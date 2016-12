CADUTA LIBERA/ Federica è la nuova campionessa. Chi giocherà oggi, 30 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 30 dicembre 2016) - Oggi 30 dicembre 2016 torna in scena un nuovo appuntamento con Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti. Prima di scoprire le nuove sfide, vediamo cosa è accaduto nella puntata di ieri. La nuova campionessa Manuela sfida il concorrente numero 9 che viene da Napoli, la prima sfilza di domande vede vincitrice Manuela, che però perde una vita, sceglie il piede bianco dove dentro ci sono 1000 euro. La sfida successiva è contro la numero 6, Federica, una nuova concorrente che svolge la professione di avvocato, fatta la presentazione, le due donne si combattono a suon di domande. A sorpresa a cadere nella botola è Manuela e quindi al centro si posiziona l'avvocato che dovrà prima aprire il piede, nero, contenente 1000 euro, e poi scegliere uno sfidante. Tocca al numero 1 che risponde al nome di Michele ed è il titolare di una pizzeria, si parte poi con le domande fatte dal presentatore e ad uscirne vincitrice è la campionessa che può aprire un altro piede. Sceglie quello nero e la cifra all'interno è di 5 mila euro, passa poi a scegliere una donna che è la concorrente numero 2, essa è Silvia ed è una biologa. Quest'ultima però perde la sfida e quindi Federica può scoprire la cifra di 5 mila euro dal piede nero, l'uomo scelto per la gara successiva è Bruno, il numero 5. Esso è un nuovo concorrente ed è un ufficiale dell'esercito italiano, si parte così con le domande di Scotti e alla fine di esse a perdere è il militare della Folgore.

La campionessa quindi sceglie il piede bianco ed il suo budget si dimezza, scendendo a 5.500, si va alla sfida con un'altra donna e stavolta è la numero 4. Si tratta di Elisa che è un'addetta al check in che dopo poco domande già cade nella botola dando così a Federica un'altra occasione di aumentare la cifra guadagnata, nel piede nero trova 500 euro. L'altro sfidante da battere sarà il numero 7 Andrea, esso nella vita fa l'insegnante a Belluno, in tale gara di domande cade dopo la prima. Il piede bianco scelto dalla campionessa le regala la cifra di 1000 euro e così sale a 6.500 euro, dovrà sfidare un'altra donna ed essa è Elena, sfidante numero 8 già presente in altre puntate. Nella botola cade nuovamente la concorrente e quindi si apre un altro piede, nero, dove dentro ci sono 1000 euro. Si arriva così al penultimo concorrente, ossia Gabriele con il numero 3, un ricercatore che si mostra bravo nel rispondere alle domande ma non più della campionessa. Viene così aperto il piede bianco con la cifra di mille euro, gioca poi contro il suo ultime sfidante, è la numero 10 Teresa, che non risponde alla prima domanda e cade nella botola. Aperto il piede nero con 15 mila euro, arriva al montepremi di 24 mila euro e gli ultimi 10 passi è il gioco che ora dovrà superare Federica. Quando manca poco più di un minuto gli mancano solo 4 risposte ma purtroppo non riesce a darle tutte.

