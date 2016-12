ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Puntate del 30 e 29 dicembre: Franco e Angela al bivio, il segreto di Michele

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016: FRANCO E ANGELA AL BIVIO, IL SEGRETO DI MICHELE – L’ultima puntata del 2016 di Un posto al sole potrebbe essere quella della svolta soprattutto per Franco e Angela. La coppia di Palazzo Palladini, sempre più distante, sarà alle prese con i primi ricordi di Giancarlo Petrone che, pur avendo in mente come sono andate le cose, potrebbe decidere d’incastrare Nunzio per liberarsi definitivamente di lui. Il futuro di Nunzio è il primo pensiero di Franco che non riesce a perdonare Angela per essersi rivolta a Giovanna e aver fatto saltare la copertura di Nunzio. Tra i due ci sono risentimenti e sensi di colpa che potrebbero portarli ad una difficile decisione… Nel frattempo, Otello riuscirà a mettere le mani sul libro “Grazia Rossellini” ma Michele negherà di essere l’autore incolpando un altro membro della sua famiglia. Il giornalista, inoltre, costretto da Scheggia a realizzare con Viola un servizio per l’arrivo del nuovo anno, dovrà mettersi in gioco in una veste insolita per lui. Riuscirà a superare la prova? Le emozioni, dunque, per l’ultimo appuntamento del 2016 non mancheranno.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 DICEMBRE: GIANCARLO INCASTRA NUNZIO? - Quella di domani sarà l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole durante la quale i ricordi di Giancarlo si faranno sempre più chiari. Dopo lo shock iniziale, Petrone capirà come sono andate davvero le cose rivivendo quei tragici momenti in cui Gianni gli ha sparato mentre Nunzio urlava per convincerlo a non arrivare a tanto. Potrebbe essere un punto molto importante a favore del giovane Cammarota, in carcere con l'accusa di tentato omicidio e rapina a mano armata. Ma davvero il padre di Chiara sarà sincero? E se invece approfittasse della situazione per liberarsi una volta per tutte di colui che fin dall'inizio ha creato solo problemi alla figlia? Le ultime scelte di Franco saranno molto difficili da accettare per Angela che ha visto l'uomo della sua vita dimenticarsi completamente di lei e Bianca per occuparsi esclusivamente dei problemi di Nunzio. E il peggio accadrà quando lo stesso Franco faticherà a perdonare Angela per essersi rivolta a Giovanna, nonostante lui le avesse espressamente chiesto di non farlo.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: ASCOLTI BUONI, SHARE STABILE AL 9% - Le trame di Un posto al Sole sembrano appassionare molto i telespettatori negli ultimi giorni. Dopo una settimana di alti e bassi, la soap opera partenopea sembra finalmente aver imbroccato la direzione giusta e stasera ritroveremo in onda i nostri beniamini pronti a regalarci nuove emozioni e nuovi colpi di scena. Si spera che in termini di ascolti il risultato sia buono quanto quello di ieri, quando la soap ha tenuto incollati davanti al televisore 2.283.000 telespettatori per uno share del 9%. La stessa percentuale era stata conquistata il giorno prima, quando Un posto al sole si era guadagnato la preferenza di 2.378.000 telespettatori.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: VIDEO REPLICA IERI - La puntata di Un posto al sole di ieri sera è stata particolarmente avvincente per quanto riguarda le sorti di Nunzio. Il giovane ha chiesto a Franco di recarsi ad acquistare il pranzo e, approfittando della sua assenza, gli ha scritto una lunga lettera dove lo ha ringraziato del suo aiuto, chiedendogli di tornare da Angela e Bianca. Successivamente Cammarota si è diretto in ospedale per incontrare Chiara ma qui è stato preceduto dalla Polizia che lo ha arrestato davanti agli occhi della Petrone. Le intenzioni di Nunzio erano comunque già quelle di andare a costituirsi. Patrizio e Raffaele sono stati protagonisti di una gara culinaria al termine della quale il ragazzo ha dimostrato di avere imparato molto a scuola e di essere già uno chef provetto. In tale occasione, però, Raffaele si è reso conto di non essere soddisfatto della sua vita: tutti hanno grandi aspirazioni a Palazzo Palladini mentre lui continua ad essere fermo a pulire il giardino e i corridoi comuni dei vari appartamenti. Angela ha confessato a Giulia di essere molto delusa per l'atteggiamento di Franco e di non sapere come fare per convincerlo ad aprire gli occhi. Matteo ha rivelato a Marina di non volerne più sapere di lei. La Giordano, delusa, ha cominciato a bere al Vulcano, fino a quando Roberto l'ha incontrata e riportata a casa. Chi si fosse perso a puntata o desiderasse rivederla potrà farlo su Raiplay.it o cliccando qui.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: NUOVO SCONTRO TRA GUIDO E VITTORIO - Un posto al sole tornerà domani su Rai 3 per una puntata ancora caratterizzata dai problemi scatenati da Nunzio. La famiglia Boschi si troverà costretta a subire le conseguenze delle azioni del ragazzo, a partire da Angela e Franco il cui rapporto non sarà idilliaco come un tempo. Riusciranno a superare anche questa ennesima difficile prova? I motivi di tensione non mancheranno anche tra altri abitanti di Palazzo Palladini: Vittorio e Guido saranno protagonisti dell'ennesimo diverbio durante il quale sarà il vigile ad uscirne sconfitto, ottenendo dal figlio un'importante lezione di vita. Sempre parlando di confronto padre - figlio, non mancheranno le ragioni di attrito anche tra Patrizio e Raffaele in seguito ad una sorta di gara nella quale entrambi cercheranno di dimostrare di essere abili cuochi. E anche in questo caso il più giovane dimostrerà di non avere nella da imparare...

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE: Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo sicuramente riemergere il personaggio di Franco, per il momento quasi scomparso dalle scene. Intanto, Serena non ci starà a farsi trattare in questo modo e cercherà il faccia a faccia con il padre, che però potrebbe rivelarle notizie che le sue orecchie non avrebbero mai voluto ascoltare.Nella puntata di questa sera il personaggio attorno al quale le vicende si sono mosse è stato sicuramente Marina. La donna è ormai stremata, non ce la fa più a sostenere i continui litigi con Matteo, che non cede di una virgola quando si tratta di fare compromessi, anche se con la donna amata. Marina, nella puntata di oggi, ha avuto una nuova litigata con il compagno, che le ha rivolto parole durissime, finché lei non ha dovuto accettare nel suo cuore la verità: la storia sta finendo e non si può fare niente per recuperarla.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: ANGELA PERDONA FRANCO? - Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di Un posto al sole di questa sera durante la quale Franco dovrà affrontare la decisione di Nunzio di costituirsi. In realtà non è stato necessario per lui recarsi in Commissariato perché due poliziotti lo hanno preceduto mentre cercava di parlare con Chiara. Ma cosa dovremo aspettarci nell'appuntamento di questa sera? Mentre il giovane Cammarota dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, dimostrandosi per la prima volta un ragazzo maturo e ragionevole, per Franco arriverà il momento di affrontare Angela. Quest'ultima non ha negato la sua delusione per colui che, improvvisamente, si è dimenticato delle sorti di Bianca per occuparsi a tempo pieno di Nunzio. Ma se quest'ultimo ha capito che il padre adottivo gli ha dato tutto se stesso, mettendo in pericolo la sua vera famiglia, si potrà dire lo stesso di Boschi? Il suo rapporto con Angela sarà chiamato ad una delle più difficili prove degli ultimi anni: la figlia di Giulia lo perdonerà o preferirà chiudere i ponti con l'uomo che, in un modo o nell'altro, ha in varie circostanze messo in pericolo lei e la sua bambina?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: NUNZIO SENZA VIA D'USCITA? - La puntata di Un posto al sole di questa sera concederà ampio spazio alle vicende di Nunzio, ancora alle prese con le conseguenze dei suoi errori. Avrebbe dovuto ascoltare Franco quando gli diceva di stare lontano dagli amici poco raccomandabili e ora l'intera famiglia Boschi sarà costretta ad affrontare una situazione davvero molto pericolosa. Cosa riserverà il destino del giovane Cammarota? Sebbene le anticipazioni ufficiali diffuse dalla Rai siano particolarmente criptiche a tal proposito, sembra che questa volta Nunzio non avrà via d'uscita finendo per essere arrestato a causa delle terribili accuse di tentato omicidio e rapina. Anche Franco verrà coinvolto in questi problemi? Insieme a questa trama principale, che potrebbe causare la crisi della relazione tra Boschi e Angela, il rapporto padre - figlio terrà banco anche nelle riflessioni di Guido: quest'ultimo ascolterà per caso alcune parole di Vittorio e si renderà conto di avere commesso diversi errori con lui. Non se la passerà meglio anche Raffaele, al termine di una gara culinaria nella quale si troverà a competere con Patrizio: anche il marito di Ornella capirà di avere molto da imparare dal figlio, che non dovrà più essere trattato come un bambino.

Non si può andare avanti a spiegare cosa sia successo ai personaggi di Un Posto al Sole se non si fa un piccolo passo indietro e non si racconta cosa è successo nelle scorse puntate, per poi affrontare le vicende di oggi, 28 dicembre 2016. Innanzitutto Serena è il personaggio del momento, e questo è abbastanza comprensibile, poiché sta attraversando un momento difficilissimo. Come già sappiamo, i suoi rapporti con Gigi sono stati tutto fuorché idilliaci, e quel padre che Serena ha aspettato per oltre trent'anni della sua vita le si sta sgretolando tra le mani come polvere. Gigi non fa nulla per meritarsi l'affetto della figlia, è scontroso e non sa meritarsi il tempo che Serena gli dedica: nella puntata di oggi Serena si sintonizza casualmente sul canale sul quale c'è un programma, e in questo programma il famoso Gigi sta rilasciando un'intervista. Dai particolari personali che il Del Colle svela a questo programma Serena scopre molte cose che nemmeno lei sapeva, e quindi il mondo le crolla addosso: il padre che si fa vivo dopo trent'anni non le dice tante cose, e poi va a raccontarle in televisione davanti a tutti? Significa che l'interesse nel costruire questo rapporto padre figlia è molto basso. Nel frattempo Marina, nonostante la litigata furibonda con Matteo, non si vuole arrendere senza chiarire, quindi prende a viso aperto il suo amante e gli spiega tutto quello che non va, ma Matteo sembra fare abbastanza orecchie da mercante. Il loro rapporto, inoltre, non è aiutato dal fatto che Roberto non fa nulla per farsi i fatti suoi e per lasciare i due in pace e non ficcare il naso nella loro relazione. Gli unici ad avere un rapporto disteso e pieno d'amore sembrano essere Raffaele e Patrizio, intenti a cucinare e a tenere ben salde le redini della loro relazione padre e figlio. Cosa c'è di meglio in questo clima di risentimenti e di non detti, se non un amore che supera ogni confine?

