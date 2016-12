THE VAMPIRE DIARIES 7/ Anticipazioni puntate 29 dicembre e 7 gennaio, 7x05 e 7x06: Lily organizza una grande festa per Julian

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GENNAIO 2017 - “Da servire freddo” è il titolo del sesto episodio di The Vampire Diaries, che tornerà su La5 settimana prossima alle 22.45. La puntata, andata in onda il 19 maggio di quest’anno su Mediaset Premium, verrà trasmessa per la prima volta in chiaro. In questo episodio vedremo Lily, ricongiuntasi con il suo antico amore Julian, organizzare una grande festa sull’onda dell’entusiasmo per presentarlo ai figli e dichiarare momentaneamente la pace tra Eretici e cittadini di Mystic Falls. Stefan e Damon si accorgeranno però di avere idee divergenti su come gestire la presenza di Julian. Proprio all festa Bonnie e Matt scopriranno invece un importante segreto su qualcuno che sembrava non averne. Una sconvolgente rivelazione turberà invece Alaric.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "SUPEREREMO TUTTO QUESTO": Nuovo episodio per The Vampire Diaries 7. La penultima stagione nata dalla penna di Julie Plec e Kevin Williams torna a base di eretici e nuovi colpi di scena soprattutto per quello che riguarda la vita di Stefan Salvatore. Il giovane vampiro e suo fratello si ritroveranno in viaggio insieme a Valerie alla ricerca di Julian, nuovo amore della mamma dei fratelli Salvatori e pericoloso vampiro. Tutto sembra essere normale, per quanto questa parola possa essere usata in questo caso, ma presto le cose peggioreranno per Stefan. Quando il vampiro si ritroverà solo con il suo primo amore scoprirà anche la sua triste storia. Valerie non lo abbandonò come lui ha sempre creduto ma fu costretta ad andare via proprio da Julian che non le ha portato via solo l'amore di Stefan ma anche il bambino che portava in grembo e che era frutto dell'amore tra i due. Come prenderà Stefan questa notizia? Per lui e Damon è arrivato il momento di mettere a tacere la madre e scontrarsi con questo fantomatico Julian, lo uccideranno davvero?

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "SUPEREREMO TUTTO QUESTO": SI RIACCENDE LA PASSIONE TRA VALERIE E STEFAN? VIDEO PROMO - Puntata ad alto tasso di gelosia quella di The Vampire Diaries 7 in onda questa sera, giovedì 29 dicembre 2016, su La5. Nell’episodio “Supereremo tutto questo” vedremo Stefan trascorrere una giornata insieme alla sua ex fidanzata, Valerie. La presenza di quest’ultima innervosirà molto Caroline, convinta di avere buoni motivi per essere gelosa. Effettivamente, come viene mostrato nel video promo, ci sono diverse cose in sospeso tra i due vampiri e Valerie gli rivelerà la vera ragione per cui non era tornata da lui: aspettava un bambino. Damon promette di fare la guardia al fratello ma Stefan, col ritorno di Valerie, non sembra riuscire ad essere completamente sincero nei confronti di Caroline: tra i due ex fidanzati si riaccenderà la passione? Clicca qui per vedere il video promo di The Vampire Diaries 7x05.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "SUPEREREMO TUTTO QUESTO" - Alaric e Bonnie scoprono che Jo e Oscar non hanno alcun ricordo della loro vita precedente. Credono che si tratti di amnesia, ma questo non frena la strega dal voler trovare la Pietra e di chiedere aiuto proprio all'Eretico. Oscar attacca tuttavia Bonnie preso dalla fame, costringendo Enzo ad ucciderlo. Nel frattempo, Valerie scopre dove si trova il corpo di Julian e sta per eliminarlo, quando viene fermata dagli Eretici. Valerie rivela inoltre a Damon che è stata Lily a ridurre Elena in coma per vendetta. Bonnie scopre più tardi che la Pietra restituisce l'anima dei vampiri uccisi in precedenza, ma in modo casuale rispetto al corpo che li ospiterà. Non si sa inoltre quale durata di vita potranno avere né come assicurarsi che non avvenga. Solo Lily sembra conoscere il modo corretto per poter permettere la trasmigrazione dell'anima di Julian all'interno del suo vecchio corpo, ma è molto lontana dal volerlo rivelare. Intanto, Enzo affronta Lily riguardo ai sentimenti che spera che la Vampira provi nei suoi confronti e le impone di fare una scelta che comprende il suo presente o il suo passato. Con sua grande sorpresa, Lily sceglie di riavere Julian con sè.

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il quinto, dal titolo "Supereremo tutto questo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel futuro, Damon (Ian Somerhalder) chiede l'aiuto di Alaric (Matthew Davis), informandolo del pericolo imminente. Nel presente, Lily (Annie Wersching) e Damon stabiliscono luogo ed orario in cui avverrà lo scambio, ma il vampiro scopre che l'Eretico è stato ucciso. Si disfa quindi del corpo di Oscar (Tim Kang) grazie all'aiuto di Steefan (Paul Wesley), mentre Lily inizia a sospettare che Valerie (Elizabeth Blackmore) le stia nascondendo qualcosa. Dato che i due Salvatore hanno preso in giro le Eretiche sulla scomparsa di Oscar, fingendo un contrattempo dietro l'altro, Lily fa in modo chee Nora (Scarlett Byrne) e Marie Louise (Teressa Liane) uccidano uno studente ogni ora finché non gli verrà restituito l'Eretico. Enzo (Michael Malarkey) chiede invece a Matt (Zach Roeerig) di controllare gli ultimi spostamenti di Valerie con la videosorveglianza. Stefan decide di distrarre le Eretiche con la scusa di una festa in maschera, coinvolgendo anche Caroline (Candice King) che fa in modo di attirare l'attenzione di Marie Louise e Nora. Entrambi cercano inoltre di convincerle, inutilmente, a togliere l'incantesimo dalla vampira, ma le due Eretiche sanno che tradire un ordine di Lily le porterebbe solo a vivere ulteriori guai. Nel frattempo, Damon chiede ad Alaric di usare la Pietra della Fenice di far resuscitare Oscar, mentre Valerie rivela ad Enzo di aver voluto impedire il ritrovamento di Julian (Todd Lasance), l'unico uomo che Lily abbia mai amato. Alla festa, Stefan e Caroline affrontano un momento di tensione a causa dell'arrivo di Valerie nella vita del vampiro. Marie Louise invece mostra la propria gelosia alla compagna uccidendo una barista di cui si sta nutrendo. La fidanzata le contesta quindi di voler essere troppo esclusiva e di non essere adatta a vivere in quell'epoca. Bonnie (Kat Graham) si unisce invece al rito per resuscitare Oscar, ma l'Eretico al suo risveglio si comporta in modo molto diverso dal solito, mostrando una fame incontenibile che lo porta ad uccidere una ragazza. Nello stesso momento, Stefan rapisce Marie Louise, per costringere Nora a togliere l'incantesimo a Caroline, riuscendo finalmente nel loro intento. Ore dopo, Bonnie riesce a concludere l'esperimento di Alaric anche su Jo (Jodi Lyn O'Keefe).

