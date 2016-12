Belen Rodriguez / News: la showgirl lontana dai social da 24h, qui gatta ci cova? (oggi, 30 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL VERSO IL 2017 SENZA REGALARE ALCUNO SCATTO AI FAN? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) – Come passeranno l'arrivo del nuovo anno i personaggi famosi? Tanti dubbi, domande e incertezze avvolgono la vita sentimentale della bellissima showgirl argentina che, a detta dei maggiori giornali di gossip, potrebbe accogliere il 2017 da single. Ed infatti, sono in molti quelli che pensano che la sua relazione con Andrea Iannone sia ormai giunta al capolinea e così, dopo aver passato il Natale lontani, la stessa cosa potrebbe accadere anche per ciò che riguarda il Capodanno. Nel frattempo però, in attesa di scoprire quali saranno i prossimi passi ufficiali della showgirl, si parla di crisi con il fidanzato proprio per colpa di Stefano De Martino, l’ex marito lasciato circa un anno fa dopo un matrimonio da favola e la nascita del piccolo Santiago. Proprio Stefano, dopo l’estate ed il gossip incalzante, ha dichiarato tramite una diretta di Facebook di essere ancora innamorato dell’ex moglie. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex sembrerebbero aver destabilizzato l’argentina al punto di entrare in crisi con Andrea Iannone. Al momento, proseguono incessantemente i preparativi del suo Capodanno e così, la showgirl non ha nemmeno tempo per postare foto e video su Instagram per informare i fan. L’argentina infatti, non posta nulla da un giorno intero: qui gatta ci cova?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA MAMMA DELLA SHOWGIRL SI GODE IL CALDUCCIO DEL CAMINO. FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) – La giornata di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, si gode il calduccio del camino all'interno della baita dove la famiglia sta passando queste feste di Natale. Un'immagine che ci fa capire come la semplicità di queste persone sia sempre prevalente e come proprio per questo i social network siano una grande rivoluzione nel mondo d'oggi per capire anche come sono i personaggi dello spettacolo al di fuori dei palcoscenici e delle luci della ribalta. Veronica Cozzani poi è sempre molto attiva sui social e mostra spaccati della sua famiglia, dimostrando anche una grande umanità. Nel commento alla foto del camino poi scrive: "Antes de ir a la camita un ratito se disfruta del hogar encendido!", "Prima di andare a letto ci si gode un po' il caldo della casa", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SUA SORELLA SI GODE IL SOLE. FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) – Sono state delle vacanze al sole quelle di Belen Rodriguez e la sua famiglia che non hanno sottovalutato il freddo di questi giorni ma che hanno anche goduto del bel tempo che ha permesso lunghe passeggiate nei boschi. E' così che la sorella di Belen, Cecilia, si gode appena sveglia un po' di sole tanto da doversi mettere una mano sugli occhi per riuscire a vedere bene. Cecilia ha in mano una bevanda ed è appena fuori da una baita, con tanto di abiti prettamente dedicati all'inverno. Sono immediati i commenti dei suoi fan che scopriamo essere molto attaccati a lei come a sua sorella Belen. Sicuramente in queste ore poi aumenta la curiosità del pubblico di capire dove sia la showgirl argentina che sua sorella passeranno la serata di domani per finire al meglio il 2016 e iniziare con grandi prospettive il 2017. Clicca qui per la foto di Cecilia Rodriguez e per i commenti dei suoi follower.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL 2017 RIPORTERÀ STEFANO DE MARTINO NELLA SUA VITA? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) – Belen Rodriguez così come riporta anche Diva e Donna, sembrerebbe in forte crisi con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp suo fidanzato ufficiale dallo scorso giugno: cosa succede nel cuore dell’argentina? E’ certo che il Natale dei due innamorati sia stato vissuto da “separati”: come mai? La domanda che attualmente interessa il popolo della rete ed i giornali di gossip – al momento – riguarda il Capodanno. Belen lo passerà insieme al fidanzato? Stefano De Martino nel frattempo, si gode la sua vittoria come miglior mentore di Selfie – Le cose cambiano, insieme all’amico e collega Mariano Di Vaio, il fashion blogger più famoso del panorama social italiano. Tra Belen e Andrea pare proprio che si sia messo in mezzo De Martino, con le sue dichiarazioni shock e la viva consapevolezza di essere ancora innamorato dell’ex moglie. Il 2017 regalerà nuove emozioni con un “vecchio” amore? Dire che proprio il nuovo anno invita a gettare le cose vecchie dalla finestra…

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PICCOLO STRAPPO ALLA REGOLA IN CUCINA PER LA SHOWGIRL, FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez è in vacanza con la sua famiglia e si sta godendo, specialmente grazie alle coccole e ai giochi con il piccolo Santiago, un periodo di vero relax. La showgirl argentina ha messo per il momento da parte il lavoro, gli impegni sul set e davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche. Nelle ultima ore, inoltre, si anche concessa un piccolissimo sgarro alla dieta per non perdersi una delle prelibatezza che è bello gustarsi proprio in montagna, proprio dove si trova ora con tutto il clan Rodriguez. Ieri sera, infatti, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto in cui mostra orgogliosa la Fondue di formaggio che sta per gustarsi al rifugio. “Fondue #mmmmhhhh” ha scritto soddisfatta sulla propria pagina social ufficiale, ricevendo l’attenzione di oltre 42mila followers. Una volta ogni tanto, uno stappo alla regola non può che fare benissimo… Clicca qui per vedere la fotografia condivisa da Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: BACI E “TORTURE”, COSÌ SANTIAGO GIOCA CON LA MAMMA - Essere una madre significa di armarsi di una grande pazienza e Belen Rodriguez lo sa bene. Il piccolo Santiago compirà quattro anni tra pochi mesi ed è ormai un ometto con tanta voglia di giocare e divertirsi. La showgirl e i suoi famigliari si impegnano a tenerlo sempre occupato e non è certo un compito facile con un bambino così ricco di entusiasmo. Belen è però felice di assumersi questo compito e dal suo piccolo grande amore si lascia fare praticamente tutto. in un video pubblicato qualche ora fa sulla pagina Facebook della Rodriguez, vediamo Santiago in compagnia della mamma. In vacanza sulla neve, Belen e Santi si godono il caldo sole del pomeriggio che filtra tra le montagne baciandoli sulla fronte.Per intrattenere il bimbo, la showgirl mette a disposizione addirittura la sua stessa bocca: con le piccole dita e senza particolare pietà il bimbo tira le labbra della mamma arrivando anche a farle male. La Rodriguez però fa del suo meglio per lamentarsi il meno possibile e stringe i denti. Proprio la sua bianca dentatura è messa in risalto dal figlioletto quando Santi le spinge in alto le labbra e a Belen non resta altro da fare che scherzarci su: “Come sono i denti della mamma? Troppo grossi eh? Belli. Come sono?”. Il bimbo si placa ma solo per poco, iniziando poi a spingerla con le mani. Per fortuna arriva finalmente il momento dei baci ed è a quel punto che Belen prova a fare un po’ di resistenza: “Non mi baciare, non voglio i tuoi baci…non li voglio!”. Malgrado le parole il sorriso di Belen dice ben altro e la showgirl si abbandona infatti ai baci del figlioletto conquistati con tanta sopportazione: clicca qui per vedere il video che ha conquistato oltre 11mila like in meno di un’ora.

