Alice in Wonderland/ Diretta streaming e trailer del film con Johnny Depp diretto Tim Burton

ALICE IN WONDERLAND FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU RAI TRE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Rai 3 manderà in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2016, alle 21.15 Alice in Wonderland, pellicola del 2010 interpretata da Johnny Depp, Helena Bonham Carter ed Anne Hathaway. Alice ritorna tredici anni dopo nel Paese delle Meraviglie. Entusiasta del suo ritorno, il Cappellaio Matto salta sulla tavola imbandita che lo separa dalla giovane e la percorre per raggiungerla, dicendole che l' avrebbe riconosciuta anche se fosse stata in mezzo a tante altre persone e nonostante il tempo trascorso. La giovane apprende che avrà il compito di salvare il Paese dalla malvagia Regina Rossa, che ormai spadroneggia dopo aver confinato in un castello la Regina Bianca, la sorella buona. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Alice in Wonderland sintonizzandovi su Rai Tre, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui. Ecco il trailer della pellicola.

ALICE IN WONDERLAND, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Alice in Wonderland è il film che andrà in onda su Rai 3 oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Fantastico commedia e avventura sono i generi che caratterizzano la pellicola diretta da Tim Burton, con il soggetto tratto dal romanzo scritto da Lewis Carroll e la sceneggiatura curata da Linda Woolverton. La MPAA ha imposto al film l'etichetta della parental guidance (PG) per alcune scene violente o inquietanti e per la presenza di un bruco che fuma. Si tratta in realtà del Brucaliffo, classico personaggio della fiaba originale di Lewis Carroll. Nel film si alternano personaggi interpretati da attori in carne ed ossa ad altri creati con le più avanzate tecniche di computer grafica (come lo Stregatto o il Bianconiglio). Il film ha ottenuto un ottimo successo al botteghino, tanto da trovarsi attualmente a ventiquattresimo posto fra i film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Di Alice in Wonderland è stato realizzato anche un seguito, Alice attraverso lo specchio, con lo stesso cast del precedente ed ambientato 3 anni dopo.

ALICE IN WONDERLAND, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Alice in Wonderland, il film in onda su Rai 3 oggi, ore 21.15. Una pellicola dal genere fantastico prodotta nel 2010 e diretta da Tim Burton (Nightmare before Christmas, La sposa cadavere, Batman) ed interpretato da Johnny Depp (Edward mani di forbice, Black mass, Sweeney Todd), Elena Bonham Carter (Fight Club, Sweeney Todd, Casa Howard) e Mia Wasikowska (Crimson peak, Alice attraverso lo specchio, Defiance - I giorni del coraggio). Il classico per bambini Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie è stato scritto nel 1865 da Lewis Carrol, pseudonimo del matematico Charles Lutwidge Dodgson, ottenendo ben presto un grande successo e venendo pubblicato in tutte le principali lingue del mondo. Da questo romanzo sono stati tratti numerosissimi adattamenti cinematografici, fin dagli albori del cinema. Il primo film su Alice è infatti del 1903. Il più celebre lungometraggio dedicato ad Alice e al suo viaggio nel Paese della Meraviglie è però probabilmente l'adattamento a cartoni animati realizzato da Walt Disney nel 1951. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

ALICE IN WONDERLAND, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Alice in Wonderland narra le vicende della piccola Alice (Mia Wasikowska) ormai diciannovenne, 13 anni dopo il suo primo viaggio nel Paese delle Meraviglie. Alice ha ormai dimenticato quell'esperienza, e deve affrontare la perdita dell'amato padre. Durante una festa però riceve la proposta di matrimonio del lord inglese Hamish Ascot, ma l'imbarazzo del momento è troppo forte e si dà alla fuga. Si trova quindi a seguire il Bianconiglio e finisce nella sua tana, ritornando così nel Paese delle Meraviglie. Lì la accolgono il Ghiro, il Dodo, Pancopinco e Pincopanco come nella fiaba classica. Tutti attendevano il ritorno di Alice, che secondo una profezia li avrebbe liberati dal giogo della terribile Regina Rossa (Elena Bonham Carter) e riportato al potere la sua sorella buona, la Regina Bianca (Anne Hathaway). Per farlo sarà aiutata dal Cappellaio Matto (Johnny Depp), dal Leprotto Marzolino e dallo Stregatto. La Regina Rossa riuscirà però ben presto ad imprigionare il Cappellaio, e Alice dovrà correre a salvarlo dalle segrete.

