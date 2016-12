BEVERLY HILLS CHIHUAHUA/ Su Italia 1 il film con Elaine Hendrix, Susan Graham e Phil Lewis. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 dicembre 2016)

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Beverly Hills Chihuahua 2 è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Una pellicola dal genere commedia e avventura che è stata diretta da Alex Zamm basata su una sceneggiatura che è stata estesa da Dannah Feinglass Phirman e Danielle Schneider, la produzione invece è stata curata da Mike Callaghan, David Hoberman, B rad Krevoy, Philip poole e Sara E. White. La distribuzione invece, è stata gestita in Italia dalla Walt Disney Pictures. Il montaggio è stato effettuato da marshall Harvey e heat Ryan con gli effetti speciali che sono stati realizzati da Jason Collins,Rene Diamante ed Elvis Jones mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Chris Hajian e la scenografia ideata e prodotta da Richard Holland. I costumi di scena portano la firma di Kristin M. Burke ed il trucco è stato realizzato da David Danon con l'aiuto di Geri B. Oppenheim e Nina Paskowitz. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2011 e la sua durata è pari a 89 minuti.

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Beverly Hills Chihuahua 2, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 14.40. La pellicola dal genere commedia è stata diretta da Alex Zamm negli Stati Uniti d'America nel 2010. Il film è il sequel uscito nell'anno 2008, a distanza di 3 anni ecco che la storia dei piccoli cani continua. Il cast di questa pellicola vede tanti protagonisti tra cui, Elaine Hendrix, Susan Graham, Phil Lewis, Morgan Fairchild e Susan Blakely. Il genere è la classica commedia americana mentre la durata è di circa 90 minuti, ovviamente tale film ha avuto già diverse visioni sulle reti nazionali e quelle private. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Viv, la zia di Rachel, mette a disposizione la sua abitazione per il matrimonio dei piccoli cani Chloe e Papi, a tale cerimonia ovviamente sono presenti altri cani loro amici ed i padroni. Siccome Viv e Rachel devono partire per motivi legati alle loro ricerche, a guardare i cani ci penserà Sam, fidanzato di Rachel, che insieme ai due neo sposi avrà da badare anche i 5 figli avuti. Tutti insieme si dirigeranno verso il luogo dove Papi è cresciuto, ossia la casa dei genitori di Sam, qui il cane incontra il suo amico Pedro, un pitbull. Nel frattempo però Sam ha modo di scoprire i problemi economici in cui versano i suoi genitori e ciò porta al rischio di perdere l'abitazione in cui è cresciuto. Appreso la notizia, anche Pedro e Papi sono tristi perché grazie a Sam e la sua famiglia essi sono stati tolti dalla strada per diventare cani domestici. Per risolvere la situazione poi ci si rivolge alla banca, dove Sam e suo padre scoprono di avere solo tre settimane per risanare un debito di 40 mila dollari. Intanto nell'abitazione dei signori Cortez, i genitori di Sam, a rischiare la vita ci pensa uno dei figli di Papi ma la lestezza del cane della polizia, Delgado, evita il peggio. Esso però ha un problema con i suoi figli che non vogliono più parlargli e a scoprire questo segreto è Chloe. Si arriva così alla scena dove la banca torna a farsi viva per poter ispezionare la dimora che diventerà sua una volta scaduto il termine ultimo per risanare il debito. A complicare la situazione però ci pensano gli stessi chihuahua che ostacolando gli addetti ai lavori portano ad uno sfratto esecutivo che porta sia loro che la famiglia Cortez ad essere ospitati da zia Viv nella spaziosa villa. Urge però un'idea per racimolare la cifra da restituire alla banca e così Chloe trova il modo di far iscrivere loro stessi ad una gara canina dove la vincita è di 50 mila dollari. Delgado poi si apre con i due cani da poco sposati che scoprono così il motivo della rottura dei rapporti tra il cane poliziotto e la sua prole. Arriva il giorno della gara canina e ci sono in poco tempo l'eliminazioni di Pedro e di Delgado, a cui segue anche quella di Chloe che rimane alquanto delusa. Un gesto romantico di Papi però fa si che quest'ultimo acceda alla finale ma non riesce comunque a vincerla perché battuto in modo poco regolare da un cane già vincitore in altre edizioni. I figli di Papi e Chloe si mettono nei guai e finiscono coinvolti in una rapina ad una banca, facendo preoccupare non poco i loro genitori che li ritrovano grazie al telegiornale dove loro compaiono sullo sfondo. Per salvarli Delgado si fa aiutare dai propri figli e riescono a scoprire dove la banda di malviventi si nasconde, così tutti i cani protagonisti della pellicola, si dirigono sul luogo e riescono a contrastare il colpo effettuato. Si arriva così ai minuti finali di questo film dove c'è il ritorno della fidanzata di Sam, ovvero Rachel, la giovane donna sarà sorpresa nel vedere il proprio ragazzo farle la fatidica proposta di matrimonio.

