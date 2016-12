TYRANT 3 / Anticipazioni del 29 dicembre 2016: presto un colpo di Stato?

TYRANT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Tyrant 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Conflitto d'interessi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: all'indomani dell'omicidio di Emma (Anne Winters), la famiglia Al-fayed non deve solo affrontare il dolore per la perdita della figlia. A causa della sua debolezza mostrata agli occhi del Paese ed in previsione delle elezioni libere, James Kifter (Jay Karnes) riceve il consiglio di candidarsi alle elezioni. Fauzi (Fares Fares) raggiunge Abbudin per confortare Barry (Adam Rayner), che invece ha delle difficoltà a tenere sotto controllo il desiderio di vendetta della moglie. Molly (Jennifer Finnigan) vorrebbe infatti che Ihab (Alexander Karim) venisse ucciso, ma il marito le ricorda inoltre che non potranno recuperare il corpo di Emma così in fretta. Intanto, Ahmed (Cameron Gharaee) e Leila (Moran Atias) continuano a sorvegliare il corpo di Jamal (Ashraf Barhom) e riceve la visita di Sophia (Basma) per riuscire a scongelare i fondi del marito. Ihab invece fa visita a Sheik Abdullah (Ashraf Farah), ma l'incontro non passa inosservato all'esercito, che riesce per la prima volta ad individuarli all'ospedale locale. Il Generale Cogsweell (Chris Noth) vorrebbe attaccare subito, ma Barry ha il timore di colpire anche dei civili e decide di rimandare l'attacco ad un secondo momento. In quello stesso istante, Sammy (Noah Silver) incontra di nuovo il professore (Raphael Acloque) che inizia a nutrire dei dubbi sulla natura della loro relazione. Vorrebbe infatti avere una storia d'amore seria, ma Sammy è riuscito a malapena ad eludere il controllo della sicurezza. Partecipa poi al funerale di Jamal, che provoca una nuova riflessione in Ahmed. Molly invece decide di non presentarsi all'evento, preferendo rimanere nel palazzo per penssare ad Emma. Dopo un'altra crisi, Leila decide di rivelare ad Ahmed la verità sull'uomo che ha veramente amato e che è il suo vero padre: Barry. Gli chiede però di non dire nulla allo zio in modo da non sollevare un altro polverone, dato che glielo ha sempre tenuto nascosto. Su consiglio di Cogswell, Barry decide di attaccare il sito in cui si potrebbe trovare Ihab, ma provoca solo una nuova ondata di morti, fra cui anche bambini. Il popolo inizia infatti a credere che Barry sia solo un traditore e che non stia usando più le armi per proteggere il suo popolo, ma contro lo stesso. Hussein Al-Qaidi (Khaled Abol Naga) inizia ad infuocare sempre di più la popolazione, facendo leva sulla debolezza dimostrata dal Presidente, visto come un burattino nelle mani degli americani. Quella sera, mentre Leila fa un passo avanti nella sua relazione con il Generale, con cui finisce a letto, Barry confida a Daliyah tutta la propria sofferenza non solo per la morte della figlia, ma anche per la sofferenza senza fine in cui ha gettato Molly.

TYRANT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "CONFLITTO D'INTERESSI" - Le politiche dure messe in atto da Barry per fronteggiare i ribelli mette a dura prova l'incolumità di Daliyah. In seguito agli ultimi attacchi da parte dei terroristi, Barry deciderà inoltre di proibire che le persone possano pregare in pubblico all'università. La decisione non fa altro che provocare un nuovo discorso di Al-Qaidi contro la violenza e la libertà di culto. Al-Qadi mette invece in atto un piano rischioso per diffondere la pace nel Paese, mentre Fauzi decide di esporre i suoi sentimenti per Daliyah, lasciandola confusa riguardo a ciò che prova. Barry continua inoltre a dover fronteggiare il processo politico che sta avvenendo a causa delle sue scelte errate, mentre il rapporto di Leila con Cogswell viene messo a dura prova il legame fra la donna e la sorella.

