, 29 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, tra i vari programmi che offrono le reti Mediaset si consiglia invece la visione di I mostri, per il ciclo Un secolo con Dino, in onda su Iris dalle ore 21:00. I mostri (1963) è uno dei film più noti di Dino Risi ed uno dei grandi classici della commedia all'italiana. Dei vari episodi sono protagonisti dei pezzi da novanta del nostro cinema: Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. Imperdibile per chi non lo ha mai visto, da rivedere per chi lo ha già amato.

STSERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 29 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, la programmazione delle reti del Biscione risulta ben organizzata per soddisfare il numeroso pubblico di casa, si parte con Canale 5, che offre un film italiano dal forte impatto emotivo e poi una pellicola americana decisamente originale. Italia Uno sceglie invece la musica italiana e poi un film di una decina di anni fa. La fiction francese e poi un film di Robert Redford sono le scelte di Rete 4, mentre La 5 prosegue nel proporci una serie tv nuova di zecca come IZombie. Mediaset Extra invece sceglie la replica del reality di Simona Ventura e quindi optano per qualcosa di diverso da Italia 2 e Iris, che scelgono dei film. Serie tv e cartoni animati il menù pre-capodanno preparato da Top Crime e Boing, che non sembrano avere troppe possibilità di dire la propria nell'ottica degli ascolti di stasera, dove a fare la parte del leone sembra destinata a Canale 5. Ma scopriamo adesso la programmazione della serata nel dettaglio.

Canale 5 stasera propone un film made in Italy, ovvero, Il Camionista, pellicola italiana decisamente recente che racconta della piaga della tratta di uomini dall'Africa in Italia e del connesso traffico d'organi. La storia è decisamente forte come tematiche, ma merita senza dubbio di essere presa in considerazione. Italia Uno fa una scelta senza ombra di dubbio differente, avendo optato per la musica e in particolare per quella tutta italiana di Alessandra Amoroso, una delle voci più importanti del panorama italiano di questi ultimi anni.

Rete 4 è la prima rete a portarci fuori dai confini nazionali e lo fa con una fiction nata e girata in Francia e dal titolo Non hai scelta-Il coraggio di una madre. Continua il giro fuori dall'Italia con La 5, che ci porta addirittura in America, vedremo infatti IZombie, una delle serie televisive americane di maggior successo degli ultimi due anni. Quelle che vedremo stasera sul canale Mediaset in questione sono puntate della prima annata. Sempre di prima annata si parla su Mediaset Extra, ma stavolta il programma che vedremo è un reality, di cui vedremo una replica. Quello che ci attende è Selfie-Le cose cambiano. Si parla il linguaggio del grande cinema su Iris, dove ci aspetta uno dei capolavori di Dino Risi, ovvero I mostri, probabilmente il film ad episodi più bello del cinema italiano. Fantasy e avventura sono su Italia 2, dove ci attende un film che piacerà agli appassionati, stiamo parlando di Van Helsing. La nostra carrellata termina con Top Crime e Boing dove ci aspettano serie televisive e cartoni animati, da una parte vedremo Allegiance, mentre dall'altra ci aspetta un cartone assai noto come Dr Slump.