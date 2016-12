CONFESSIONE REPORTER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016: ALLARME TERRORISMO, LE STORIE DEGLI JIHADISTI CRESCIUTI IN LOMBARDIA - Stella Pende torna questa sera, venerdì 30 dicembre 2016, con una nuova puntata di Confessione Reporter, in onda in seconda serata alle 00.05 su Rete 4. in questa puntata si parlerà di terrorismo partendo dalla situazione del nostro Paese, dove la paura è sempre più diffusa e l’allarme è costante. Il reportage, reso ancora più attuale dopo la recente strage di Berlino che ha visto il terrorista partire da Cinisello Balsamo e venire neutralizzato a Sesto San Giovanni, ci farà fare un viaggio nelle carceri e nelle storie degli jihadisti cresciuti in Lombardia. Con le importanti testimonianze delle forze di polizia e degli esperti di radicalismo, il programma di Stella Pende cercherà di spiegare perché l’Italia non sia ancora stata attaccata, nonostante gli jihadisti abbiamo evidente connessioni con il nostro Paese. Non è infatti un caso che Anis Amri fosse arrivato in Italia diversi anni fa, trascorrendo gran parte della sua permanenza qui in carcere.

Il reportage indagherà inoltre sulle paure della gente e sui i segreti dei militari che ogni giorno difendono le nostre città. Il pericolo di un attentato è davvero dietro l’angolo? Tra i migranti che sbarcano sulle nostre coste ci sono davvero individui che vogliono ferire al cuore il nostro Paese? A queste e ad altre domande proverà a rispondere Stella Pende con la sua inchiesta che ripercorre anche la storia di Afrim Berisha, il papà che combatte ogni giorno per riportare suo figlio in Italia: sua moglie si è infatti arruolata nell’Isis e ha portato il figlio di soli 6 anni in Siria con lei. Ascolteremo poi la storia del padre di Meriem, la giovane jihadista italiana partita con l’esercito del califfato nero e mai più tornata. In esclusiva vedremo poi l'intervista a Franco roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per scoprire i rischi reali per l’Italia e come ci si prepara a contrastare il fenomeno del terrorismo.

© Riproduzione Riservata.