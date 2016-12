DETTO FATTO/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2016: il cotechino di Luca Terni e le acconciature di Giovanni Ciacci

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Caterina Balivo è pronta a tornare in scena anche oggi, venerdì 30 dicembre 2016, con un nuovo appuntamento insieme a Detto Fatto: il programma sarà in prima linea per dare tutti gli ultimi consigli prima della notte di Capodanno, non mancheranno focus su bellezza e moda. Andiamo a scoprire nel dettaglio di che cosa si discuterà: Luca Terni, per esempio, spiegherà come realizzare il cotechino perfetto - un must in tavola a Capodanno - mentre invece Giovanni Ciacci regalerà a quattro sorelle desiderose di cambiare look un acconciatura magica. Simon & the Stars si concentrerà sull’oroscopo e sulle previsioni per il nuovo anno, ma non mancheranno i consigli di Bon Ton di Raffaello Tonon. In attesa di scoprire chi altri andrà in scena, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Detto Fatto, riassunto ultima puntata - Gianni Molaro è il primo tutor a intervenire nella puntata, spiegando come fare una vera e propria opera di magia. Si può recuperare il vestito da sposa della mamma, anche se sono passati trent'anni? Molaro dice di sì, e propone un restyling completo dei pezzi vintage presenti nei nostri armadi, rendendoli freschi, attuali e divertenti. Angela dovrà sceglierne uno, ma la parola d'ordine è una e una sola: glamour. Le passioni per i dolci natalizi non si fermano neanche in questi giorni intermedi tra le festività, e Giovanni Spadafora ne approfitta per solleticare i palati dei più golosi: la sua ricetta prevede dei biscotti di pasta frolla ripieni di cremoso alla ricotta, un dolce buonissimo e adatto a questo periodo. A prepararlo, però, non è Giovanni ma Silvia, una ospite che sta apprendendo l'antica arte della pasticceria e per farlo ha scelto un maestro giovanissimo con tecniche d'altri tempi, ovviamente di fronte alle telecamere di Detto Fatto. Gran protagonista dei piatti natalizi, sia primi che secondi, è il pesce, spesso accompagnato dai golosissimi crostacei. Durante la puntata di Detto Fatto c'è stato un protagonista a dir poco imperiale, ovvero l'astice. Con esso si possono preparare moltissime ricette, e lo sa bene la conduttrice storica, che ha coinvolto come al solito numerosi chef per mostrare le loro creazioni. Ilario Vinciguerra è stato il re delle preparazioni, tutte a base, appunto, di astice. L'astice può essere usato in insalata come antipasto, oppure nelle classiche linguine al pomodoro con chele di astice tutto da gustare. Questo crostaceo importante può essere anche goduto come secondo, servito su un letto di purea di patate a sprigionare tutto il suo gusto del mare. I tutorial di trucco sono letteralmente presi d'assalto a 48 ore dalla sera che celebra la chiusura del 2016 e l'avvento del nuovo anno. Dopo aver deciso vestiti e trucco, il momento cruciale è quello del rossetto: come truccare la bocca per farla apparire morbida, sensuale ed indimenticabile? La risposta non poteva che darla il talento di Simone Belli, che spiega come gonfiare naturalmente l'aspetto delle labbra facendole apparire polpose e soffici, dando loro una texture glamour e in perfetta linea con il look di Capodanno. L'ultimo tutorial della puntata è stato, come sempre, quello di Giovanni Ciacci, l'esperto che mostra alle donne come riprendersi la propria femminilità ed essere sensuali a qualunque età. Laura è stata la protagonista del Cambio Look, istigata dalla figlia a mantenere un look più glamour e allo stesso tempo maturo. Quella che poteva sembrare una scelta di capriccio della figlia, in realtà nasconde un'affettuosa raccomandazione: Laura, non lasciarti scappare il tuo fidanzato, che ti ama così come sei ma che non disdegna di vederti elegante e seducente! Tutte queste novità sono possibili solo grazie allo show del primo pomeriggio magistralmente diretto dalla showgirl Caterina Balivo.

