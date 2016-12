Crozza nel Paese delle Meraviglie / Best of, diretta streaming: tra le esibizioni anche Matteo Renzi? (oggi, 30 dicembre 2016)

IL MEGLIO DEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, DIRETTA STREAMING PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Prima serata all’insegna del divertimento su La7, che oggi venerdì 30 dicembre 2016 ci propone un nuovo appuntamento con Il meglio del paese delle meraviglie, il best of di Crozza nel paese delle meraviglie. Ritroveremo quindi in onda sulla rete di Urbano Cairo il comico genovese con la sua satira, la musica e personaggi vecchi e nuovi che ci hanno fatto ridere nel corso dell’ultima edizione: tra questi ricordiamo Donald Trump, lo chef Germidi Soia, il presidente della Sampdoria Ferrero, Matteo Renzi, Papa Francesco e molti altri. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Il meglio del paese delle meraviglie sintonizzandovi su La7, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui.

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, BEST OF: LO CHEF GERMIDI SOIA GRANDE PROTAGONISTA DI QUEST’EDIZIONE, VIDEO - Quando Maurizio Crozza presenta un nuovo personaggio al suo pubblico difficilmente i fans del comico rimangono delusi ed è per questo che quando vanno in onda i suoi “best of” c’è solo l’imbarazzo della scelta tra le tante parodie e caricature create dal cabarettista. Stasera La7 trasmetterà un nuovo appuntamento con Crozza nel paese delle meraviglie best of e nel tweet di qualche ora fa che ci ricorda l’appuntamento vediamo protagonista uno dei personaggi di Crozza che quest’anno ci hanno fatto più ridere: “Re indiscusso dell'entertainment, nonché del mese di febbraio, lo chef crudista Germidi Soia!”. Il suo “merry cruscas” ci ha fatto sbellicare dalle risate e probabilmente stasera lo ritroveremo in tv per uno degli sketch al “Satùt de Cartòn”, il suo ristorante. Clicca qui per vedere il video con la prima apparizione di Germidi Soia.

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, BEST OF: LE ESIBIZIONI, IL MEGLIO DEGLI SKETCH DEL COMICO SUL LA7 - Il venerdì sera è la giornata giusta per ridere su La7 e anche oggi, 30 dicembre 2016, la rete di Urbano Cairo intratterrà i suoi telespettatori con gli sketch e le divertenti parodie di Maurizio Crozza. Il comico genovese ha appena chiuso la sua collaborazione decennale con la rete ma prima di vederlo iniziare una nuova avventura su un altro canale abbiamo ancora tempo per gustarci il meglio di quest’ultima edizione del suo “Crozza nel paese delle meraviglie”, programma che è stato finora uno dei fiori all’occhiello del palinsesto La7. Tutto merito di Crozza, Andrea Zalone, gli autori e il cast che ha permesso, settimana dopo settimana, di mettere in scena ogni volta un grande spettacolo, rigorosamente in diretta. Tanti i personaggi portati sul palcoscenico da Crozza: dallo chef vegano Germidi Soia al governatore campano Vincenzo De Luca, dal nuovo premier Paolo Gentiloni al precedente primo ministro italiano Matteo Renzi, dal ministro dell’economia Pier Carlo Padoan a Napalm 51, senza dimenticare la straordinaria parodia di Papa Francesco e l’intramontabile senatore Antonio Razzi. Loro e tanti altri personaggi di Crozza saranno protagonisti della puntata di stasera insieme ai divertenti monologhi del comico genovese.

