ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Puntate americane: Steffy torna a casa Forrester, Liam e Wyatt pronti alla battaglia finale?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE 30 DICEMBRE - Il trasferimento di Steffy a casa di Thomas, che avverrà nelle prossime puntate americane di Beautiful, non sarà una novità per i telespettatori del programma. Noi italiani dovremo attendere poco più di un mese per vedere la figlia di Ridge prendere una decisione davvero sorprendente: a causa dei problemi causati da Quinn nel suo rapporto con Wyatt, Steffy deciderà di lasciare la casa sulla spiaggia per cercare un rifugio ben più sicuro. Non potrà infatti perdonare la suocera che ha iniziato a frequentare Eric, nonostante Steffy le abbia chiesto di stare lontana da tutti i membri della sua famiglia. A subirne le conseguenze sarà proprio Wyatt, colpevole di non avere fermato la madre in questa nuova pazzia. Il trasferimento di Steffy da Thomas non segnerà la fine del suo matrimonio con Wyatt, almeno in un primo momento, anche se successivamente molte cose cambieranno. Bye bye Statt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 DICEMBRE - La puntata americana di Beautiful oggi non andrà in onda negli Stati Uniti e al suo posto verrà ritrasmessa la replica di un importante episodio dello scorso giugno 2016. E' possibile tuttavia dare già uno sguardo a quanto accadrà la prossima settimana, grazie ad alcuni spoiler diffusi da diversi siti web d'oltreoceano. Da essi apprendiamo che Steffy ascolterà i consigli di Eric riguardo il comportamento da tenere nella sua veste di CEO della Forrester Creations. Il nonno le aveva consigliato di non convivere con Liam, quanto meno fino a quando il suo divorzio da Wyatt sarebbe stato definitivo. La sua proposta era quella di trasferirsi a villa Forrester, ma nel corso della prossima settimana Steffy rifiuterà, proponendo una soluzione alternativa: approfittando del ritorno di Thomas a Los Angeles, la figlia di Ridge deciderà di tornare dal fratello, anche se solo per qualche tempo. Tale domicilio proseguirà fino a quando il matrimonio con Wyatt giungerà definitivamente al termine, ma cosa penserà Liam a tal proposito?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 DICEMBRE: Insieme ai numerosi problemi che caratterizzeranno la vita di Steffy e dei suoi due uomini Spencer, nelle puntate di Beautiful degli Stati Uniti non potranno mancare i progetti per il futuro di Brooke e Ridge. I due fidanzati saranno alle prese con il loro idillio d'amore e decideranno la data delle loro imminenti nozze. Non potrà mancare a tal proposito anche la scelta di un romantico luogo, che dovrà rappresentare anche un legame con il loro indimenticabile passato. Eppure non possiamo dimenticare che non sempre tutto va come dovrebbe andare: se da un lato lo stilista sembrerà innamorato della sua Logan come in passato, dall'altro continuerà i suoi giochi poco chiari con Quinn, proseguendo il suo assurdo flirt con lei. La sensazione che, sebbene questo comportamento sia solo un piano per smascherare la gioielliera agli occhi del padre, si tratti solo dell'inizio di problemi ben più grandi non manca: come reagirà Brooke se la situazione con la Fuller dovesse sfuggire di mano al suo fidanzato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 30 DICEMBRE: Nuovi spoiler e novità importanti arrivano da oltroceano per i fan di Beautiful. La soap americana continua a tenere incollati gli spettatori nonostante la veneranda età e nei prossimi mesi (qui in Italia) avremo modo di rivedere la buona, vecchia sauna da sempre location delle torbide storie di Brooke e Ridge. A quanto pare, il cambio di rotta di Ridge non è dovuto alla voglia di vendetta ma solo alla possibilità di far capire ad Eric che la donna è interessata ad un'altra cosa, ovvero soldi e poteri. Per farlo deciderà di sedurla seguendola fino alla famosa sauna. Il risultato sarà quello sperato dallo stilista? Sembra proprio di no visto che Quinn lo rifiuterà e gli intimerà di stare lontano da lei e dalle sue saune in relax. Come sarà preso l'avviso da parte di Ridge? Rinuncerà davvero così presto a sedurre la fidanzata del padre com'è successo in passato, oppure no?

