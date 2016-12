E.T. L’EXTRATERRESTRE/ Diretta streaming del capolavoro di Steven Spielberg nella prima serata di Italia Uno

E.T. L’EXTRATERRESTRE, IN ONDA SU ITALIA 1, OGGI, 30 DICEMBRE, DREW BARRYMORE E IL CAST - Questa sera, in prima serata, su Italia 1 va in onda E. T. l’extraterreste, il celebre film del 1982 di Steven Spielberg. Nel cast della pellicola recita Drew Barrymore, che all’epoca delle riprese aveva sette anni. Il regista l’aveva già incontrata per i provini di un altro film, non la scelse, ma decise di tenerla in considerazione per un prossimo film e così fu, la Barrymore venne chiamata a interpretare la piccola Gertie. Accanto a lei recitano nel film Henry Thomas, il fratello maggiore Elliot, Robert MacNaughton e Dee Wallace. Dopo l' enorme successo mondiale della pellicola, che ottenne anche diverse candidature a svariati premi vincendo tra l' altro quattro Oscar, Steven Spielberg si mise al lavoro per scrivere un seguito (E.T. II: Nocturnal Fears). Questo prevedeva la cattura di Elliot e dei suoi amici da parte di alcuni extraterrestri e la conseguente entrata in scena di E.T., che avrebbe dovuto cercare di liberarli. Spielberg decise alla fine di non realizzarlo in quanto, a suo dire, sarebbe andata perduta l’innocenza originaria della pellicola.

E.T. L'EXTRATERRESTRE, FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU ITALIA 1: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nel trailer vediamo un gruppo di ragazzini mentre corre in bicicletta per le strade di una città americana: a un certo punto questi si ritrovano davanti alcune auto della polizia che intendono braccarli e sarebbero spacciati se improvvisamente, in sella alle loro bici, non cominciassero ad alzarsi piano piano verso il cielo. Si tratta di una delle scene più famose di questo film del 1982 diretto da Steven Spielberg, che narra la storia dell' alieno E.T., del forte legame che sviluppa col ragazzino che lo trova e del suo viaggio di ritorno verso casa.

E.T. L’EXTRATERRESTRE, IN ONDA SU ITALIA 1, OGGI, 30 DICEMBRE, IL FILM DI STEVEN SPIELBERG CON UNA GIOVANISSIMA DREW BARRYMORE, LA TRAMA - La storia si svolge in California, dove alcuni alieni atterrano di notte per appropriarsi di alcuni campioni della flora del posto. Questi vengono messi in fuga da alcuni poliziotti, ma uno di loro non fa in tempo a scappare con i compagni. Intanto, poco lontano, un ragazzino di nome Elliot ode alcuni insoliti rumori nello sgabuzzino di casa e dopo essere andato a controllare vi trova l' alieno, il quale però fugge impaurito. Elliot racconta tutto ai familiari che pero non mostrano di credere al racconto, così lui semina dei dolcetti nella foresta per attrarre a lui la misteriosa creatura. Come aveva previsto, l' alieno si ripresenta nella sua abitazione per riportagli le caramelle e lui lo accoglie in casa e decide di farlo stare nella sua camera senza però avvisare i genitori. Il giorno dopo anche il fratello e la sorella di Elliot, Michael e Gertie, incontrano la creatura e assieme al primo decidono di mantenere il segreto con i genitori. Provano anche a scoprire da dove provenga e lui simula la disposizione dei pianeti del sistema solare servendosi della plastilina e mostra di essere in grado di curare le piante. Elliot ed E.T. (questo il nome che i tre ragazzini danno allo strano amico) mostrano di essere psichicamente connessi in qualche modo, tanto che, ad esempio, mentre E.T. si ubriaca a casa bevendo della birra, Elliot mostra strani segni di ubriachezza mentre si trova in classe.L' alieno inizia a parlare e fa capire ai tre ragazzi, con la famosa frase "E.T. telefono casa", che sente il desiderio di tornare nel pianeta da cui proviene, anche perché il suo stato di salute diventa peggiore di giorno in giorno. I tre riescono a trovare tutto l' occorrente di cui E.T. necessita per dare vita ad un dispositivo che gli consenta di contattare il suo pianeta. L' alieno raggiunge il suo obiettivo ma nessuno torna sulla Terra a prenderlo, così il mattino seguente, molto preoccupato per la sua assenza da casa, Michael si reca nella foresta e qui rinviene E.T., che è quasi sul punto di morire, cosi come Elliot.Intanto alcuni scienziati del governo si presentano a casa di Elliot e mettono quest' ultimo e l' alieno in quarantena. Il ragazzino si riprende solo quando E.T. decede momentaneamente, in quanto poco dopo torna in vita per avvertire che i suoi simili stanno tornando per portalo via con loro. Elliot e il fratello si danno in tutta fretta alla fuga portando con loro E.T., ormai divenuto preda della polizia, e riescono perfino a seminarli, ma la tregua dura poco: i tre si ritrovano infatti braccati nel bel mezzo della strada. Usando i suoi poteri, però, E.T. li trasporta fino al bosco mentre loro continuano a rimanere in sella alle loro bici. Una volta arrivati qui la creatura si rende conto che i suoi compagni sono arrivati, cosi da l' addio ad Elliot dicendogli che non lo dimenticherà mai. E.T. va via in astronave e dopo aver preso il volo un arcobaleno appare tra le stelle.

