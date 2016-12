Tempesta d'amore / Anticipazioni: Friedrich e Beatrice pronti a stupire? (Oggi, puntata 29 dicembre 2016)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE: Tempesta d’Amore non si ferma neanche in questi giorni tra Natale e Capodanno, quando le tavole imbandite e i festeggiamenti quasi continui possono far perdere di vista le trame degli sceneggiati amati dai telespettatori: non è così per Sturm der Liebe, lo sceneggiato tedesco che da quasi 20 anni intrattiene i telespettatori e li tiene legati a vizi e virtù dei personaggi di questo albergo a cinque stelle, chiamato Fustenhof. Cosa riserva la puntata di oggi, e fin dove si è spinta la narrazione in questo periodo? Cosa succederà nelle prossime puntate? Quali storie si svilupperanno? Sicuramente Friedrich e Beatrice non hanno finito di stupire il pubblico, ma è probabile che Tina prenda le iniziative che il suo amico non riesce ad esprimere, capovolgendo la situazione tra loro due. Intanto, la scena più toccante della puntata è stata sicuramente quella in cui si sono fronteggiati Lucien e Clara contro Beatrice e Desirée. La ragazza che era in compagnia dell’uomo, infatti, rimane letteralmente sgomenta quando le due donne li raggiungono ed intimano al suo uomo di fare tutto quello che gli dicono, o per lui saranno guai. Dopo un primo momento di stupore, Clara si rende conto che Lucien non è affatto come sembrava, ma è perfido e manipolatore: una donna sensibile e schietta come lei difficilmente accetterà il voltafaccia dell’uomo che, poco dopo, viene arrestato.

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: TINA SI ARRABBIA CON OSKAR MA... - Tempesta d'amore tornerà anche questa sera su Rete 4 per un nuovo episodio in onda a partire dalle ore 19:55 circa. In esso Tina si troverà ancora tra due fuochi, dovendo fare i conti con l'amore che David prova per lei e le pressioni di Oskar. Per fare in modo che il somelier non crei ulteriori problemi, Oskar arriverà a chiuderlo nella cantina del Fuerstenhof non permettendogli di collaborare con l'amica nel nuovo video da pubblicare nel suo blog. Le bugie questa volta però non avranno lunga durata e Tina scoprirà molto presto i raggiri del mastro birraio: dopo essere venuta a sapere fino a che punto Oskar è arrivato per separarla da David, la ragazza sarà molto delusa da lui, anche se successivamente accetterà di incontrarlo per un chiarimento nei pressi del lago. Sarà proprio qui che il figlio di Beatrice osserverà la coppia da lontano, non comprendendo i veri motivi di questo incontro. La notizia del imminente viaggio di Lucien e Clara a San Paolo in Brasile arriverà velocemente anche alle orecchie di Adrian che faticherà a nascondere il suo disappunto: il socio del Fuerstenhof sarà convinto che le intenzioni del rivale non siano buone e cercherà di convincere l'amica a non compiere un simile passo, anche se Clara non sarà disposta a dargli ascolto. Come dare credito ad un uomo che non si è accorto dei suoi veri e sentimenti e la fa soffrire flirtando con Desiree davanti ai suoi occhi? Ma le insistenze di Adrian daranno l'impressione che il suo cuore possa essere più confuso del previsto. Melli si troverà in una spiacevole situazione, quando Beatrice le chiederà di sostituire la sua infermiera aiutandola a gestire la sua nuova vita sulla sedia a rotelle. Riuscirà ad evitare un simile compito per nulla gradito?

TEMPESTA D'AMORE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nella puntata di ieri grande spazio è stato dato alla storia di Tina, che da qualche tempo ha una liaison con il buon David, reduce da un passato non proprio tranquillo dal punto di vista sentimentale. David è sempre stato un personaggio che credeva di saperci fare con le donne, tanto che a Tina era riuscito a strappare addirittura un bacio, cosa abbastanza inaspettata. Nella puntata di ieri i due hanno avuto un appuntamento romantico, ma all’ultimo la donna non ha concesso al suo pretendente di passare la notte insieme o comunque di salire a casa sua per qualche piacevole coccola. Nella puntata di oggi la vicenda dei due è rimasta abbastanza in ombra per dare spazio ad altre storie, ma è abbastanza certo che nei prossimi episodi torneranno a farsi sentire gli alti e bassi tra i due ragazzi. Certo è che se David non smette di essere inaffidabile ed ambiguo, facendo capire alla dolce ragazza i suoi veri sentimenti, lei continuerà sempre a sentirsi tagliata fuori e penserà che lui la consideri soltanto un’amicizia. La bella Desirée dal cuore di ghiaccio, invece, sembrerebbe quasi essersi intenerita ed aver trovato una stabilità con Adrian, scottato dalla sua precedente relazione. In realtà Desirée è una donna cattiva come sua madre, quindi la stabilità amorosa le serve soltanto per avere il terreno sgombro per pensare al suo prossimo colpo, che infatti non si fa attendere. Trascinata la madre al confronto con Lucien, Desirée riesce a spaventarlo al punto da convincerlo a liberarsi del cimelio miracoloso che aveva cercato a San Paolo del Brasile, fino a spingerlo praticamente tra le braccia dei poliziotti cariochi. In tutta questa dinamica la più attiva tra madre e figlia è stata sicuramente quest’ultima, mentre Beatrice è sembrata più che mai spenta e priva di iniziativa: starà tramando qualcosa nel segreto del suo cuore, qualcosa che neanche la figlia può sapere? Ultima ma non meno importante storia che ha preso il sopravvento nella puntata di oggi è stata quella di Friedrich e Beatrice: la bisbetica donna ha ben pensato di fare delle scenate di gelosia persino nei confronti della badante che Friedrich tiene in casa perché lo aiuti, dato che ormai è molto anziano. Allo stesso tempo, però, Beatrice non vuole dare certezze e conferme al povero patron del Furstenhof, che sempre più confuso attende la prossima mossa della sua amica e amante.

