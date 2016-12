DREDD - LA LEGGE SONO IO / Diretta streaming e trailer del film con Sylvester Stallone e Rob Schneider, il volto del protagonista

DREDD - LA LEGGE SONO IO, FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Su Iris andrà in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2016, il film Dredd - La legge sono io. Nel trailer vediamo un uomo di nome Dredd trovarsi davanti ad una corte che deve decidere sulla sua innocenza, dato che è stato accusato di omicidio. Il giudice lo dichiara colpevole nonostante lui sostenga che qualcuno ha falsificato le prove per incastrarlo. L’uomo si difende gridando: “Nnon ho mai violato la legge, io sono la legge". Da qui inizierà la lotta del Giudice Joseph Dredd per difendersi da potenti e spietate bande di assassini che vogliono sottomettere l' America del futuro, il tutto all' interno di uno scenario post-apocalittico. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Dredd - La legge sono io” sintonizzandovi su Iris, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. Ecco il trailer della pellicola.

DREDD - LA LEGGE SONO IO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Dredd - La legge sono io è il film che verrà trasmesso su Iris oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola dal genere azione, fantascienza e thriller è stata gestita da Danny Cannon: è basata su un soggetto esteso da John Wagner con Carlos Ezquerra, Michael De Luca e William Wisher Jr., quest'ultimo si è occupato della sceneggiatura con Steven E. de Souza. In oltre 30 anni di pubblicazioni il volto di Dredd non è mai stato mostrato per intero nei fumetti, mentre nel film Stallone compare senza casco dopo pochi minuti. Pare inoltre che i creatori di Dredd, John Wagner (testi) e Carlos Ezquerra (disegni), si siano ispirati per dare corpo al loro personaggio proprio a Sylvester Stallone, che in quello stesso 1977 aveva ricevuto due nomination all'Oscar per il primo film della saga di Rocky. Il pugile italo americano e il militare John Rambo, entrambi protagonisti di una lunga serie di film di grande successo, sono probabilmente i personaggi più noti a cui Stallone abbia prestato il volto.

DREDD - LA LEGGE SONO IO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Dredd - La legge sono io, il film in onda su Iris oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e fantascientifica del 1993 che è stata diretta da Danny Cannon (Phoenix - Delitto di polizia, Incubo finale) ed interpretato da Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I mercenari - The Expendables), Rob Schneider (Hot chicks: una bionda esplosiva, Animal, Un weekend da bamboccioni) e Armand Assante (Taverna paradiso, I re del mambo). Nel 2012 è stato realizzato un nuovo film dedicato al personaggio, intitolato semplicemente Dredd e non collegato a questo. Per interpretare il Giudice Dredd è stato scelto l'attore Karl Urban (Il Signore degli Anelli - Le due torri e Il ritorno del re, Doom). Il Giudice Dredd è nato nel 1977 sulle pagine di una serie a fumetti inglese, il settimanale 2000 AD, che negli anni ha ottenuto un notevole successo ed è stata tradotta in moltissime lingue del mondo, italiano compreso. Estremamente violento e dissacrante, il suo spirito è passato solo in minima parte sulla pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DREDD - LA LEGGE SONO IO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - In un lontano futuro, in seguito a una guerra nucleare buona parte del pianeta è diventata inabitabile. I superstiti si sono ammassati in gigantesche città, fra cui Mega City, sorta sulle rovine di New York. Per amministrare una legge brutale e spicciola sono nate le figure dei Giudici, poliziotti violenti ed autorizzati a giustiziare i criminali sul posto. Il Giudice Joseph Dredd (Sylvester Stallone) è un implacabile servo della legge, che fa rispettare senza pietà. Intanto Rico (Armand Assante), un ex giudice psicopatico finito in galera, riesce a fuggire dalla prigione di Aspen causando una carneficina e riesce ad arrivare a Mega City. Dredd però viene accusato di omicidio ed imprigionato, in seguito ad un complotto per metterlo fuori gioco. Fra gli organizzatori del complotto c'è anche Rico, che fingendosi un giudice riesce a penetrare le difese della città e causare una carneficina fra i giudici chiamati a proteggerla. Solo Dredd sembra in grado di fermarlo.

