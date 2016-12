THE GOLDBERGS 3 / Anticipazioni puntata 29 dicembre 2016: Barry lascia Lainey!

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, Joi trasmetterà due nuovi episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Le puntate sono la quinta e la sesta puntata, dal titolo "Boy Barry" e "Maschera di coppia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Barry (Troy Gentile) si accorge di aver cancellato per sbaglio la videocassetta con il suo quinto compleanno e cerca di nasconderlo a Bev (Wendi McLendon-Covey). Murray (Jeff Garlin) invece è alle prese con la sua passione: il meteo. Ovviamente si scontra con gli hobby di Adam (Sean Giambrone), che riguardano invece la costruzione di un modellino di Numero 5. Per obbligare il padre ad aiutarlo, riferisce alla madre che si tratta di un progetto di apprendimento. Per risolvere il proprio problema, Barry si rivolge al coach Mellor (Bryan Callen) per rifare il video, ma il risultato è ovviamente pessimo. Decide quindi di far ricadere la colpa su Bev, ma Erica (Hayley Orrantia) impone al fratello di risolvere immediatamente la situazione. Il tentativo del fratello non fa che peggiorare le cose invece e finisce per confessarle tutto ciò che ha fatto. Di contro, Bev gli rivela di avergli mentito sull'altezza del canestro, infrangendo così il suo sogno di partecipare alla gara per giocatori dell'NBA. La madre capisce tuttavia che qualsiasi ricordo non varrà mai quanto la felicità futura del figlio e decide di rimediare. Anche Barry capisce che è meglio non infrangere i sogni di Adam e gli compra un "robit". Adam cerca qualsiasi modo per boicottare l'ora di nuoto a scuola, inventando mille scuse improbabili. Fino a che coach Mallor decide di informare Bev di quanto sta accadendo, ma la donna non immagina ancora quale sia il vero problema. Il figlio rivela infatti di vergognarsi di mostrarsi senza maglietta, spingendo la madre ad improvvisarsi life coach. Intanto, Erica rimane affascinata dal messaggio trasmesso dalla canzone We are the world e decide di impegnarsi nel sociale. Per dimostrare che è solo un'invasata, Barry decide di fare leva su possibili discriminazioni della sorella nei suoi confronti per ottenere un posto all'interno del club sociale che ha appena creato. Le loro idee finiscono per scontrarsi in qualsiasi contesto, ma sembra che le idee di Barry prevalgano su quelle di Erica. Nel frattempo, Adam decide di creare un problema per assicurarsi che svuotino la piscina, ma è costretto ad ammettere le proprie resposabilità quando Dave Kim (Kenny Ridwan) viene incolpato al posto suo.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "BOY BARRY" - Negli anni '80 i baffi erano un simbolo di virilità, primi fra tutti quelli di Tom Selleck in Magnum P.I., e così anche per Murray. La moglie non può però apprezzare questo cambiamento, soprattutto perché è collegato a Bill, il migliore amico di Murray. Quest'ultimo non potrebbe essere più felice di poter condividere finalmente qualcosa con qualcuno, ma Bev si mette in testa di cambiare a suo vantaggio Bill per poter riavere il marito com'era prima. Intanto, Barry si mette in testa di non essere all'altezza di Lainey, particolare confermato dalle parole di Erica. Il fratello diventa così insicuro ed a causa di un loro scherzo, decide di lasciare la fidanzata.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 6 "MASCHERA DI COPPIA - E' Halloween, una delle feste preferite da Bev, che ha sempre accoppiato il suo costume a quello di Adam. Con l'arrivo di Dana, il figlio vuole tuttavia andare in giro con lei per fare dolcetto o scherzetto, ma questo vuol dire anche allontanare la madre. Bev cerca un modo per riavere di nuovo il controllo del figlio, mentre Barry e Erica coinvolgono il fratello in una visita ad una fantomatica casa stregata. Per dimostrare a Dana di essere coraggioso, Adam accetta di entrare nella casa, ma finisce per usare la fidanzata come scudo umano per allontanare finte minacce. Intanto, Bev scopre che un dolcetto dentro cui ha nascosto un rasoio è finito nel cesto di qualche bambino ed è costretta ad andarlo a cercare.

