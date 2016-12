DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni del 30 novembre 2016: scontro finale tra Vegeta e Beerus?

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Anche oggi Goku e gli altri protagonisti di Dragon Ball scenderanno in campo con una nuova puntata di Dragon Ball Super. Prima di scoprire cosa succederà nella puntata di oggi, vediamo cosa è successo in quella di giovedì.

Nella puntata di ieri, giovedì 29 dicembre del fantastico cartone animato Dragon Ball Super ci sono stati diversi avvenimenti. Non a caso si tratta di uno dei programmi preferiti dai bambini, che subito dopo pranzo si trattengono sul divano ad ammirare le gesta di Goku e degli altri personaggi. Tuttavia anche gli adulti sono rimasti molto legati a tutti i personaggi e continuano a seguire questo cartone con costanza e passione. La puntata in questione s'intitolava La trasformazione di Vegeta e si è aperta con l'eroe che si trovava faccia a faccia con il dio della distruzione, Beerus. Vegeta gi ha chiesto di calmarsi ma il mostro non ha voluto sentire ragioni. Nel frattempo Dende tremava con una foglia e Junior gli ha chiesto per quale motivo. Il piccolo personaggio verde ha risposto che non aveva mai percepito un'aura come quello, e ciò gli provocava ansia e sgomento. Goten e Trunks hanno effettuato la fusione, dando vita a Gotenks. Ma quando hanno provato ad attaccare il mostro non sono riusciti ad impensierirlo, anzi i loro colpi non gli causavano alcuna reazione. Subito dopo c'è stata una scena divertente, con il mostro che schiaffeggiava le mani di Gotenks, che si è ritrovato con il dorso tutto gonfio e rosso. Anche Junior, Tensing e C-18 hanno provato ad attaccare il mostro, ma non sono riusciti nemmeno a colpirlo, visto che riusciva a schivare tutti i colpi. Quando sono tornati a terra erano stremati e il mostro non aveva mosso nemmeno un dito, il che preoccupava parecchio Junior.

Nel frattempo Mister Satan era stordito e la figlia Videl lo accudiva porgendogli un bicchiere d'acqua. Anche Majin Bu ha deciso di provare ad attaccare Beerus, ma apparentemente nemmeno lui riusciva a colpire il dio della distruzione, nonostante sferrasse un'elevata quantità di colpi al minuto. Poco dopo Dende ha capito perché l'aura di quel personaggio era così strana, ovvero perché apparteneva ad una divinità. Vegeta si è trasformato in Super Sayan, ma nemmeno così era in grado di attaccare il dio della distruzione, addirittura non riusciva a muoversi e ad un tratto è caduto per terra, sfinito, con il mostro che gli ha poggiato un piede sulla testa. Mentre Beerus stava per finirlo Bulma si è avvicinata al dio e gli ha dato uno schiaffo, cominciando ad urlargli contro. Un affronto che Beerus non ha tollerato e ha colpito a sua volta Bulma con uno schiaffo, lasciandola priva di sensi al suolo. Vegeta, infuriato dopo aver visto sua moglie in quello stato, si è rialzato, ritrovando un'energia sopita all'interno del proprio corpo, trasformandosi nuovamente in Super Sayan. Nel finale della puntata Vegeta ha minacciato il dio della distruzione Beerus, promettendo vendetta per ciò che aveva fatto a Bulma.

DRAGON BALL SUPER, COSA ACCADRA'? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Dunque la prossima puntata è assolutamente imperdibile, visto che probabilmente si arriverà allo scontro finale, la resa dei conti fra Vegeta e Beerus. Cosa sarà successo a Bulma? Bisognerà capire se è soltanto svenuta oppure è in pericolo di vita. Lo schiaffo di Beerus è stato effettivamente violento, ma non si è riuscito a capire se avesse causato danni oppure no. La puntata è stata evidentemente interlocutoria, di preparazione ai grandi avvenimenti che seguiranno nei prossimi episodi. Tuttavia l'adrenalina è salita alle stelle nella parte finale, quando Beerus ha schiaffeggiato Bulma e Vegeta è riuscito a recuperare le forze, trasformandosi in Super Sayan. Tuttavia ci sarebbero potuti essere più scontri e questo potrebbe aver leggermente deluso i telespettatori. Infatti ogni volta che qualcuno si avventava contro Beerus, questi riusciva a schivare i colpi con una facilità e naturalezza disarmanti. Nel prossimo episodio Vegeta riuscirà a sconfiggerlo?

