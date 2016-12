ZELIG EVENT, OGGI 29 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: LE DIFFICOLTÀ INIZIALI DI CHRISTIAN DE SICA - Zelig Event stasera non va in onda: lo show condotto da Michelle Hunziker e Christian De Sica è infatti giunto a termine e questa sera i telespettatori non godranno del cabaret più longevo della televisione italiana. Christian De Sica è stato un conduttore straordinario che però, come ha confessato a un'intervista riportata da La Stampa, ha avuto alcune difficoltà iniziali per il mestiere totalmente diverso da lui condotto negli ultimi anni. "È il regno dell’improvvisazione. Per esempio, durante una prova, Manera è saltato sul palco inveendo, da vero scalmanato. Una follia. Stavo per rispondere per le rime, malamente. Poi ho guardato gli autori: serafici. E mi sono adeguato", ha detto l'attore. E spiega anche perché è stato scelto lui per condurre Zelig Event invece di qualcun'altro che il comico lo ha fatto per anni. "Ci sono coloro che hanno fatto la storia di Zelig , e ci sono io - continua a dire Christian De Sica a La Stampa - Festeggiando i 20 anni, penso che gli autori stiano testando anche la direzione da dare allo show in futuro. E che la strada scelta sia quella del varietà, verso il quale la mia presenza e certi numeri cantati e ballati, già un po’ lo porta".

ZELIG EVENT, OGGI 29 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ - I fans di Zelig che questa sera si aspettavano di passare una serata in allegria insieme ai comici che hanno animato il palco di Zelig Event nelle scorse settimane rimarranno delusi. Oggi, giovedì 29 dicembre 2016, il programma condotto da Michelle Hunziker e Christian De Sica non andrà onda: lo show in quattro puntate realizzato per celebrare i vent’anni della trasmissione dedicata al cabaret ha infatti chiuso i battenti settimana scorsa con la serata conclusiva che ha visto ospite Luciano Ligabue mentre sul palco si sono alternati comici come Enrico Brignano e il duo Marta e Gianluca. Ritroveremo presto in onda i cabarettisti di Zelig? Questa è la domanda che molti fans della trasmissione si pongono ma per avere una risposta dovremo aspettare il prossimo anno. Al posto dei cabarettisti di Zelig Event questa sera vedremo invece in onda su Canale 5 il film “Il camionista” con Giorgio Tirabassi.

