Uomini e Donne / Trono Over anticipazioni: Gianni Sperti, il prezioso consiglio di fine anno (news oggi 29 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIANNI SPERTI, IL CONSIGLIO DI FINE ANNO – Gianni Sperti resta uno degli opinionisti di Uomini e Donne amatissimo dai fans. L’ex ballerino, in attesa di festeggiare l’ultimo dell’anno e brindare all’arrivo del 2017, sui social, ha dato un prezioso consiglio a tutti i suoi fans. Secondo quanto scrive Gianni Sperti, indipendentemente da ciò che accade nelle proprie vite, c’è una cosa che non deve mai mancare ovvero il sorriso. “Un sorriso, l'arma migliore! Può voler dire che sei sereno, un attimo di felicità oppure è quel sorriso di circostanza che spesso capita di dover fare; altre volte è un sorriso che nasconde: "sti ca**i" perché si, qualche volta, affronti alcuni spiacevoli avvenimenti con un sorriso per non dare soddisfazione ma gli occhi...quelli non mentono mai!!!”, scrive l’opinionista di Uomini e Donne. “Bravo Gianni ...ultimamente sempre più saggio!!”, “Sei dolcissimo Gianni, gli occhi non mentono mai”, “Che bello vederti così sereno”, “Ciao, sei una bella persona”, “Vero, gli occhi non mentono”, hanno risposto i fans che applaudono la saggezza dell’ex ballerino. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ROSSELLA BOVA ALLE PRESE CON I CHILI IN PIU’, LA REAZIONE DELL’EX DAMA – Anche Rossella Bova, come tutti gli italiani, dopo aver festeggiato il Natale, è alle prese con i chili messi su in seguito alle grandi abbuffate. A due giorni dal cenone dell’ultimo dell’anno, però, Rossella Bova non è affatto pentita di aver mangiato troppo. “In questi giorni ho mangiato di tutto. Pure i sensi di colpa. Per niente pentita”, scrive su Facebook l’ex dama che, tornando indietro, mangerebbe nuovamente tutte le prelibatezze culinarie che hanno imbandito le tavole italiane. Quello che sta arrivando sarà un ultimo dell’anno speciale per Rossella Bova che festeggerà insieme al suo nuovo compagno. Da qualche mese, infatti, l’ex dama del trono over non è più single e sui social dedica spesso delle bellissime parole d’amore al compagno senza, tuttavia, svelarne l’identità. Dove brinderà al nuovo anno, dunque, Rossella Bova? Come regalo per il nuovo anno deciderà di condividere la sua felicità con amici e fans pubblicando una foto del suo principe azzurro? In attesa di scoprirlo, cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIORGIO MANETTI FA IMPAZZIRE I FANS, FOTO – Passano gli anni ma Giorgio Manetti continua ad essere sempre affascinante. Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere è quello più seguito sui social. I fans della sua pagina ufficiale hanno superato quota 100mila e aumentano sempre di più. Merito dei post e delle foto che Giorgio condivide quasi quotidianamente e con cui scatena l’entusiasmo delle sue ammiratrici. E’ quello che è accaduto con l’ultima foto. L’aitante cavaliere del trono over ha pubblicato una foto in cui appare elegantissimo. Lo scatto ha raccolto più di 7mila “mi piace” e quasi 800 comenti. “Sei veramente elegante Giorgio peccato che non posso averti”, “Fascinoso, mi sei mancato!!!! L'abbigliamento classico elegante ti rende al top”, “Con il tuo sguardo illumini il mio cuore...non servono i lampadari accesi”, “Giorgio ma quando sei gnocco?”, “Mamma mia quanto sei elegante…”, scrivono le fans di Giorgio Manetti. Una foto, però, che spinge i fans a chiedersi come possa un uomo così affascinante ed elegante non aver trovato ancora la donna giusta. Voi cosa pensate? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI, LA RIFLESSIONE SULL’AMORE DI FINE ANNO – Mancano solo due giorni alla fine del 2016 e, anche quest’anno, Daunia Cesari saluterà il vecchio anno accogliendo quello nuovo con gli amici. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, non avendo trovato il suo principe azzurro, preferisce stare sola. Contrariamente ad altre donne che, pur di non stare da sole scelgono di fare coppia fissa con il primo uomo che le corteggia, Daunia Cesari, essendo una donna forte e indipendente, non si accontenterà mai. E’ questo il fulcro della riflessione sull’amore a cui si è lasciata andare l’amatissima ex dama del trono over. “A volte un po' vi invidio quando postate frasi d'amore, dediche che sprizzano felicità e le vostre manine curate con l'anello che i vostri fidanzati/compagni/mariti vi hanno regalato per Natale....poi postate una foto di coppia e vedo che deambulate con accanto dei cessi che io manco se me li regalassero in una scatola di Tiffany gigante...e capisco perché sto da sola”, sbotta sui social la Cesari raccogliendo tantissimi consensi. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANNA TEDESCO CHIUDE L’ANNO IN AMORE? – Dopo l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco sprizza felicità da tutti i pori. La bellissima dama ha iniziato una conoscenza con Nino a cui ha anche strappato un bacio. Tra i due ci sono stati grandi complimenti e dal sorriso che la Tedesco sfoggia sui social ci sono buoni presupposti per credere che tra i due la conoscenza possa essere approfondita. “Anche una piccola luce può farti intravedere il paradiso. Buona giornata angeli”, scrive Anna su Facebook sfoggiando il suo sorriso meraviglioso. Per la dama, dunque, gli ultimi giorni del 2016 sono stati ricchi di sorprese. Anna Tedesco, infatti, dopo tante delusioni amorose, sembra aver finalmente trovato l’uomo che stava cercando. Sarà quello giusto? I fans della dama si augurano di sì. Anna, dunque, trascorrerà l’ultimo giorno dell’anno brindando al 2017 insieme a Nino? Gli amici della dama si augurano che sia così e che tra i due scoppi un grande amore. Anna Tedesco ha finalmente trovato il suo principe azzurro? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: IL GRANDE ANNUNCIO DI FRANCESCO TURCO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) – Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Francesco Turco è tornato in trasmissione ma non per annunciare di essere nuovamente single ma per urlare il suo amore per la sua nuova compagna. Francesco Turco, infatti, dopo aver annunciato il suo addio alla trasmissione, ha presentato la sua compagna a Maria De Filippi e all’intero parterre del trono over. Francesco ha rivelato di aver conosciuto la sua nuova fidanzata otto anni prima ma, all’epoca, erano entrambi impegnati. Ora, però, lei è vedova e così Francesco ha deciso di riprovarci. Il loro è una vera storia d’amore. L’ex cavaliere, infatti, ha rivelato di aver già cominciato una convivenza con la sua nuova fidanzata che, dopo Aurora, ha conquistato il cuore del simpatico Francesco. Dopo aver sofferto tanto e aver cercato l’amore in tutte le donne che ha conosciuto durante la sua partecipazione al trono over, stavolta, sembra che Francesco abbia finalmente trovato la sua donna ideale. Tra i due, dunque, ci sarà presto il matrimonio?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: NIENTE DI FATTO PER GIORGIO, NINO FELICE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Ieri pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver aperto il nuovo appuntamento con le solite dinamiche di Gemma Galgani ed i litigi con Tina Cipollari, c'è stato spazio per Nino che, al centro dello studio ha confessato di avere baciato una signora del parterre, chi? Anna siede davanti a lui e conferma l'avvicinamento affermando di avere preso anche l'iniziativa. Di seguito Nino ha riempito la dama di complimenti affermando di non avere chiesto prima il suo numero perché lei si sentiva con altri uomini. La Tedesco al centro dello studio ha spiegato che il bacio è nato dopo il forte imbarazzo di Nino e, di seguito, ha aggiunto tutta la volontà di continuare a conoscerlo interrompendo invece la frequentazione con Stefano perché tra i due non è scattata la famosa scintilla. Dopo Nino poi, è stata anche la volta di Sossio, con tre sedute. Il calciatore chiude con Angela e decide di proseguire con Sabrina nonostante le polemiche in studio, tra cui Nino che lo accusa di non avere rispetto per le donne. Niente di fatto anche per Giorgio Manetti che, dopo aver conosciuto due dame le congeda entrambe e decide di ballare con Astrid.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: IL BUONGIORNO DI GEMMA GALGANI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - “E’ stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio e ha reso la giornata degna di essere vissuta. (F. Scott Fitzgerald)”, con questa importante citazione si è aperto oggi il buongiorno online di Gemma Galgani, la dama torinese del trono over di Uomini e Donne protagonista della prima serata di ieri, con l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti ha proseguito il suo stato scrivendo: “Rendete la vostra giornata degna di essere vissuta perché come disse Charlie Chaplin "un giorno senza un sorriso è un giorno perso"”. Il riferimento a ciò che è andato in onda ieri appare fortemente vicino alla realtà e così, la dama sfoggia con fierezza il nuovo sorriso nella speranza di poter ricominciare. In ultimo, Gemma ha concluso le sue parole di buongiorno con una bella riflessione: “Vivo le mie giornate cercando sorrisi sui volti delle persone perché vedere una persona felice e sorridente contagia chi le sta intorno e in un momento tutti diventiamo allegri!!! So che a volte la vita riserva delle avversità ma sta a noi tramutare quest'ultime in qualcosa di meraviglioso. Vi abbraccio forte, la vostra Gemma!!”. Cliccate qui per visionare tutti i commenti degli estimatori.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: SI VA AVANTI IL NOME DI TINA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Tina Cipollari verso l'Isola dei Famosi? Il nome della burrosa opinionista di Uomini e Donne girava già durante il corso dell'inizio della passata stagione ma successivamente l'idea è naufragata. La burrosa opinionista infatti, ha avuto modo di partecipare a Pechino Express, l'adventure game più famoso della televisione italiana. A distanza di un anno però, con L'Isola alle porte, il suo nome è venuto a galla nuovamente. L'indiscrezione è stata lanciata dal portale ufficiale di Novella 2000 e, tra gli altri anche Giovanni Ciacci, Anna Falchi, Alberto Tomba, Aldo Montano, Giulia Salemi e la pornostar Jessica Rizzo. A questo punto si attendono conferme ufficiali mentre, per quanto riguarda gli opinionisti, dopo Selfie – Le cose cambiano, si fa spazio nuovamente il nome di Stefano De Martino che potrebbe sostituire Alfonso Signorini. Al posto di Mara Venier invece, Novella ha avanzato il nome di Vladimir Luxuria.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA DAMA RINGRAZIA IL DOTTORE DI SELFIE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Ieri pomeriggio dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne si sono riuniti presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuove dinamiche utili da vedere in televisione durante il nuovo anno. Ieri sera, abbiamo avuto modo di visionare in prime time l'ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, il programma ideato e prodotto da Maria De Filippi e la Fascino che vede alla conduzione una Simona Ventura "rinnovata" dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi come concorrente. Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno aperto la puntata, sia della registrazione sia in prima serata. Naturalmente il pubblico da casa ha avuto modo di visionare i cambiamenti estetici di Gemma direttamente nel corso della prima serata ma, anche durante la registrazione questo cambiamento è stato abbondantemente evidenziato con i soliti siparietti tra dama ed opinionista con tanto di dentiera e incitamento da parte della Cipollari verso Giorgio Manetti per baciarla. Nel frattempo, in più di una occasione Gemma ha ringraziato il dottore che le ha donato un nuovo sorriso: "Semplicemente grazie!", ha scritto su Facebook la dama e, correlato alle sue parole un collage con il suo "percorso" all'interno del programma. Cliccate qui per visionare la foto.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA NUOVA BURLA DI TINA VERSO GEMMA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne che vedremo in onda a partire dal prossimo gennaio 2017. Cosa è successo durante il corso del nuovo appuntamento con le dame ed i cavalieri? Scopriamolo immediatamente tramite l'ausilio delle ultime anticipazioni disponibili direttamente dal sito ufficiale della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La nuova puntata si è aperta con le solite dinamiche e lo sfogo di Gemma Galgani seguito dalle dichiarazioni di Tina Cipollari e il nuovo scontro tra le due. Naturalmente tutta la prima parte si è concentrata sulla nuova dentatura di Gemma che, in base alle anticipazioni pare proprio essere andata in porto. La burrosa opinionista infatti, l'ha presa ripetutamente in giro con la famosa mummia in studio ed una dentiera. La Cipollari infatti, ha coinvolto nel suo teatrino in studio anche Giorgio Manetti (invitandolo a baciare la dama) e Michele. L'argomento quindi, si è "spostato" su presunti ritocchini e, di seguito, ha fatto il suo ingresso in studio anche Marco Firpo per confrontarsi nuovamente con l'ex fidanzata e parlare del famoso quanto appassionato bacio che si sono ipoteticamente scambiati durante un viaggio. Marco lo ricorda con passione mentre Gemma pare non ricordarlo affatto con enorme dispiacere da parte di Firpo. Successivamente dopo altre dinamiche utili, è andato in onda un filmato riassuntivo di Francesco Turco con relativo ingresso in studio con la sua nuova fidanzata che conosceva da otto anni ma all'epoca era ancora sposata. I due si sono incominciati a frequentare in maniera assidua circa quattro settimane fa e, mentre Francesco la considera già la donna più bella del mondo, la coppia ha iniziato perfino una convivenza. Le dinamiche in studio sono proseguite con ripetuti siparietti da parte di Tina e le prese in giro alla nuova “dentiera” di Gemma.

