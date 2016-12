iZombie / Anticipazioni puntata 29 dicembre 2016: episodio 7 e 8, Senso materno di Liv e Morte in onda

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "IL SENSO MATERNO DI LIV" - Liv mangia il cervello di una donna incinta ed inizia a sviluppare un forte senso materno. Emily ha partorito poco prima di morire, ma risulta fra gli scomparsi di alcuni mesi prima. Le indagini della Polizia si concentrano sui genitori, sospettati di avere in realtà segregato Emily per diverso tempo. Liv capisce in realtà che i responsabili sono un marito ed una moglie con cui la vittima è entrata in contatto poco tempo prima. La coppia viene però uccisa da Suzuki, ormai nel pieno della sua trasformazione. Major continua invece a tenere sotto controllo Candyman, ma anche il criminale viene a sapere della sua presenza. EPISODIO 8 "MORTE IN ONDA" - Sasha, una conduttrice radiofonica, rimane folgorata mentre sta parlando al suo pubblico in diretta. I primi sospetti si dirigono verso un conduttore rivale, Chuck, ed infine verso un'assistente. Nel frattempo, Ravi e Peyton danno finalmente sfogo alla loro reciproca attrazione, mentre Major si trova ancora in prigione. Liv invece prosegue la sua relazione con Lowell, ma dovrà mettere in guardia Ravi sulla possibilità che l'amica non faccia in realtà per lui.

iZOMBIE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "IL SENSO MATERNO DI LIV": VIDEO PROMO - In questo appuntamento con iZombie in onda stasera, giovedì 29 dicembre 2016, su La5 a partire dalle 21.10, vedremo il settimo episodio con una live particolarmente attenta ai bisogni degli altri, proprio come lo è una madre con i propri figli. La prima parte del video promo vede infatti protagonista lei, alle prese con bambini, autopsie e sandwich. Major invece ha una missione e indagando su un tizio del parco di skate si ritroverà con in mano un cervello chiuso in un tupperware. Clicca qui per vedere il video promo di iZombie 1x07.

iZOMBIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, La5 trasmetterà due nuovi episodi di iZombie, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il settimo e l'ottavo, intitolati "Il senso materno di Liv" e "Morte in onda". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un volo con il paracadute, assieme ad alcuni amici, Holly White (Tasya Teles) precipita e muore. Liv (Rose McIver) scopre dal telegiornale che la sua amica di un tempo è morta e scopre da una delle altre persone del volo che Lowell (Bradley James) ha sostituito la vittima all'ultimo nella sequenza di lancio. Neel frattempo, Major (Robert Buckley) chiede di nuovo l'aiuto di Clive (Malcolm Goodwin) perché Jerome (Christopher Meyer) è scomparso e gli rivela i suoi sospetti su Candyman (Aleks Paunovic). Il detective non può tuttavia occuparsi del caso, dato che non si tratta di un omicidio. Liv decide invece di indagare personalmente sulla morte di Holly mangiando il suo cervello e scopre che Lowell e l'amica avevano avuto una lite poco prima del lancio. Clive invece scopre che i filmati del volo sono stati cancellati dalla Max Rager, l'azienda che sta promuovendo l'iniziativa. Durante l'interrogatorio del gruppo, ognuno dei presenti cerca di scaricare la colpa sull'altro. Carson (Ryan Hansen) aveva una relazione con la vittima, il ragazzo nega e Ren (Blair Penner) ritiene che non fosse finita come si vociferava. Liv scopre però con una visione che Carson e Ren hanno in realtà una relazione, mentre Ravi scopre dall'analisi del sangue di Holly una forte presenza di Ghb. Il caso non si risolve nemmeno dopo aver scoperto la responsabilità di Eliza (Summer Bishil), mentre Lowell rivela a Liv di essere a sua volta uno zombie. Jackie (Sarah-Jane Redmond), una delle clienti di Blaine (David Anders), decide che non può più aspettare la consegna del suo cervello ed aggredisce un fattorino. Ravi e Liv vengono invece chiamati per la morte di un uomo, avvenuta nella sua abitazione. Un biglietto d'auguri presente sulla scena del crimine fanno intuire a Liv che si tratti in realtà di un omicidio, provocato da chi conosceva un'allergia della vittima. Cutler (Chris Gauthier) era inoltre molto odiato da tutto il web, a causa di sue cattive recensioni su qualsiasi cosa. Secondo le visioni di Liv, l'uomo si è accasciato subito dopo aver aperto il biglietto, dentro cui era presente anche una polvere di noccioline. Cibarsi del cervello di Cutler la fa tuttavia diventare agorafobica ed è costretta a vedere Lowell in casa propria. Nel frattempo, Major e Ravi scoprono che dietro la scomparsa di Jerome non c'è solo Candyman ma anche Blaine, mentre quest'ultimo uccide Jackie. In quello stesso momento, la madre di Liv entra per caso nella macelleria di Blaine ed offre allo zombie la possibilità che il figlio lavori da lui come fattorino.

