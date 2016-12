UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: Celia e Felipe al capolinea, Cayetana fuori dai giochi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Brutte notizie in arrivo dalle puntate spagnole di Una vita. La soap spagnola si prepara ad affrontare un altro tradimento di Felipe ai danni di Celia ma questa volta sembra che le cose non finiranno come la prima. Felipe è stato sempre un don giovanni in cerca di donne e di divertimento ma tutto era cambiato con l'aborto di Celia e tutto quello che ne è venuto dopo. Le cose tra loro si era normalizzate e tutto era tornato come prima ma nelle puntate spagnole arriverà la bella Huertas a rovinare la loro serenità familiare. L'avvenente cameriera, vecchia conoscenza dell'avvocato, finirà presto nel suo letto ed è proprio lì che li troverà Celia. Sarà impossibile dimenticare i problemi matrimoniali tra Celia e Felipe, dopo che l'avvocato ha tradito la moglie con Huertas. La signora Alvarez Hermoso sembrerà essere più lontana che mai dal marito, al punto da mettere in discussione i suoi sentimenti per lui.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: CAYETANA TENTERA' IL SUICIDIO? Nelle puntate spagnole di Una Vita per Cayetana si metterà sempre peggio. La giovane ormai incredula e allo sbando non solo scoprirà di essere la figlia della serva che ha sempre maltrattato, ma finirà anche per lottare contro il suo stesso braccio destro, Ursula, tornata, almeno nelle puntate spagnole, dopo che tutti l'avevano data per morta. La situazione di Cayetana si farà complicata e insopportabile tanto che la stessa dark lady che nei tempi passati abbiamo visto combattere e uccidere i suoi rivali, si troverà davanti ad un bivio pronta a togliersi la vita. Siamo sicuri che lo farà davvero? Sembra che l'arrivo di Teresa e Fabiana scongiurerà il peggio per lei. Sarà allora che nascerà la sua ossessione per la new entry che in Italia non abbiamo ancora conosciuto? Lo scopriremo solo il prossimo anno quando queste puntate arriveranno anche nel nostro Paese.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SERVANTE CAMBIA LAVORO? - Nelle puntate spagnole di Una vita, Servante ha dovuto salutare Paciencia che si è trasferita a Cuba per aiutare la sorella malata. Il portiere di Acacias 38 si è quindi trovato solo per la prima volta, anche se i suoi amici lo hanno sostenuto in questa delicata situazione. I domestici non saranno gli unici ad aiutarlo per fargli sentire meno la mancanza della moglie: le anticipazioni relative alla puntata di oggi precisano infatti che Ramon cercherà di caricare di lavoro Servante per fare in modo che lui non pensi ai recenti problemi causati dalla partenza di Paciencia. Ma ciò basterà per farlo stare meglio? I telespettatori spagnoli di Una vita sono certi che anche il simpatico personaggio che in passato ha combinato ogni tipo di guai, soprattutto in collaborazione con il suo prode braccio destro Victor, molto presto uscirà di scena. Dovremo prepararci a salutarlo, come già accaduto per Pedro ne Il Segreto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Sono ore concitate queste per i fan di Una vita. Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap parlano di nuovi guai per Teresa. La new entry di via Acacias 38, che vedremo prossimamente anche in Italia, sembra essere finita nel bel mezzo di un vero e proprio complotto che vede lei come unica responsabile di quello che è successo a Mauro e alla scuola. Le forze dell'ordine stanno per portarla via e rinchiuderla in carcere in attesa di giudizio ma i suoi uomini sono pronti a salvarla, chi arriverà per primo? A quanto pare non sarà Mauro a tirare fuori dai guai la sua Teresa ma sarà l'intervento repentino, quasi divino, di Fernando. L'uomo non solo sarà in grado di aiutare la sua amata ma anche di evitare il carcere. A questo punto la vita di Teresa si complica così come il triangolo amoroso che la vede protagonista. La giovane protagonista ha più volte confermato che l'unico uomo della sua vita è Mauro, sarà così anche nelle prossime settimane?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO AMORE IN ARRIVO PER TERESA? - Non mancano certo i colpi di scena nelle attuali puntate spagnole di Una vita, dove la coppia di protagonisti formata da Mauro e Teresa appare ancora molto distante. Il matrimonio dell'ispettore con Humilidad ha spinto la maestra andare avanti, cercando di dedicarsi al progetto della nuova scuola creata da Cayetana. E' stato in questo frangente che Teresa ha conosciuto Fernando, un uomo che fin dal primo momento non ha negato un certo interessamento nei suoi confronti. E questo legame potrebbe arrivare alla svolta nell'appuntamento odierno con Acacias 38: quando verrà a sapere delle difficoltà che l'amata dovrà attraversare, sarà proprio il ricco e potente Fernando ad intervenire, salvandola dalle accuse più infamanti. E in tali circostanze il benefattore della scuola non negherà i suoi sentimenti, affermando di essere innamorato di Teresa e di volerla sposare. Lei accetterà? Da quanto trapela dalle anticipazioni ufficiali in arrivo dal paese iberico sembra proprio di no: Teresa, infatti, non potrà legarsi ad un uomo del quale non sarà innamorata e deciderà di essere sincera con lui, dicendogli che il suo cuore batte già per un'altra persona. Anche Mauro sarà molto preoccupato per le sorti dell'amata e faticherà a restare rinchiuso nella sua stanza d'ospedale dopo essere venuto a conoscenza dei rischi da lei corsi. Riuscirà ad uscire pulita da una vicenda che giorno dopo giorno si farà più complicata?

