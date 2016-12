The Originals 3 / Anticipazioni puntate 29 dicembre e 5 gennaio, 3x05:e 3x06: Rebekah nel mirino della Strige

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017 - Il sesto episodio di The Originals 3 s’intitola “Un meraviglioso errore” e lo vedremo in onda settimana prossima su La5 alle 23.35. In questa puntata, andata in onda in prima tv Italia su Premium Action lo scorso 19 maggio, potremmo finalmente capire quali sono le vere intenzioni della Strige. Fleya ed Elijah scopriranno infatti che le mire della pericolosa associazione si concentrano sulla sorella Rebekah. Riusciranno a proteggerla dai pericolosi attacchi di Tristan de Martel? I fratelli Mikaelson uniranno le forze per proteggere la loro famiglia e ad aiutarli saranno Hayley e Marcel, che combatteranno con un membro della Strige arrivando a fare una clamorosa scoperta.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 DICEMBRE 2016 - Nuovo episodio in seconda serata per la terza stagione di The Originals. La serie tv nata da una costola di The Vampire Diaries continua ad andare in onda in coppia con la sua serie madre con i nuovi episodi della terza stagione in cui i Mikaelson saranno ancora in lotta. Nell'episodio in onda questa sera, il quinto della stagione, ci ritroveremo nel 1002 al cospetto di un giovane Klaus alle prese con il suo primo amore almeno fino a che Aurora non si ritroverà davanti il mostro di cui si è innamorata. In un primo momento questo la spingerà a scappare via ma poi deciderà di tornare sui suoi passi, sarà a quel punto che Elijah deciderà di intervenire. Solo adesso, nel presente, Aurora si ripresenta alla sua porta e rivela il segreto che custodisce da anni. Come la prenderà Klaus? Riuscirà nuovamente a perdonare il fratello? Un duro scontro ci attende nell'episodio in onda poco dopo le 23.00 sempre su La5. Chi avrà la peggio? AURORA TORNA A NEW ORLEANS, VIDEO PROMO - La guerra tra le discendenze tra le tre linee di sangue rimaste sta prendendo piede molto velocemente a The Originals 3, che torna in tv stasera su La5 con il quinto episodio di questa stagione. Come ci viene mostrato nel video promo, l’evento principe della puntata è l’improvviso ritorno a New Orleans di Aurora, l’ex di Klaus. Il suo arrivo detterà una svolta significativa tra gli equilibri delle sfere cittadine, già molto instabili. Aurora è una sorta di Klaus in versione femminile e scuoterà violentemente le sue corde emotive: in presenza del suo antico amore, il vampiro sembrerà quasi vacillare. Clicca qui per vedere il video promo di The Originals 3x05.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "LA LETTERA DI AXEMAN" - Nel passato, Klaus scrive una lunga lettera d'amore ad Aurora, con cui le confessa i suoi sentimenti. Un particolare che l'Ibrido aveva sempre evitato con abilità e che suo malgrado è ora costretto ad ammettere. Nel presente, Aurora fa in modo che gli Originali trovino degli indizi personali, che provocano dei forti dubbi in Elijah. L'Originale crede infatti che il fratello gli abbia tenuto nascosto qualcosa da molti secoli, collegato al periodo in cui conobbero Tristan, Lucien ed Aurora. Ore dopo, Aurora riesce a fare in modo che Klaus segua ogni indizio fino a trovarla. Gli rivela inoltre di essere ritornata a New Orleans solo per proteggere Rebekah. Fu infatti lei a farla diventare una vampira e se dovesse morire, decreterebbe anche la sua stessa fine. Elijah informa invece Klaus di credere che Tristan abbia stretto un accordo con Lucien e che stiano cercando di tendere loro una trappola. Kinney invece inizia a fare delle ricerche su Cami, dopo aver notato che si trova sempre stranamente molto vicino alle scene del crimine. Dopo aver scoperto ciò che ha fatto il fratello, decide infine di arrestare la terapeuta.

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quinto, dal titolo "La lettera di Axeman". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Marcel (Charles Michael Davis) riceve un invito da parte di Tristan (Oliver Ackland) per una serata di gala di un'associazione di vampiri, la Strige. Nel frattempo, Hayley (Phoebe Tonkin) scopre che anche Elijah (Daniel Gillies) è stato invitato allo stesso party e gli impone di portarla con sé, ma il vampiro è ancora furioso per ciò che è accaduto con Klaus (Joseph Morgan). Quest'ultimo viene invece obbligato da Lucien (Andrew Lees) a cercare la veggente perché risulta scomparsa nel nulla. L'Originale chiede l'aiuto di Freya (Riley Voelkel), mentre Marcel viene invitato da Aya (Tracy Ifeachor) ad entrare fra le fila della Strige. Freya scopre invece che la scomparsa di Alexis (Stephanie Cleough) è collegata a Tristan, che in quel momento sta mettendo alla prova Marcel. Il test impone che scopra chi fra i presenti ha rubato l'anello solare, ma deve fare attenzione dato che in caso contrario verrà ucciso. Senza via d'uscita, Marcel cerca di creare dei diversivi per controllare le tasche di alcuni dei vampiri, fra cui anche Aya. La vampira capisce tuttavia quali siano le sue intenzioni e lo allontana, nonostante l'abbia baciata. In quello stesso istante, Klaus e Freya riescono a raggiungere Alexis, ma non convincono la veggente a seguirli. La donna le rivela invece di aver lanciato un incantesimo per bloccare qualsiasi azione di Freya e le mostra quale sarà il suo futuro: venire sepolta viva in una bara. La strega la colpisce e la fa svenire, portandola poi alla villa dei Mikaleson. Dopo aver interrotto lo scontro di Marcel, Klaus e Tristan affrontano qualche screzio, che viene fermato da Elijah. Una volta che gli Originali si sono allontanati, Marcel porta a termine con successo il suo test ed entra a far parte della Strige. Ha capito infatti che Tristan ha voluto in realtà scovare un traditore che si trova fra le sue fila e che lo stesso Marcel uccide di fronte ai presenti, grazie ad un inganno. Durante un successivo incontro con Klaus, il vampiro gli rivela inoltre di aver accettato l'invito per scoprire chi voglia ucciderli. Gli Originali cercano invece di interrogare Alexis di nuovo, ma la donna muore a causa di un veleno che è stato iniettato nel suo sangue.

© Riproduzione Riservata.