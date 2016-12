STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: le serie con Elaine Cassidy e Keri Russell. Consigli (giovedì, 29 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY IN ONDA OGGI, 29 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Per la prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre, all'interno del palinsesto Sky si consiglia la visione di Cinderella man, in onda su Sky Cinema Max HD alle ore 21:00. Cinderella Man ha come sottotitolo italiano Una ragione per lottare, è stato girato nel 2005 da Ron Howard e ha come attori protagonisti Russell Crowe e Renée Zellweger. La trama si ispira ad una storia vera molto avvincente e commovente, avvenuta all'epoca della grande Depressione in America ad un pugile che poi passò alla storia proprio con il soprannome di Cinderella Man (l'uomo Cenerentola). Da vedere.

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 29 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, la piattaforma satellitare Sky, ha organizzato per i suoi abbonati la messa in onda di diversi programmi adatti a tutti i gusti e a tutti i componenti della famiglia. Ad occupare la prima serata dei canali satellitari, troveremo un talent show dedicato alla cucina, ovvero Masterchef Italia, serie tv fanno invece capolinea su Fox e Fox Crime mentre un'ampia scelta di film saranno disponibili sui canali dedicati al cinema. Dopo questa breve introduzione, entriamo nel dettaglio della programmazione.

Su Sky Uno ad esempio gli appassionati potranno seguire due puntate del talent show di cucina Masterchef Italia, accompagnati dalla simpatia e dal carisma dei giudici Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Su Fox invece gli appassionati potranno godersi il quinto episodio della quarta stagione della serie televisiva The Americans, intitolato Clark dove sei? In alternativa su Fox Crime verrà trasmesso il settimo episodio della prima stagione della serie televisiva No offence. Se siete degli appassionati di sport, e del calcio in particolare, su Sky Sport Uno andrà in onda la diretta della sfida del Campionato di Serie B italiano fra Bari e Spal, valida per la 21esima giornata. Se siete alla ricerca di un avvincente film d'azione allora su Sky Cinema Uno troverete ciò che fa al caso vostro, vale a dire la pellicola Son of a gun, interpretato da Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander. Su Sky Cinema Christmas i bambini potranno intrattenersi con il film d'animazione L'apprendista Babbo Natale, sulle ali del Natale, mentre su Sky Cinema Family sarà possibile visionare il film Una notte al museo, commedia statunitense interpretata da Ben Stiller e Robin Williams. Il film, racconta la storia di Larry, un uomo in cerca di lavoro che si ritroverà a diventare il guardiano notturno nel museo di storia naturale. Ben presto si accorgerà che il museo è magico e che tutte le statue di animali e personaggi famosi prendono vita al calar del sole. Proseguendo nella vostra ricerca, su Sky Cinema Passion troverete una coinvolgente commedia sentimentale, Tutte le cose che non sai di lui, interpretata da Jennifer Garner, Timothy Olyphant e Juliette Lewis. Su Sky Cinema Comedy andrà in scena il film Heartbreakers, Vizio di famiglia, con la partecipazione di un cast composto da Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt e Gene Hackman.