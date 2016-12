Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni: Luca Rufini rompe il silenzio, ecco perché corteggia Sonia Lorenzini (oggi, 29 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA RUFINI CORTEGGIA SONIA LORENZINI, L’EX CAVALIERE SPIEGA PERCHE’ – Dopo essere stato un protagonista delle ultime stagioni del trono over di Uomini e Donne, Luca Rufini ha deciso di lasciare il parterre della versione senior del programma di Maria De Filippi per diventare un corteggiatore di Sonia Lorenzini. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Luca Rufini si è presentato in studio per poter corteggiare la nuova tronista che ha deciso di tenerlo. La scelta di Luca Rufini di passare dal trono over a quello classico continua a far rumore. Molti fans di Sonia Lorenzini, infatti, sperano che la tronista apra gli occhi e lo mandi a casa, convinti che Luca stia semplicemente cercando di conquistare il trono. Sui social, però, il Rufini ha deciso di rompere il silenzio svelando i motivi che lo hanno spinto a chiedere alla redazione di Uomini e Donne di poter corteggiare Sonia. “Seguire il mio istinto è la cosa che mi riesce più facile, si vince sempre nell'essere se stessi...have a nice day”, scrive su Facebook Luca postando una foto in cui sfoggia un bellissimo sorriso. Il Rufini, dunque, riuscirà a conquistare la dura Sonia? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: DRAMMA PER FABIO FERRARA, IL SOSTEGNO DEI FANS – Si conclude malissimo il 2016 di Fabio Ferrara. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzato di Ludovica Valli è stato colpito da un gravissimo lutto. A diffondere la notizie sono stati i suoi fans dopo la pubblicazione di un post di Fabio che aveva scatenato numerosi rumors. “E ora che sei lì abbraccialo da parte mia. Ciao”, ha scritto Fabio su Instagram. Parole che molti fans avevano associato subito a Ludovica Valli ma che i fans dell’ex corteggiatore napoletano hanno subito smentito. “Non rompete con questa Ludovica. Si tratta di cose molto più serie. Fabio ha appena perso una zia”, ha scritto una ragazza che segue Fabio da sempre. I fans si sono stretti intorno al Ferrara sostenendolo e dimostrandogli tantissimo affetto. Da parte di Ludovica Valli, invece, nessuna parola in merito. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è sempre più concentrata su se stessa e sul presunto, nuovo fidanzato. Mentre Fabio Ferrara sta affrontando il lutto con la famiglia, Ludovica Valli si gode il nuovo amore con Antonio Mirante. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, CAPODANNO ALL’ESTERO? – Dove trascorreranno il Capodanno Clarissa Marchese e Federico Gregucci? Dopo aver trascorso il primo Natale insieme con la famiglia, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avranno deciso di concedersi un meraviglioso viaggio d’amore? Su Instagram Stories, Federico Gregucci ha pubblicato un breve filmato in cui annunciano ai fans di essersi persi. Dove si troveranno i due piccioncini? Alcuni fans hanno riconosciuto nel luogo Fiumicino. Che i due abbiano fatto tappa all’aeroporto in cerca di un viaggio last minute? Ancora non si sa nulla anche se Clarissa e Federico, dopo aver fatto tappa in Sicilia, potrebbero aver deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno in una capitale europea. In attesa di conoscere i progetti della coppia, i fans continuano a mostrare sui social tutto il loro entusiasmo per quella che è stata definita una della coppie più belle della storia di Uomini e Donne. Da quando si sono messi insieme lo scorso 25 novembre, Clarissa e Federico non solo non si sono mai lasciati ma sfoggiano sempre il loro meraviglioso sorriso urlando al mondo tutta la loro felicità.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, SHOOTING FOTOGRAFICO PER I PICCIONCINI – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si godono l’amore che li ha uniti nello studio di Uomini e Donne. La giovane coppia che, al pari di quella formata da Claudio D’Angela e Ginevra Pisani è la meno amata della prima parte della stagione di Uomini e Donne, incurante delle critiche, continua a vivere sotto la luci dei riflettori la loro relazione. Sempre più felici e innamorati, Riccardo e Camilla stanno già bruciando le tappe. In attesa di avere un tetto tutto loro, infatti, Riccardo e Camilla convivono già in una casa che i genitori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno messo a disposizione dei due piccioncini. In attesa di festeggiare insieme l’ultimo giorno dell’anno e di brindare al 2017 che sperano di vivere insieme, Riccardo e Camilla hanno trascorso la giornata sul set fotografico per un altro shooting. “Giornatina intensa”, scrive la Mangiapelo sui social. L’attenzione dei fans si è posata su un dettaglio: nello scatto in questione, infatti, Riccardo Gismondi sfoggia dei baffi nuovi di zecca. Saranno il vezzo scelto dall’ex tronista per ufficializzare la sua nuova vita da uomo impegnato? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SHARON BERGONZI, IL PRIMO POST DA DONNA SPOSATA – Ieri, mercoledì 28 dicembre, Sharon Bergonzi ha detto sì al suo Valerio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno d’amore a distanza di due anni dalla grande delusione vissuta con Andrea Cerioli. Felice e innamorata, Sharon Bergonzi ha condiviso il giorno più bello della sua vita con la famiglia e gli amici, in primis Eliana Michellazzo, ex corteggiatrice di Federico Mastrostefano ed oggi titolare di una nota agenzia di spettacolo e Rama Lila Giustini, ex fidanzata di Jonas Berami che Sharon ha conosciuto durante l’avventura nel programma di Maria De Filippi instaurando con lei una vera amicizia che dura ancora oggi. Dopo aver vissuto una vera favola d’amore, Sharon Bergonzi ha condiviso su Instagram il primo scatto da signora insieme al marito. “Il nostro grande giorno, il nostro sì, io e te”, scrive la Bergonzi pubblicando una foto delle nozze. La felicità, dunque, è ancora tantissima per l’ex corteggiatrice che, da ieri, ha dato il via ad una nuova fase della sua vita. Gli sposini, nel prossimi giorni, partiranno per il viaggio di nozze per poi cominciare la loro vita insieme in attesa di allargare la famiglia. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARTINA LUCHENA E SONIA LORENZINI, PRANZO TRA AMICHE – Sonia Lorenzini e Martina Luchena mettono fine a tutti i rumors che le volevano ai ferri corti. Nelle ultime settimane erano spuntate alcune voci secondo le quali tra Sonia e Martina non scorreva buon sangue. Il motivo? La decisione della redazione di Uomini e Donne di puntare sulla Lorenzini e non sulla Luchena come tronista. L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi e la nuova tronista di Uomini e Donne, però, spiazzano i fans dimostrando di essere ancora profondamente legate da un affetto vero e sincero. “Bon appétit mon amour”, scrive Martina Luchena su Instagram pubblicando una foto del pranzo con Sonia Lorenzini. Le due amiche hanno così deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme per confrontarsi sulle ultime vicende che hanno vissuto. I fans di Sonia si augurano, in particolare, che Martina riesca ad aprire gli occhi a Sonia su Alessandro Calabrese e Luca Rufini. Tanti followers della tronista, infatti, sperano che mandi a casa sia l’ex gieffino che l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, rei di essere in cerca di popolarità. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IMPREVISTI E PROBABILITÀ PER SONIA ED ALESSANDRO - Il trono classico di Uomini e Donne si prospetta già ricco di colpi di scena e interessanti dinamiche. Sonia Lorenzini è la tronista ufficiale della seconda stagione del programma insieme a Manuel Vallicella e Luca Onestini e, proprio su di lei pare si stia abbondantemente puntando per la seconda stagione del programma che ci accompagnerà fino alla fine di maggio. L'ex gieffino Alessandro Calabrese, è arrivato nella corte di Maria De Filippi proprio per conquistare il cuore ferito dell'ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo: ci riuscirà? Il giorno prima di registrare il suo arrivo in studio però, secondo l'ex fidanzata Lidia Vella le cose sarebbero andate in maniera differente: "Il giorno prima eravamo insieme. E lui non ha avuto neanche il coraggio di dirmelo guardandomi in faccia, l’ho dovuto scoprire come l’avete scoperto tutti voi, tramite i social. Pensa che tristezza... Alla fine nella vita ognuno ha quel che merita, quindi sono fiduciosa", ha dichiarato l'ex gieffina ai microfoni di Radio Radio durante il corso di "Non succederà più". Lidia Vella ha anche affermato che, nonostante si fosse lasciata con Alessandro, i due erano costantemente in contatto e, la separazione appare ancora troppo "fresca" per andare a cercare un nuovo amore: "non puoi passare da una convivenza ad andare in un programma per trovare l’amore". Sonia infatti, durante l’ultima registrazione, ha avuto modo di mettere alle “strette” l’ex pugile facendolo ripetutamente “cadere” con affermazioni discontinue e poco veritiere: la ragazza deciderà di fidarsi?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FOTO, CENETTA DI COPPIA PER CLAUDIO E MARIO - In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne, il popolo social sta letteralmente impazzendo per la coppia dell’anno: Claudio Sona e Mario Serpa. E così, in attesa di nuovi scherzi la coppia ha postato uno scatto su Instagram a cena, luogo dove l’ex tronista a detta del fidanzato si tranquillizza di più in attesa di mangiare. Lo sguardo di Serpa ha catturato tutti i fan della coppia che hanno notato tutto l’amore che traspare e le forti emozioni che i due giovani sanno regalare agli estimatori anche fuori dal programma di Maria De Filippi che li ha fatti inizialmente conoscere e successivamente innamorare. "Troppo belli", si legge tra i commenti, ed ancora: "Love Is love", "ma come ti guarda Mario!", "Perfetti!", "Cenetta senza scherzi? Impossibile! No non ci credo... siete meravigliosi". I fan dei ClaMario infatti, non vedono l’ora di poter vedere i due ragazzi di nuovo in televisione grazie alla puntata speciale post scelta. Nel frattempo, se volete visionare lo scatto a cui facciamo riferimento, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA O MANUEL? CHI RUBERÀ LA SCENA ALL’ALTRO? - Il trono classico di Uomini e Donne è in attesa di regalarci nuove sorprese per il nuovo anno. Di recente si è registrata una nuova puntata con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, i nuovi tronisti della seconda stagione del trono giovane che porteranno alla trasmissione delle dinamiche inedite da poter visionare per tutto il 2017. Tra i tre protagonisti, Sonia Lorenzini sembra essere la più accreditata agli sviluppi sentimentali degni di nota anche se, i suoi corteggiatori forse sembrano già "promettere" male. Alessandro Calabrese e Luca Rufini infatti, sembrano già essere i più accreditati per rendere il trono altamente polemico e ricco di colpi di scena e così, si attende già la scelta finale che sarà quasi sicuramente uno dei due. Nel frattempo, il popolo social si chiede già chi ruberà la scena all’altro tra Manuel e Luca, entrambi molto calmi e serafici e forse, per questo motivo un po’ lenti nel creare sviluppi fortemente interessanti.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ECCO LA CLASSIFICA DEI TRONISTI DELLA PRIMA STAGIONE - Il trono classico di Uomini e Donne di questo anno è stato un vero successo: chi conquisterà il premio di tronista dell’anno? Al quarto posto inseriamo senza ombra di dubbio Claudio D’Angelo. Il suo trono strizzava l’occhio ad Oscar Branzani ma, mentre il secondo ha ritrovato splendore con l’arrivo di Eleonora Rocchini, l’ex tentatore di Temptation Island non è stato capace di ringalluzzire la sua poltrona in nessuna occasione. Sonia Lorenzini infatti, si è presa carico di un trono troppo noioso cercando di ridargli la giusta luce. Terzo posto per Riccardo Gismondi, partito benissimo ma terminato male. Troppo frettolosa la scelta e la presa di posizione contro Martina Luchena. Seconda posizione per Clarissa Marchese che, nonostante il carattere difficile ad inizio percorso, ha dimostrato di avere tutta la voglia e la volontà di innamorarsi veramente. Primo posto e medaglia d’oro per Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma che, con le sue dinamiche insieme a Mario Serpa ha letteralmente stregato il pubblico da casa.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI TRA DUE FUOCHI, CHI SCEGLIERÀ? (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Il trono classico di Uomini e Donne sta già regalando notevoli soddisfazioni. Martedì 27 dicembre infatti, si è registrata una nuova puntata del programma dedicato ai sentimenti che ritroveremo in pista dal prossimo gennaio 2017. Tante le novità per l'anno nuovo e, tra queste, anche le dinamiche di Luca Onestini, Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo che, dopo il due di picche da parte del 31enne, si è abbondantemente presa la sua rivincita salendo sul trono in attesa dell'uomo della sua vita. Proprio dopo l'ultima registrazione, si è avuto modo di comprendere in pieno i principali sviluppi dei tre nuovi tronisti che andranno in onda con le loro dinamiche da gennaio. Quando Uomini e Donne tornerà in onda dalla pausa natalizia però, ci sarà ancora spazio per la scelta di Claudio D'Angelo ed i viaggi delle altre tre coppie. Come ben sapete infatti, durante le vacanze natalizie le telecamere del programma hanno avuto modo di seguire l'inizio della storia tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo e Claudio Sona e Mario Serpa, ad oggi, la coppia più amata della prima stagione del trono classico appena terminata. Sona è stato anche il tronista prediletto ecco perché, la redazione del programma ha deciso di fare solo un trono gay per questo anno, in modo da concentrare tutta l'attenzione su una sola persona. Di ritorno dalla pausa quindi, ci potrebbe essere la possibilità di visionare le prime dinamiche anche a fine gennaio. Tra le altre cose, quello che ha fatto più scalpore è stato l'arrivo in studio di Alessandro Calabrese, ex gieffino ed ex fidanzato di Lidia Vella. L'ultima registrazione del 27 dicembre inoltre, ha evidenziato quanto la redazione del programma stia in qualche modo “spingendo” il personaggio di Alessandro, nonostante lui, fin dalle prime esterne con Sonia, pare non abbia assolutamente convinto la nuova tronista. Tra le altre cose, Luca Rufini è passato dal trono over al trono classico corteggiando la 27enne e, a differenza di Calabrese, l’arrivo del romano è stato accolto dalla Lorenzini con estremo entusiasmo. A questo punto crediamo che Luca e Alessandro saranno i protagonisti assoluti del nuovo trono di Sonia… questa volta le andrà meglio oppure i due non promettono nulla di buono?

© Riproduzione Riservata.