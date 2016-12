AFFARI TUOI/ Giocano i concorrenti di Piemonte e Sicilia. Quale regione andrà in scena oggi, 30 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 30 dicembre 2016) - Stasera, venerdì 30 dicembre 2016, andrà in scena un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show guidato da Flavio Insinna su Rai 1 in versione Raddoppia in questo periodo. Prima di scoprire quale regione giocherà più tardi, vediamo cosa è successo ieri. A giocare tocca al Piemonte con Maurizio ed anche la Sicilia con il concorrente dallo stesso nome del precedente. Si parte con l'apertura del pacco della Toscana con all'interno la dicitura Tartina col notaio, si passa poi alla regione Lombardia con la cifra di 100 mila euro. Si va avanti con la Calabria contenente 50 centesimi e poi il pacco dell'Umbria con 2 euro, subito dopo c'è la Basilicata con Brivido che fa si da scegliere la busta. Viene aperta quella dove c'è la Paletta che va a separare per un pò i due concorrenti dallo stesso nome con un divisorio, il pacco che poi viene aperto è quello del Veneto che al suo interno ha il Frullato con Flavio. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che viene scelta e dentro ha i 500 euro, segue la Puglia con Harem ed infine c'è il pacco dell'Abruzzo che svela la cifra di 250 mila euro.

Arriva la prima chiamata della Dottoressa che offre ai due concorrenti 18 mila euro, ma i due uomini preferiscono giocare aprendo i pacchi e così tocca alla regione del Molise con 19 mila euro. La successiva offerta della Dottoressa è il Cambio ma anche esso viene rifiutato e quindi si apre un'altra regione che è la Sardegna dove dentro ci sono i 50 mila euro. L'Emilia Romagna invece al suo interno ha 32 mila euro, si continua con i pacchi rossi che i due concorrenti perdono. A rompere tale linea ci pensa il Piemonte che ha dentro i 100 euro, la Dottoressa torna a fare un’offerta che corrisponde a 36 mila euro ma niente scalfisce i due Maurizio. Essi vanno avanti ed aprono la regione Campania dove ci sono gli 11 mila euro, subito dopo tocca alla Valle D'Aosta che scopre la cifra di 500 mila euro. L'ultimo pacco prima della nuova offerta è quello delle Marche che hanno 10 euro, poi la Dottoressa propone 14 mila euro ai due concorrenti che ancora una volta dicono no. Il gioco quindi procede con la regione della Liguria contenente 5 mila euro, successivamente c'è il Trentino Alto Adige che ha la dicitura Quella volta che, segue poi una nuova offerta. Si tratta di 900 euro ma essendo bassa i due giocatori della giornata preferiscono proseguire e così si svela che nel pacco della regione Lazio ci sono 28 euro. La regione Sicilia è il pacco che sta davanti ai due concorrenti e quando lo aprono dentro ci sono 3 mila euro, questa è la cifra che i due Maurizio vincono e che dovranno poi dividere.

