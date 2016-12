CAPODANNO A NEW YORK/ Su Canale 5 il film diretto da Garry Marshall con Jessica Biel (30 dicembre 2016)

CAPODANNO A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Capodanno a New York, dal titolo originale New Year's Eve, è un film generale corale realizzato nel 2011 grazie agli sforzi del regista Garry Marshall. L'intera storia del film è stata concepita dai produttori di un altro film legato all'inverno, Valentines' Day, tradotto in italiano come Appuntamento con l'amore. Capodanno a New York condivide con questo film alcuni membri del cast oltre al genere comico-romantico, tuttavia non ne è considerato essere un sequel. La durata della pellicola è di circa 118 minuti, mentre il rapporto dell'immagine è pari a 1.85:1. Oltre a essere comico-romantico, il film ha anche molti aspetti sentimentali. Non è un caso, del resto, se la regia è stata affidata a Garry Marshall, regista di numerose pellicole di questo tipo. Gli aspetti di sceneggiatura sono stati creati da Katherine Fugate, mentre tra i produttori si annoverano nomi come Wayne Alla Rice, Toby Emmeriche, Heather Hall, Richard Brener, Mike Karz e Josie Rosen. Il produttore esecutivo di questo lavoro cinematografico è Diana Pokorny. Le case di produzione della pellicola sono ben due, tra cui la New Line Cinema e la New York Strettes Film Projects. In Italia e negli Stati Uniti d'America della distribuzione della pellicola si è occupata la Warner Bros. Productions. I compiti di fotografia sono stati gestiti da Charles Minsky. Il montaggio è avvenuto grazie agli sforzi di Michael Tronick, mentre degli effetit speciali si è occupato Fred Bucholz. Le musiche originali sono state create da John Debney, mentre la scenografia è stata affidata a Leslie E. Rollins. Infine, dei costumi si è occupat Gary Jones. Del cast fanno parte attori famosi nazionalmente, come Jessica Biel, Hilar Swank, Jon Bon Jovi, Katherine Heigl, Sarah Jessica Parker, Ludacris, Aibgail Breslin e una star del cinema come Robert De Niro oltre a Josh Duhamel, Zac Efron, Hector Elizond, Seth Meyers, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Lea Michele, Sarah Paulson, Alyssa Milano e Til Schweiger.

CAPODANNO A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Le vicende del film si svolgono a New York, nella vigilia di Capodanno. Le persone sono in attesa del nuovo anno in arrivo e sperano di affrontare al meglio le nuove avventure rimediando agli errori dell'anno trascorso. Tutti sono in compagni di vecchi amici oppure dei propri famigliari. Tra le persone c'è anche Claire, con i compiti programmativi. A lei, infatti spetta far cadere la grande sfera di Times Square nella maniera più precisa e ordinata possibile, e anche veloce, per trovare poi suo padre in punto morente. Insieme a lui c'è Aimee, un'infermiera che ha terminato il proprio turno lavorativo e che si collega con il suo ragazzo, un militare molto lontano da New York, in missione. Nello stesso ospedale succede anche altro: Tess e suo marito Griffin vogliono far nascere il primo bambino dell'anno 2012. Il tutto per via di una buffa competizione contro un'altra coppia il cui bambino sta per nascere. Parte una gara e alla fine Tess è la prima a partorire, ma dichiara di essere stata la seconda. La trama riprenda anche le vicende di un musicista, una segretaria, un fumettista e una madre appena divorziata. Il tutto si svolge sotto l'enorme sfera di Times Square, celebra non solo a New York, ma anche molto lontano dai suoi confini.

