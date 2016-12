Anticipazioni Una Vita/ Puntate del 30 e 29 dicembre: Cayetana torna a casa! Parola di Ursula

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE: Anche domani va in onda un nuovo, doppio, episodio di Una Vita, l'originaria soap spagnola dal titolo Acacias 38 firmata dall'autrice Aurora Guerra. L'orario anticipato per questa settimana intorno alle 13.40 circa. Ancora una volta tutta l'attenzione ricade sulla perfida signora, donna Cayetana Sotelo Ruz, accusata per l'omicidio di suo marito German e Manuela. Nelle prossime puntate di Una vita, Felipe incontra Ursula, che gli anticipa del ritorno a casa di Cayetana. Sotto indicazione di suo padre Tano comprende che Servante e Guadalupe sono chiusi a casa di donna Cayetana. Quando però li va a salvare arriva anche Ursula, la quale confessa il piano anche a Fabiana che resta senza parole. L'ispettore Mauro intanto studiando la vita passata di donna Cayetana capisce che nella sua cartella ci sono degli errori motivo per cui ha negato l'esumazione. Riuscirà a venire fuori la verità sulla identità di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: I DUBBI SI DIFFONDONO AD ACACIAS 38 - Nonostante siano morti da diverse settimane, German e Manuela continueranno ad essere gli indiscussi protagonisti delle puntate di Una vita, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Mauro non sarà l'unico ad indagare su ciò che è davvero accaduto alla coppia: il sospetto che i due amanti non si siano davvero suicidati, come avevano fatto credere, aleggerà anche tra i corridoi e la soffitta di Acacias 38. Dopo avere scoperto tale fatto da Ursula, Fabiana non potrà che esprimere tutto il suo rancore nei confronti di Guadalupe che affronterà davanti agli occhi attoniti delle altre domestiche del complicato palazzo spagnolo: Fabiana accuserà l'amica di avere mentito davanti a tutti e i presenti apprenderanno che German e Manuela potrebbero non essere morti. Anche gli inquilini di Acacias 38 che non erano a conoscenza di tale sorprendente notizia, cominceranno quindi a mostrare i loro dubbi, a partire da Felipe sempre più convinto che Pablo e Guadalupe gli abbiano mentito.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: LA NUOVA STRATEGIA DI CAYETANA - Nelle attuali puntate di Una vita, Cayetana ha capito che qualcosa di grosso 'bolle in pentola'. Dopo che Mauro ha scoperto che nel suo addome non è presente la cicatrice causata dall'operazione, l'ispettore San Emeterio non si è dato pace e oggi lo vedremo discutere con il dottor Viejo che confermerà i sospetti: quella donna potrebbe non essere una Sotelo - Ruz! Ma mentre Mauro proseguirà in queste indagini che giorno dopo giorno si faranno più complicate, la signora De La Serna cercherà un modo per anticipare le sue nuove possibili accuse. Per questo userà uno dei suoi metodi preferiti ovvero cercare l'aiuto degli ambienti importanti. Non sarà certo un caso che nell'appuntamento di oggi pomeriggio Cayetana consegni ad Ursula una lettera da recapitare niente meno che al Ministro dell'Interno, nella quale sicuramente la dark lady chiederà un favore personale. Raggiungerà anche questa volta il suo obiettivo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: LEONOR 'COSTRETTA' A SCRIVERE - I fans di Una vita potranno continuare a sorridere: anche oggi infatti andrà in onda una doppia puntata che occuperà anche l'orario tradizionalmente dedicato a Beautiful. Sarà quindi possibile seguire gli sviluppi della seconda possibilità data da Navas a Leonor: sebbene in un primo momento l'editore avesse dichiarato alla giovane Hidalgo di non volerne più sapere di lei e dei suoi capricci, l'intervento di Pablo ha risolto la situazione, quando meno inizialmente. Leonor, infatti, dovrà fare attenzione d'ora in avanti e rispettare tutte le scadenze se non vorrà essere definitivamente licenziata. Per questo non ci sarà più tempo da perdere e la figlia di Rosina e Maximiliano comincerà subito la stesura della seconda parte del suo romanzo intitolato ' L'ardua scelta - Volume 2'. Si tratterà di un obiettivo che non la appagherà, ma che lei stessa non potrà più lasciare: mai come ora infatti la famiglia Hidalgo avrà bisogno del denaro ottenuto dai proventi di questo progetto.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: MAURO SCOPRE LA VERITA' SU CAYETANA - Una vita prosegue la sua doppia programmazione su Canale 5 e anche oggi andrà in onda dalle ore 13:40 alle ore 14:45, occupando la fascia oraria tradizionalmente dedicata a Beautiful. La scoperta dell'assenza della cicatrice nel corpo di Cayetana spingeranno Mauro a compiere ulteriori indagini sul suo conto. Si recherà quindi dal dottor Viejo che gli confermerà quelli che erano i suoi timori ovvero che quel segno, causato dall'operazione all'appendicite, dovrebbe essere ancora presente nel suo addome. Ma se le cose stanno diversamente, cos'è accaduto nel passato della vedova De La Serna? E' lei la donna che dice di essere? Questa scoperta potrebbe portare le indagini alla più sorprendente delle evoluzioni, come affermerà lo stesso ispettore San Emeterio. Anche Cayetana (sempre che così possa essere definita) capirà che qualcosa di grosso bolle in pentola. La verità sul suo passato si avvicina?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: RAMON E' INFELICE - Il doppio episodio odierno di Una vita concederà ampio spazio alle vicende della famiglia Palacios, dopo che Victor e Maria Luisa si sono ufficialmente fidanzati. Lourdes sarà ancora molto arrabbiata per il modo in cui il marito si è comportato, andando contro tutti i suoi desideri. E questo suo stato d'animo la porterà a scontrarsi con Trini, colei che non ha fatto mistero nel dirsi felice di questa nuova relazione. Nel corso di un incontro con la sua rivale, Lourdes non si farà scrupoli cercando di umiliare Trini pubblicamente: le dirà infatti che lei e Ramon sono molto innamorati e che il loro matrimonio prosegue per il meglio: ma davvero la simpatica Trini crederà a questa dichiarazione? Passeranno solo pochi minuti e lei stessa si renderà conto di come queste parole siano una vera farsa e Ramon sia infelice come non mai, per avere al suo fianco una donna della quale non è innamorato.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate di Una vita, Berta tenta di soffocare con il cuscino donna Cayetana per difendersi dalla minaccia sulla sua famiglia. Dopo poco intervengono le guardie e l'ispettore pratica un massaggio cardiaco salvando la vita a Cayetana. All'indomani Ursula si reca in carcere a far visita alla sua signora, che è stanca dell'operato della sua domestica. Intanto però la serva stava sistemando i corpi di German e Manuela in modo che nessuno riesca a trovarlo e per calmare Cayetana le rivela che ha presentato alla polizia il permesso ottenuto dal vescovato. L'ispettore si arrabbia con Berta ma la donna lo mette in guardia da Cayetana, anche se però ne sembra molto attratto. In quel momento Felipe porta la notizia dell'opposizione di Guadalupe ma non è più necessario, perché l'ispettore ha cambiato idea. Di ritorno Felipe chiede spiegazioni a Pablo dopo i dubbi dell'ispettore sul caso e chiede di sapere la verità. Dopo l'avviso dell'ispettore Mauro San Emeterio Guadalupe Pablo e Leandro sono preoccupati per l'esumazione delle tombe di German e Manuela e si chiedono come abbia fatto Cayetana a scoprire il piano dei due innamorati. Intanto l'unica cosa che possono fare è opporsi all'esumazione posticipandola per guadagnare del tempo. Dopo il litigio con la figlia, Maximiliano si sente male perché soffre di cuore e Rosina come al solito esagera nelle esternazioni. Quando Pablo fa ingresso a casa rivela alla famiglia del dialogo avuto con l'editore ed lo ha persuaso dal tentativo di avviare qualsiasi provvedimento legale nei confronti di Leonor. Intanto Rosina prendendo le misure da Susana per un nuovo vestito non vuole fare i conti con l'invecchiamento e con i chili di troppo. Leandro così le fa notare un nuovo medico che cura le rughe ma Susana dimostra la sua ferma disapprovazione. Nonostante ciò si fa accompagnare da Casilda per andare dal medico che la aiuti a ringiovanire. A casa Palacio i due coniugi discutono sulla sorte del fidanzamento della figlia Maria Luisa, ma contrariamente a suo marito Lourdes non vede di buon occhio Victor ed aspira ad un marito migliore per il futuro della figlia. Nel frattempo la giovane ha comunicato al fidanzato dell'incontro ufficiale da tenersi nel pomeriggio e provano il discorso. Donna Juliana viene a sapere così dell'intenzioni di Victor, il quale le chiede di accompagnarlo dai Palacio. Per consolare Lourdes, Ramon invita la moglie ad uscire a cena su suggerimento di don Maximiliano. Victor e Juliana arrivano dai Palacio e ed il giovane non perde tempo nel confessare l'amore che prova per Maria Luisa, così Ramon dà la sua benedizione e brindano al nuovo fidanzamento.

