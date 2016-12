Amici 2016 / Ed 16 anticipazioni registrazione: Riccardo supererà la sfida? Un altro NO per Maria De Filippi (oggi, 30 dicembre)

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RICCARDO SUPERERÀ LA SUA SFIDA? - Riccardo Marcuzzo è uno degli allievi più amati di questa 16esima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi attualmente in vacanza. Lo scorso 28 dicembre però, nonostante le vacanze, i giovanissimi allievi della scuola più famosa d'Italia hanno avuto modo di ritornare in studio per la nuova registrazione, e così, dopo l'eliminazione recente di Marc Lee, si teme per un altro cantante della scuola. Il prossimo sabato 7 gennaio 2017, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset l'appuntamento pomeridiano presentato da Maria De Filippi ed a grande sorpresa Riccardo Marcuzzo indosserà nuovamente la maglia rossa della sfida. Il nome dello sfidante del giovane artista milanese ancora non è noto ma, l'amara decisione è arrivata dopo un provvedimento disciplinare deciso dalla produzione in quanto Riccardo, ha violato il regolamento della scuola. Marcuzzo infatti, durante il corso della pausa natalizia, ha violato il regolamento togliendosi il microfono per poi indossarlo nuovamente ed affermare in maniera quasi beffarda: "e adesso mi mettessero in sfida". La redazione del programma quindi, non ci ha pensato due volte ed il giovane è finito in sfida e quindi a rischio eliminazione. La striscia quotidiana in onda su Real Time, ripartirà ufficialmente dal prossimo lunedì 2 gennaio e, da quel momento vedremo come andrà a finire anche questa spinosa faccenda.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: DOPO EMMA ANCHE UN ALTRO PERSONAGGIO FA UN PASSO INDIETRO, ECCO CHI - Il serale di Amici 2017 prende forma giorno dopo giorno. Al momento, il talent show più famoso della televisione italiana è andato in vacanza in attesa di ritornare in pista su Real Time il prossimo lunedì 2 gennaio con la striscia quotidiana condotta da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.50. Dopo il passo indietro di Emma Marrone, arriva anche un altro ufficiale forfait: quello di Virginia Raffaele. L'attrice comica infatti, era stata ingaggiata da Maria De Filippi durante il corso del passato anno e, le sue divertentissime imitazioni avevano conquistato tutto il pubblico. L'attrice però, ha fatto sapere che non prenderà più parte al serale che aprirà i battenti della nuova stagione tra marzo ed aprile del nuovo anno. Ci sarà spazio per un'altra presenza fissa oppure, ad ogni puntata ci sarà un comico diverso? Maria De Filippi sta lavorando alacremente per mettere in piedi un cast degno di nota anche per questo 2017 e così, dopo il rifiuto di Emma anche la Raffaele ha fatto un passo indietro annunciando di volersi dedicare solo alla preparazione del suo spettacolo che verrà trasmesso a breve sulla terza rete di Casa Rai. Chi prenderà il posto di Virginia Raffaele ed Emma? Per quanto riguarda la seconda si sono già avanzati numerosi nomi, staremo a vedere se questi potranno concretizzarsi a breve oppure no.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MESSAGGI SUBLIMINALI DALLA CASETTA DEI BLU - Sembra uno spoiler ma non lo è. Amici 2016 ieri è tornato nello studio di registrazione per le nuove riprese della prima sfida a squadre del 2017 e con i ragazzi c'erano anche i professori pronti a vedere i passi in avanti dei loro allievi. Una delle più agguerrite quest'anno sembra essere proprio la bella Veronica Peparini che ha già due ragazzi sulle spalle pronta a portarli lontano. Uno di questi è Andreas Muller che anche ieri è uscito sano e salvo dalla sfida e dalla competizione che vedremo sabato 14 dicembre prossimo. Il ballerino è tornato a lavoro più forte che mai e proprio nei prossimi giorni lo vedremo nuovamente ballare e sudare visto che dal 2 gennaio Amici 2016 torna con il pomeridiano su Real Time. Fino a quale punto arriverà questa volta Andreas? Riuscirà ad approdare al serale e conquistare quello che deve? Lo scopriremo solo dopo le vacanze di Natale intanto, Veronica Peparini posa su Instagram con un nuovo look ma direttamente dalla casetta dei blu, i giochi sono già fatti? Sembra proprio di no. Ecco qui la foto che ha mobilitato i fan.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: LO SPECIALE IN ONDA IL 7 O IL 14 GENNAIO? – Ieri, giovedì 29 dicembre, è stata registrata una nuova puntata speciale di Amici 16 in cui è successo davvero di tutto. Oltre all’eliminazione di Raffaella Prisco e alla sfida di Riccardo Marcuzzo, come vi abbiamo già raccontato, nella scuola è entrato il cantante Michele il quale, nonostante abbia perso la sfida con Riccardo, è riuscito a conquistare i consensi degli insegnanti. Tra i momenti più importanti della puntata è stata la formazione delle nuove squadra con l’elezione dei nuovi capisquadra e la scelta dei membri (leggete in basso). Una puntata che farà partire con il botto Amici 16 sul cui ritorno in tv, tuttavia, è ancora mistero. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News che ha pubblicato tutte le anticipazioni della registrazione del primo speciale del 2017, Amici 16 dovrebbe tornare in onda sabato 7 gennaio. Stando a quanto si legge su TvBlog, tuttavia, la messa in onda della prima puntata speciale del 2017 sarebbe prevista per sabato 14 gennaio.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: IL TENERO RICORDO DI FEDERICA CARTA, FOTO – Pur essendo giovanissima, Federica Carta ha già lasciato il segno nel cuore del pubblico di Amici 16. Bella, determinata e con una voce meravigliosa, Federica è non solo una beniamina dei telespettatori ma anche degli insegnanti che credono fortemente nel suo talento. Seguitissima sui social dove ha raggiunto quasi 70mila followers, Federica ha voluto condividere con i fans un tenero ricordo della sua infanzia non troppo lontana. “Un batuffolo di Paper. Volevo condividere con voi questo ricordo stasera, vi voglio bene. Prima o poi spero di riuscire ad abbracciarvi uno ad uno, state crescendo con me, grazie”, scrive la giovanissima cantante. La risposta dei fans, naturalmente, non si è fatta attendere. “Grazie a te per le bellissime emozioni che mi regali”, “Sto ascoltando la tua bellissima "attraversando gli anni". Mi manchi e non lo vedi, io ti ammiro troppo e scrivi molto bene ma non sono nessuno per giudicare. Mi fai venire i brividi, mi emoziono e per me questo è tutto”, “Fede alla registrazione sei stata Fantastica come sempre”, scrivono i followers. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: QUASI 55MILA FOLLOWERS PER ALESSIO MININNI, IL CANTANTE RINGRAZIA I FAN - Dopo solo un paio di mesi di permanenza nella scuola di Amici 2016, cantanti e ballerini sono già delle star e molto del merito va anche alla loro presenza sui social network. Attraverso quest’ultimi, gli alunni della scuola di Amici di Maria De Filippi mantengono un filo diretto con i loro ammiratori, che continuano ad aumentare a vista d’occhio. Alessio Mininni, uno dei cantanti che si sono guadagnati un banco in quest’edizione, vanta per esempio quasi 55mila followers sul suo profilo Instagram. I suoi fans sono davvero tanti e nelle ultime ore Alessio ha voluto ringraziarli tutti con un post dedicato a loro: “Volevo ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorno, diventiamo sempre di più insieme!! #amici16 #quandosorridiestaiconme”. Dal canto loro i suoi ammiratori hanno voluto rispondere facendogli sentire tutto il loro affetto e in mezza giornata la foto postata da Mininni ha collezionato oltre 8500 like: clicca qui per vederla e leggere tutti i commenti.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RAFFAELLA PRISCO RINGRAZIA I FAN SU INSTAGRAM - Le porte della scuola di Amici 16 stanno per riaprirsi e nella giornata di ieri Il Vicolo delle News, grazie all’azione delle sue talpe, ha comunicato alcune anticipazioni relative alla nuova registrazione che ha preso il via all’interno della scuola del talent show (per la puntata di sabato 7 gennaio 2017). Due le allieve che sono state messe alla prova davanti agli occhi attenti dei professori: Marta è riuscita a tenersi stretto il suo posto all’interno della trasmissione, ma lo stesso non si più dire di Raffaella Prisco, che proprio nelle ultime ore è tornata con un messaggio carico di coraggio e di voglia di andare avanti, pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale. “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando… Grazie a tutti voi che ogni giorno mi sostenere” ha scritto la ballerina di Amici condividendo un’immagine in bianco e nero, sulle punte, in sala fra ballo. La sua avventura nel talent è finita qui, dove la porterà ora la sua passione? Clicca qui per vedere il post di Raffaella Prisco direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: L’ADDIO DI RAFFAELLA E LA SFIDA DI RICCARDO - E’ successo di tutto nell’ultima registrazione di Amici 16 che verrà trasmessa sabato 7 gennaio, alle 14.10 su canale 5. Purtroppo un’allieva ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola mentre un nuovo cantante ha fatto il suo ingresso. Come svela il Vicolo delle News, dopo l’ingresso di Mattia Briga, ospite della puntata, si parte con due esami di sbarramento. Davanti alla commissione degli insegnanti si presentano Marta e Raffaella Prisco che, dopo non essere state schierate per due settimane consecutive, devono dimostrare di meritare il banco della scuola di Amici 16. Marta, riceve il no di Carlo Di Francesco e Fabrizio Moro ma resta comunque nella scuola, Raffaella Prisco, invece, avendo i no di tutta la commissione deve lasciare definitivamente la scuola. Chi, invece, conquista un banco è Michele, lo sfidante che, inizialmente avrebbe dovuto sfidare Lo strego ma che, per una punizione voluta dalla produzione si ritrova di fronte Riccardo, reo di aver infranto il regolamento. Michele, pur avendo perso la sfida con Riccardo, conquista i consensi degli insegnanti che gli assegnano il banco.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CAMBIANO I CAPITANI DELLE SQUADRE, LO STREGO SI RIBELLA - Dopo le polemiche nate tra i membri della squadra degli streghi e Lo Strego, nell’ultima registrazione di Amici 16, Maria De Filippi ha annunciato che agli allievi della scuola è stata data la possibilità di eleggere nuovi capisquadra. Per gli streghi si candidano Francesco e Andreas mentre per quella dei Senza Piani, oltre a Riccardo, troviamo solo la candidatura di Mike. Il nuovo capitano degli streghi è Francesco mentre Riccardo resta il leader dei Senza Piano. Lo Strego, però, non ci sta e decide di passare dalla parte di Riccardo entrando a far parte della squadra dei Senza Piano. Le nuove squadre sono quindi ora così schierate: Gli Streghi con Francesco, Lorenzo, Giada, Shady, Alessio, Oliviero, Andreas, Mike e Giulia; Senza piani con Riccardo, Thomas, Elisa, Marta. Federica. Cosimo, Erik, Vittoria e Sebastian. La sfida a squadre viene vinta dai Senza Piano. In sfida finiscono Francesco e Lorenzo che vincono restando così nella scuola. Una puntata movimentata, dunque, quella che aprirà il 2017 di Amici 2016. Ancora un po’ di pazienza, dunque, e finalmente la squadra di Amici di Maria De Filippi riaprirà i battenti.

