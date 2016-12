STEFANO DE MARTINO / I complimenti del collega di Selfie Mariano Di Vaio: grande uomo (Oggi, 29 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS, I COMPLIMENTI DI MARIANO DI VAIO: GRANDE UOMO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Stefano De Martino ha vissuto un'esperienza importante nel nuovo show di Simona Ventura, Selfe, le cose cambiano. In questo programma di Canale 5 ha avuto inoltre la possibilità di fare amicizia con Mariano Di Vaio con il quale ha lavorato in coppia. Come riportato da Novella 2000 quest'ultimo ha avuto parole davvero importanti per lui: "Stefano De Martino è un grande uomo, tutto d'un pezzo. Ha dei principi veramente solidi, è una brava persona. Già ci conoscevamo prima della trasmissione perchè abbiamo degli amici in comune e spesso ci siamo visti a casa di questi per prendere magari un caffè. Però solo ora c'è stata l'occasione per noi di approfondire la conoscenza. E' stato un'ottima spalla televisiva per me e la sua esperienza mi ha aiutato molto a rompere il ghiaccio in televisione. Solo grazie a lui sono stato meno impacciato di quanto sarei stato davanti alle telecamere".

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA BATTUTA DI SIMONA VENTURA A SELFIE: "UNA RAGAZZA COSÌ PIACE AD ANDREA IANNONE" - La vita privata di Stefano De Martino è stata portata in scena da Simona Ventura nell'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano. Viene presentata Clarissa, una ragazza che ama il motocross: chiede aiuto al ballerino e a Mariano Di Vaio per ritrovare un po' di femminilità. I giudici trasformano il look della giovane ed ecco che Simona Ventura lancia una frecciatina a Stefano De Martino: «Una ragazza così può piacere a Valentino Rossi, anzi ad Andrea Iannone». La battuta della conduttrice non scalfisce l'umore del ballerino, che replica con un sorriso, senza scomporsi. Incassa il colpo, ben sapendo che l'ex moglie ha una relazione con il pilota di MotoGp, ma - stando a quanto riportato da Gossiptv - non possiamo sapere come si sia evoluto il siparietto, visto che la regia ne ha tagliato un pezzettino. Lo scambio di battute è durato di più, ma è stato tagliato e, quindi, i telespettatori non hanno potuto visionare la versione completa.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: CERCA DI FAR INGELOSIRE BELEN RODRIGUEZ? - Stefano De Martino è sempre al centro del gossip: prima dicevano che avesse una love story con Sara Gabriele, sorella di un famoso tronista, poi che si fosse iniziato a frequentare con la bellissima modella romana Diletta Puecher, e adesso che abbia un flirt con Elena D'Amario, sua amica e collega nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Di tutte queste relazioni amorose nessuna è stata mai confermata e c'è chi inizia a pensare che tutte queste voci siano messe in giro da Stefano De Martino per farle arrivare alla sua ex moglie, Belen Rodriguez, e farla ingelosire. Il ballerino ha confessato solo poco tempo fa di essere innamorato di lei e non affatto scontato che non provi a tentare il tutto per tutto per tornare con la sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago. Tra l'altro sembra che l'idillio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non sia proprio alle stelle e sono in molti a credere che la showgirl argentina stia pensando al suo ex marito. Che Stefano De Martino abbia davvero in mente un piano tutto suo?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VACANZE FINITE? IL BALLERINO È GIÀ TORNATO A ROMA, FOTO - Gli ultimi avvistamenti di Stefano De Martino lo collocavano a Napoli, dove presumibilmente il ballerino è tornato nelle giornate attorno al Natale per trascorrere le festività insieme alla famiglia. A quanto pare però il Stefano ha già fatto ritorno a Roma, la città dove lavora ad Amici di Maria De Filippi. A darci un indizio a riguardo è la foto pubblicata da un fan, che ieri sera si è scattato un selfie ricordo con De Martino. La location è quella di Roma e tra gli hashtag c’è anche quello di Amici: il ballerino era già al lavoro negli studi? Clicca qui per vedere lo scatto che ha subito fatto il pieno di like.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL SELFIE CON TINA CIPOLLARI FA IMPAZZIRE IL WEB, FOTO - Ieri abbiamo visto Stefano De Martino tra i protagonisti dell’ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano. Nel programma condotto da Simona Ventura il ballerino ha avuto il ruolo di mentore in coppia con Mariano Di Vaio. In queste settimane abbiamo visto tanti scatti di Stefano ritratto in studio con gli altri protagonisti della trasmissione ma uno in particolare pare aver fatto impazzire i fans. Per dare appuntamento alla puntata di ieri, De Martino ha infatti pubblicato sulla sua pagina Facebook un autoscatto che lo ritrae insieme alla mitica Tina Cipollari, giudice del programma. La foto ha guadagnato oltre 33mila like in poco più di mezza giornata, facendo il giro del web grazie a oltre 160 condivisioni. Nei commenti però vediamo che i complimenti sono tutti per il ballerino mentre per l’opinionista di Uomini e Donne piovono quasi solo critiche: “Stefano sei troppo buono per stare accanto ad una vipera come Tina ! Sei sempre più ridicola”, “Tina insopportabile, rovina trasmissioni. Io quando comincia a dare contro l"altra cosa inutile di Gemma, cambio canale perché sono irritanti. Mi fanno innervosire. All'inizio poteva anche essere divertente ora è snervante”, “STEFANO BELLISSIMOOOO.... A TINA tappategli la bocca che sforna solo cattiverie gratuite...è un'istigatrice a delinquere!”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO A PESCA CON ELENA D'AMARIO? – Una strana foto appare sul profilo Instagram di Stefano de Martino proprio poco dopo la messa in onda di Selfie Le cose cambiano di cui il ballerino, non solo è stato protagonista, ma è riuscito addirittura a vincere insieme al suo amico e collega Marco. La novità della serata è proprio stata la foto postata su Instagram in cui il ballerino è alle prese con la pesca e non solo. Stefano è in compagnia di due ragazze una delle quali sembra essere proprio Elena D'Amario, la ballerina, collega e amica storica del ballerino. I due si conoscono dall'epoca di Amici in versione concorrenti ma la foto non fa altro che alimentare il gossip che circola ormai da mese e che parla dei due non come di una coppia di amici ma di una coppia nel vero senso della parola. Sarà vero oppure no? Solo una serata tra amici o i due sono insieme per altri motivi? Forse Belen aveva ragione parlando di un amore segreto per Stefano De Martino? Ecco qui la foto incriminata.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO NUOVO OPINIONISTA DELL’ISOLA DEI FAMOSI? – Stefano De Martino continua a conquistare sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, il ballerino napoletano si sta concentrando sulla propria carriera e sarebbe pronto a raccogliere i frutti nel 2017. Dopo la conferma come ballerino professionista e conduttore del daytime di Amici 16, Stefano De Martino ha chiuso l’anno come mentore di Selfie – Le cose cambiano. Nel 2017, tuttavia, gli impegni professionali del ballerino aumenteranno. Oltre all’impegno fisso di Amici, infatti, Stefano De Martino condurrà in prima serata il nuovo show sui sentimenti, “Ultima Fermata”. Secondo il settimanale Novella 2000, però, Stefano De Martino potrebbe anche essere il protagonista di un altro programma. Stando a quello che riporta il noto settimanale di gossip, accanto a Vladimir Luxuria, nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi 2017, potrebbe esserci proprio Stefano e non il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. L’Isola dei Famosi 2017 prenderà il via il prossimo 30 gennaio: Stefano De Martino farà parte della squadra di Alessia Marcuzzi?

© Riproduzione Riservata.