Ellen Pompeo / La Meredith di Grey's Anatomy a spasso con il suo terzo figlio, ma il pancione? (oggi, 30 dicembre 2016)

ELLEN POMEO MAMMA, LA MEREDITH GREY DI GREY'S ANATOMY ACCOGLIE IL SUO TERZO FIGLIO (OGGI, 30 DICEMBRE) - E' lei una delle attrici più amate e pagate delle serie tv americane. Da anni, ormai 15, la conosciamo come se fosse una di famiglia Ellen Pompeo ha prestato il volto all'amata Meredith Grey di Grey's Anatomy e da allora è stato un rapporto cresciuto giorno dopo giorno fino ad oggi, dove l'attrice sembra ormai la nostra sorellona, colei che ci ha insegnato tanto ma che ha dato tutto quello che aveva dentro. Ogni anno i fan della serie sudano sette camicie sperando che il personaggio ucciso dalla penna di Shonda Rhimes non sia lei e ancora oggi siamo qui a farlo. Per fortuna la notizia del giorno non riguarda una prossima morte nel medical drama ABC ma solo che Ellen Pomeo ha avuto modo di allargare la sua famiglia. Il dailymail ha postato proprio ieri le foto dell'attrice paparazzata a Los Angeles mercoledì a spasso con la prima figlia Stella e il marito Chris Ivery. Proprio quest'ultimo aveva in braccio un neonato in un marsupio. Le voci si sono subito rincorse sui social e sul web ma solo in serata è arrivata la conferma a US Weekly da parte dei portavoce dell'attrice che hanno subito confermato: “La famiglia e il bambino stanno alla grande". Sembra che anche il nuovo genito della coppia sia nato da una mamma surrogata proprio come Sienna, nata nel 2014. Anche questa volta le polemiche non sono mancate ma l'attrice, che in tempi non sospetti ha ribadito che questi sono aspetti privati, ha scelto di usare nuovamente una mamma surrogata per portare a termine la gravidanza in tutta sicurezza visto che ha si avvicina ormai alla soglia dei 50 anni.

