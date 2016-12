VICTOR ROS/ Anticipazioni puntata 29 dicembre 2016: Victor è in pericolo?

VICTOR ROS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: ANGELI E DEMONI, PARTE 2 - Anche oggi, giovedì 29 dicembre 2016, andrà in scena su Canale 5 un nuovo appuntamento con Victor Ros, la miniserie di origina spagnola basata sui romanzi di Jeronimo Tristante, che vede l’attore Carles Francino nei panni del protagonista. La fiction tornerà puntate alle 14.45, al posto della soap opera Beautiful, con la seconda parte dell’episodio intitolato “Angeli e demoni”. Victor Ros sta indagando sul presunto sequestro di un produttore di polvere da sparo, ipotesi che però viene smentita con convinzione dalla famiglia della vittima. L’uomo è scomparso, ed è stato ritrovato in seguito con gli abiti che puzzavano di zolfo e uno stato di pazzia conclamato, che gli impedisce di esprimersi in modo corretto e di interagire normalmente con gli altri. Un prete, da sempre amico dei famigliari, sostiene che possa essere opera del demonio, ma Victor continua a portare avanti le indagini per arrivare alla verità. Nel frattempo, Buendia ha incaricato Carballo di indagare seguendo anche la pista di matrice anarchica: l’ispettore scoprirà invece che Victor è in pericolo, minacciato da un ribelle asturiano. Tocca al collega, ora, cercare di proteggerlo senza dare troppo nell’occhio. Come andrà a finire?

