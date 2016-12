ENIS TOGNI È MORTO / News, addio al fondatore dell'American Circus (Oggi, 30 dicembre 2016)

ENIS TOGNI È MORTO, ADDIO AL FONDATORE DELL'AMERICAN CIRCUS (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il 2016 ci porta un ultimo grande lutto con la morte di Enis Togni a Bologna. Era il fondatore dell'American Circus e inoltre era stato uno degli organizzatori del Festival Mondiale del circo a Montecarlo. Quattro anni fà Togni era rimasto vedovo, aveva ottantatré anni. Circo.it inoltre spiega come il circo sia in lutto per il grande apporto che l'uomo ha dato negli anni a questa spledida arte. Era un uomo molto riconosciuto e amato sia nel suo ambiente che anche al di fuori di questo. Sicuramente perdiamo un'artista completo, dotato di grande carattere e anche di caratteristiche al di sopra della media. Un altro addio in un 2016 che ha portato via al mondo diversi interpreti dotati di grande spessore emotivo e anche di una qualità davvero eccelsa. In questo caso è di certo giusto dire che per fortuna questo 2016 domani sarà finalmente finito.



ENIS TOGNI È MORTO, ADDIO AL FONDATORE DELL'AMERICAN CIRCUS: LA CARRIERA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Chi era Enis Togni che si è spento oggi? Nato a Forlì ottantatré anni fa questi era uno dei fondatori dell'American Circus e aveva organizzato in carriera il Festival Mondiale del circo a Montecarlo. Era noto in tutto il mondo per aver lavorato in paesi importanti come Stati Uniti e Russia. Inoltre ha lavorato a progetti importanti come il circo inglese Billy Smarts o a Disney On Ice. Importante l'approccio anche al mondo della musica dove lavorò portando in giro per il tour Zerolandia niente meno che Renato Zero. Era un personaggio dunque completo, dotato di grande senso dell'umorismo e perfetto nella lettura delle situazioni in un mestiere sempre complicato come il suo. Sicuramente è stata una perdita incredibile per il mondo dello spettacolo e per l'arte circense.

© Riproduzione Riservata.