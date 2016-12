Concerti Capodanno 2017, Felice Anno Nuovo! / Eventi e feste in piazza: tutto pronto a Bari per J-Ax, Fedez e Rovazzi (oggi, 30 dicembre 2016)

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: TUTTO PRONTO A BARI PER J-AX, FEDEZ E ROVAZZI (OGGI, 30 DICEMBRE) - Il concerto di Bari per festeggiare il Capodanno 2017 e accogliere un felice anno nuovo non sarà blindato: le misure di sicurezza saranno quelle dell'anno scorso. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Decaro, il quale ha voluto stemperare la sensazione di militarizzazione che si era avvertita quando la Questura ha ufficializzato l'impiego di 150 uomini a protezione della festa nel capoluogo pugliese. Nel frattempo cresce l'attesa per vedere salire J-Ax, Fedez e Fabio Rovazzi sul palco allestito davanti al Teatro Piccinni. Con loro ci saranno i Bari Jungle Brothers, band barese che ha lavorato proprio con J-Ax. Il concerto comincerà alle 21, dopo mezz'ora toccherà a J-Ax e Fedez, che canteranno fino alla mezzanotte, ma nel mezzo le esibizioni di Fabio Rovazzi e dei Bari Jungle Brothers. «Siamo consapevoli che Bari quest'anno è tra le città italiane che offrirà lo spettacolo più bello e coinvolgente in piazza grazie a Radionorba. Mi auguro che domani tante famiglie e tanti ragazzi possano passare una bella serata, divertendosi, ascoltando buona musica e salutando il nuovo anno con la gioia nel cuore» ha dichiarato il sindaco, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: GLI APPUNTAMENTI IN MUSICA A PALERMO E CATANIA (OGGI, 30 DICEMBRE) - Il concerto in piazza a Capodanno 2017 sarà la perfetta alternativa ai lunghi Veglioni da trascorrere in affollati locali o a casa con l'intera famiglia. La Sicilia in tal senso si prepara ad augurare un felice anno nuovo con una serie di eventi imperdibili che animeranno le principali città dell'Isola, da Palermo a Catania. A Palermo sarà doppio l'appuntamento di fine anno grazie alle due location scelte dall'amministrazione comunale e che soddisferanno grazie ai differenti stili di musica l'intera popolazione. In piazza Politeama l'artista più atteso sarà Luca Carboni, mentre completeranno la serata il dj set di Morgan e la comicità del palermitano Roberto Lipari. Nella seconda location organizzata nei pressi della stazione invece, a farla da padrona sarà la musica di Nino D'Angelo dalle atmosfere calde e sempre molto gradite ai siciliani. Catania invece sarà avvolta dalla taranta sicula di Carmen Consoli, la cantantessa che per l'occasione "giocherà" in casa. La Consoli, dopo aver indossato i panni di gran maestro concertatore della Notte della Taranta a Melpignano nel Salento, riproporrà in chiave siciliana il concertone in piazza Duomo in partenza dalle ore 23 e per la durata di tre lunghe ore, fin dopo il brindisi di mezzanotte.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: A LECCE IL GRANDE CONCERTONE IN PIAZZA SANT'ORONZO (OGGI, 30 DICEMBRE) - In occasione della fine dell'anno, le piazze italiane come da tradizione ospiteranno concerti ed eventi per il Capodanno 2017 rappresentando uno dei momenti più attesi e gioiosi di ritrovo. La musica la farà ancora una volta da padrona con svariati artisti che si cimenteranno in concerti gratuiti in attesa del brindisi di mezzanotte. A Lecce, "capitale" del Salento, la notte di San Silvestro trasformerà la centralissima piazza Sant'Oronzo in una grande festa a cielo aperto. Sotto l'atteso cielo stellato e la frizzantina aria di tramontana andrà in scena il Concertone che saluterà il vecchio anno dando il benvenuto al 2017. Protagonisti indiscussi saranno gli Après La Classe e La Municipàl che a partire dalle ore 21:00 infiammeranno i tanti salentini e turisti giunti nel territorio che ha già raggiunto il primato di essere tra le parole più cercate su Google nel 2016. Insieme alla musica ed ai brindisi che prenderanno il via allo scoccare della mezzanotte, dunque, si darà il benvenuto all'alba del nuovo anno con la presenza sul palco di Manu Funk in una serata condotta da Toni Tinelli. A fare da cornice ai Concerto di Capodanno 2017 a Lecce saranno le luminarie ammirate quest'anno da migliaia di visitatori attratti dai giochi di luce e di musica.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: A PESCARA IL GRANDE ROCK DEI NEGRITA (OGGI, 30 DICEMBRE) - Non solo musica pop o disco per il Capodanno 2017 in centro Italia: non lontano dalle aree del terremoto, si cerca di tornare a sorridere con un super concerto di fine anno a Pescara. Nel capoluogo dell’Abruzzo la notte di San Silvestro verrà passata con il rock purissimo dei Negrita, la band reduce da un tour mondiale e dalla consegna prestigiosa del Premio De Andrè alla Carriera. In Piazza della Rinascita si attende dunque un super brindisi e concertone rock che lancerà la grande festa della notte: come riporta il sito del comune di Pescara, «Lo spettacolo inizierà prima della mezzanotte con la conduzione di Mila Cantagallo. I Negrita arriveranno sul palco a partire dalle 23, ma la festa continuerà anche dopo il concerto con il Dj Set di Alessandro Rapini». Per il Capodanno 2017 arriva anche il messaggio di apertura degli stessi Negrita, più carichi che mai: «Attenzione attenzione… mettetevi comodi! Il 31 dicembre a partire dalle 23.00 vi aspettiamo in piazza Salotto (o piazza della Rinascita) a Pescara per fare un po’ di festa e casino insieme! A seguire ci sarà un dj-set che vi farà ballare per tutta la notte!Requisiti richiesti: tanta grinta e tanto rock'n'roll!».

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: APERTURA STRAORDINARIA GRATUITA DEI MUSEI IL 1° GENNAIO (OGGI, 30 DICEMBRE) - Non solo concerti di Capodanno 2017. Per dire ciao al 2016, oltre che ascoltare musica nelle feste in piazza organizzate nelle varie città, ci si potrà anche dedicare all'arte. Il 1° gennaio 2017 i musei saranno infatti aperti in via straordinaria: si tratta, come si legge sul sito del ministero dei Beni culturali, dell'iniziativa #Domenicalmuseo durante la quale musei statali e siti archeologici saranno aperti gratuitamente. Il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha affermato, riporta l'agenzia di stampa Askanews, che "grazie alla disponibilità del personale del ministero sarà possibile visitare le bellezze del nostro patrimonio anche nel primo giorno dell'anno. Il valore della prima domenica del mese gratuita non sta solo nei grandi numeri, che saranno sicuramente molto significativi in questa prima edizione del 2017, ma soprattutto nel dato educativo e di riavvicinamento degli italiani al proprio patrimonio". Clicca qui per vedere la lista dei musei aperti a Capodanno 2017: per maggiori informazioni si può contattare il servizio informativo del MiBACT al numero verde 800.991199, gratuito per chiamate da telefonia fissa e mobile provenienti dall'Italia.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: A POTENZA LA RAI CON GLI IMITATORI DI TALE QUALE SHOW (OGGI, 30 DICEMBRE) - Che Capodanno a Potenza! In questa fine anno 2017 il maxi concerto organizzato dalla Rai vede come perla protagonista la piazza Mario Pagano di Potenza, dove per circa 4 ore a partire dalle 21 si esibiranno un parterre de roi di ospiti da far impallidire la concorrenza di Mediaset (Gigi D’Alessio & Co saranno invece a Civitanova Marche). Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Nek, Alex Britti, Noemi, Valerio Scanu, Edoardo Bennato, Benji e Fede, Toni Hadley, Claudia Megrè, Frances Alina Ascione, Luca Tudisca, Sandy Marton. Come artisti lucani vedremo Arisa, i Musicamanovella, iRenanera, e i Tarantolati di Tricarico,sono solo alcuni degli ospiti che si esibiranno, il tutto condotto e orchestrato da Teo Teocoli e Amadeus. Elemento nuovo ella serata, saranno le grande imitazioni canore dei super protagonista di Tale Quale Show, beniamini del pubblico: Lorenza Mario, Leonardo Fiaschi e Silvia Mezzanotte i sicuri con numerose sorprese che però avverando man mano che il Capodanno 2017 si avvicinerà. Il countdown è partito…

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: UMBERTO TOZZI IN PROVINCIA DI BARI, FESTEGGIA 40 ANNI DI "TI AMO" (OGGI, 30 DICEMBRE) - Sono moltissimi i cantanti che per il Capodanno 2017 prevedono di fare un concerto nelle principali piazze italiane. Fra questi Umberto Tozzi, che sairà sul palco barese della piazza di Corato per una speciale occasione. Il cantautore festeggerà infatti 40 anni dal debutto di una delle sue più grandi hit, "Ti amo". Umberto Tozzi spegnerà quindi le candiline virtuali in compagnia dei coratini, per celebrare insieme uno di quei brani che hanno portato l'artista a raggiungere il successo sia in Italia che all'estero. E sempre in tema di musica, Alessandro Greco e Annalisa Minetti saranno presenti in Piazza Cattedrale a Bitonto con uno splendido show musicale. Una notte che promettere di essere magica per tutti gli abitanti e turisti che si raccoglieranno attorno ad una delle cornici più suggestive del barese. Spostandosi invece nel territorio partenopeo, anche Napoli si prepara per vivere un Capodanno 2017 all'insegna dei concerti. Clementino, gli Stadio, i Tiromancino e molti altri saranno infatti presenti in Piazza del Plebiscito pr festeggiare insieme il nuovo anno. I big si sposteranno poi sul lungomare, dove la festa continuerà nella discoteca all'aperto.

CONCERTI CAPODANNO 2017, FESTE IN PIAZZA ED EVENTI: LA CENA SUPER DI CARLO CRACCO A VENEZIA (OGGI, 30 DICEMBRE) - La maggior parte degli italiani hanno già organizzato il loro ultimo dell'anno nei più piccoli dettagli, ma molti potrebbero trovarsi ancora in alto mare. Conoscere quali concerti ci saranno a Capodanno 2017 potrebbe regalare una serata all'insegna della buona musica e del divertimento. Gli eventi che coinvolgono i vip in generale sono le iniziative più ricercate del momento, a discapito della classica festa in discoteca o nel ristorante esclusivo. Ed a proposito di buona cucina, non si può non andare a controllare come trascorrerà il Capodano 2017 Carlo Cracco. Il celebre chef e giudice di MasterChef Italia sarà infatti dietro ai fornelli, sul magico sfondo della laguna di Venezia. La Torre dell'Arsenale ospiterà inoltre lo show organizzato da NùArt "Tentazioni New Year's Eve - The Luxury Experience". Il menù offerto da Carlo Cracco prevede un costo di 1.500 euro a persona e con un limite di 60 posti disponibili. Lo staff di bordo accompagnerà gli ospiti in motoscafo e dopo la mezzanotte potranno fare il romantico giro sulla gondola, senza ulteriori aggiunte al prezzo.

