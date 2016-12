STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: la fiction con Rubini, il film con Kevin James e quello con CJ Adams. Consigli (giovedì, 29 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI IN ONDA OGGI, 29 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, tra i vari programmi in che andranno in onda sulle emittenti Rai, si consiglia la visione di Sotto il sole della Toscana, in onda su Rai Movie alle ore 21:20. Sotto il sole della Toscana (Under the Tuscan sun, 2003) si basa su un omonimo romanzo e si può considerare una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del nostro Paese ed in particolar modo della regione Toscana. Si tratta di un film gradevole, non eccezionale ma curioso da vedere per capire in che modo il resto del mondo considera l'Italia.

Rai Uno trasmetterà a partire dalle 21.25 un nuovo episodio della seconda edizione della collana di fiction Purché finisca bene - Il mio vicino del piano di sopra. Si tratta di una commedia con Sergio Rubini e Barbara Bobulova, diretta da Fabrizio Costa ed Eugenio Cappuccio. A seguire alle ore 23.20 sarà la volta di Fan Car-aoke, sorta di talent show nel quale due cantanti, in questo caso Emma e Giuliano Sangiorgi, regalano ad un loro fan un incontro esclusivo dopo un piccolo quiz musicale. Si prosegue con Rai Due, che proporrà alle 21.05 il film di genere commedia Il signore dello zoo. Il titolo è stato diretto da Frank Coraci e prodotto negli Stati Uniti nel 2011, con nel cast attori del calibro di Kevin James e Rosario Dawson. In seconda serata, alle 22.55 andrà in onda l'altra commedia fantasy Una settimana da Dio, che vede come assoluto protagonista Jim Carrey affiancato da Jennifer Aniston e Morgan Freeman, con la regia di Tom Shadyac. Su Rai Tre, alle ore 21.15 verrà trasmesso L'incredibile vita di Timothy Green, film fantastico della Walt Disney del 2012. Tra i protagonisti, Jennifer Garner, Joel Edlerton e CJ Adams, con la direzione di Peter Hedges. Dopo i vari notiziari della rete, la serata va avanti alle 23.50 con il drammatico Le meraviglie, diretto da Alice Rohrwacher nel 2014 e realizzato in Italia. Nel cast Alba Rohrwacher, Sam Louwyck e Monica Bellucci. Proseguiamo la nostra rassegna con Rai 4, che trasmetterà alle ore 21.05 tre episodi in prima visione della serie thriller Teen Wolf, con Tyler Posey e Crystal Reed. Su Rai 5 alle 21.15, spazio alla grande musica con i concerti di classica Santa Cecilia, sotto la direzione di Antonio Pappano e con al violino Janine Jansen. A partire dalle ore 21.20, Rai Movie dedicherà il suo prime time al film drammatico Sotto il sole della Toscana, realizzato nel 2002 negli Stati Uniti ed interpretato da Diane Lane, Sandra Oh e Lindsay Duncan. Infine, su rai Premium alle 21.20 entrerà in scena il film TV di genere commedia Amore tra i fiordi - Ritorno alle origini, risalente al 2010 e prodotto tra Germania e Norvegia.