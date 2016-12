CRIMINAL MINDS 4/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2016: il passato di Emily

CRIMINAL MINDS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Criminal Minds 4. Saranno il quindicesimo, il sedicesimo ed il diciassettesimo, dal titolo "Quando non c'è un perché", "La deriva del piacere" e "Demonologia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati in precedenza: la giovane 25enne Vanessa Holden (Riki Lindhome) viene squartata nel proprio appartamento da un serial killer. Il BAU viene chiamato per indagare sul caso, a causa della presenza di numerosi omicidi effettuati con lo stesso modus operandi. L'SI dimostra tuttavia una forte abilità nel mascherarsi per non farsi riconoscere dei testimoni, che non riescono quindi a descriverlo. La sorella della vittima, Ashley (Keri Lynn Pratt), fornisce tuttavia alcuni particolari su alcuni giochetti mentali che ha fatto per conquistarle. Jordan Meta Golding) compie però un errore molto grave agli occhi di Hotch (Thomas Gibson), quando decide di divulgare alcune notizie sull'SI. In base alle tecniche di conquista, Rossi (Joe Mantegna) crede che individui le sue vittime all'interno di un corso sull'autostima. Un nuovo omicidio dimostra un cambio del modus operandi, fra cui il disordine e la decisione di gettare la vittima piuttosto che sventrarla. Reid (Matthew Gray Gubler) invece capisce che adotta dei travestimenti per allontanare l'attenzione dell'interlocutore da un difetto al di sopra degli occhi. Emily (Paget Brewster) entra così in contatto con Viper (Currie Graham), un uomo che tiene corsi di seduzione e da cui l'SI ha preso alcune tecniche. La squadra trova poi una testimone, che afferma di aver conosciuto il serial killer tempo prima e di averlo sfregiato sul volto. Parlando con Viper, concludono che l'SI conosceva Vanessa e che la vittima l'aveva respinto in passato. Scoprono così che si tratta di Robert Parker (Gabriel Olds), il figlio di una domestica che la madre di Vanessa ha picchiato quando era piccolo. La squadra vola fino in Alabama, dove una bambina di dieci anni è stata rapita ed i suoi genitori sono stati uccisi da una coppia, che ha portato con sè anche il figlio coetaneo. Solo in un secondo momento scoprono che Kate Hale è epilettica e che senza le sue medicine potrebbe non sopravvivere alla situazione di forte stress. La bambina viene rilasciata poco dopo, non appena ha una crisi respiratoria. Grazie ai suoi indizi, Rossi capisce che la famiglia che l'ha rapita imita alcuni particolari della cultura rom e che potrebbe essere responsabile di numerosi rapimenti. Hotch intuisce che gli SI costringano il figlio per catturare le bambine, in modo da assicurargli una moglie ed una prosecuzione delle tradizioni familiari. Anche se la squadra riesce a catturare la donna, Kathy (Cynthia Gibb), ed a scoprire che a sua volta è stata rapita dalla famiglia anni prima, il marito nasconde il figlio e riesce a fuggire. La donna inoltre si lascia sfuggire della presenza di altri figli, che in quel momento stanno iniziando di nuovo ad uccidere. La squadra vola fino ad Olympia, a Washington, dove la giovane Brooke Lombardini (Mercedes McNab è stata rapita da un serial killer. Dopo un ulteriore esame autoptico, il medico legale scopre che l'SI taglia i capelli delle vittime ed ha avuto anche dei rapporti con i loro cadaveri. La madre della vittima si è inoltre rivolta ad un sensitivo, Stanley Usher (Vondie Curtis-Hall), che afferma che la ragazza sia ancora viva. Poco dopo, la stessa Brooke si mette in contatto con il centralino della Polizia per pochi secondi. Per riuscire ad individuare Brooke, mentre Rossi ed Emily seguono altri indizi, la squadra decide di affidarsi ad Usher, che ha una visione sull'acqua. Rossi scopre invece che il loro principale sospettato, Roderick Gless (Sam Littlefield) ha mantenuto i contatti con il padre per tutti quegli anni. Riuscendo a localizzarlo grazie all'inidirizzo a cui spedisce gli assegni, la squadra riesce a trovare Brooke prima che venga annegata in una vasca piena d'acqua.

CRIMINAL MINDS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 DICEMBRE 2016, EPISODIO 15 "QUANDO NON C'È UN PERCHÈ - Zoe Hawkes, una giovane studentessa di Cleveland, informa Rossi di un crescendo di omicidi nella città, avvenuti tutti all'interno del campus. Il profiler crede che i casi non abbiano nulla in comune, fino a che la stessa Zoe viene uccisa mentre si trova alla ricerca di indizi. Il BAU scopre così che l'SI sta in realtà imitando i più grandi serial killer della storia e che si considera una specie di studente. Sentendosi responsabile per la morte di Zoe, Rossi dovrà mettere ordine ai propri pensieri per catturare il serial killer prima che uccida di nuovo. EPISODIO 16 "LA DERIVA DEL PIACERE" - Alcuni dirigenti vengono uccisi a Dallas, in Texas, dove le autorità sono riluttanti a pubblicizzare l'ondata di omicidi a causa della natura sensibile delle morti. Le vittime erano infatti clienti abituali di ragazze squillo di fascia alta. Gli stessi avvocati della società non sono così collaborativi nel fornire tutte le informazioni sui defunti. Il BAU deve quindi trovare un modo per ottenere la collaborazione di tutti gli organi, in modo individuare il profilo dell'SI. La squadra si inizia di essere partita in svantaggio solo quando il serial killer dimostra di conoscere già Hotch da tempo. EPISODIO 17 "DEMONOLOGIA" - Emily scopre da un suo vecchio amico che un terzo loro contatto è appena deceduto a causa di un attacco cardiaco. Emily non lo vedeva da diversi anni e John le riferisce anche che Matthew ultimamente aveva il timore di venire ucciso. Durante la ricerca, Garcia trova una corrispondenza con una morte avvenuta di recente per disidratazione. Quando emerge un terzo caso, Emily e Rossi sono ormai convinti di aver capito cosa accomuna i diversi omicidi.

