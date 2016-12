FABRIZIO CORONA / News: Video, l’ex re dei paparazzi e la lite con Alessandro Cecchi Paone, una delle più seguite dell’anno (oggi, 30 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: VIDEO, LA LITE CON CECCHI PAONE, UNA DELLE PIÙ SEGUITE DELL’ANNO QUASI TERMINATO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La televisione del 2016 si è contraddistinta per tanti accadimenti diversi. I litigi però, non se ne capisce il motivo ma, rappresentano da sempre il punto di maggiore interesse dei telespettatori. Ecco perché, nella lista delle 5 liti televisive più viste del 2016, compare anche il nome di Fabrizio Corona. Lo scorso maggio infatti, l’ex re dei paparazzi prima di finire nuovamente in prigione, è stato protagonista di un interessante "uno contro tutti" al Maurizio Costanzo Show. Insieme al giornalista romano, vi erano in platea una folta schiera di conduttori, giornalisti e protagonisti pronti a puntare il dito contro l'imprenditore catanese. Tra questi, anche un pepatissimo Alessandro Cecchi Paone che ha parlato di strumentalizzazione: “Vuole che io l'attacchi come lei ha attaccato me? Vuole sapere cosa ha strumentalizzato lei?" ha urlato in risposta Corona prima che il suo microfono venisse irrimediabilmente abbassato. Di seguito, il conduttore ha abbandonato il teatro e, dopo mesi resta ancora il mistero sulle effettive parole che ha usato Fabrizio Corona. Cliccate qui per visualizzare il video della lite tra l’imprenditore e il conduttore televisivo.

FABRIZIO CORONA, NEWS: CAPODANNO SENZA IL SUO FIDANZATO, SILVIA PROVVEDI SI SFOGA IN PALESTRA, VIDEO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il 2016 di Fabrizio Corona si concluderà in una cella si San Vittore, il carcere milanese che ospita l’ex re dei paparazzi dall’ottobre scorso, quando la polizia ha trovato 1.7 milioni di euro non dichiarati al fischio nascosti nel controsoffitto della sua ex collaboratrice Francesca Persi. A Corona è stato tolto l’affidamento in prova ai servizi sociali e dovrà ora attendere il 25 gennaio per la prima udienza del nuovo processo per cui è stato rinviato a giudizio nelle scorse settimane. La sua fidanzata, Silvia Provvedi, dovrà quindi fare a meno di lui e la notte di Capodanno non sarà sicuramente gioiosa per lei quanto lo potrebbe essere se avesse accanto il suo Fabrizio. La gemellina mora de Le Donatella probabilmente cerca di non pensarci e in queste ore ci dà dentro in palestra insieme alla sorella Giulia, come vediamo in questo video.

FABRIZIO CORONA, NEWS: MAI UNA GIOIA IL NUOVO MANTRA DELL’EX RE DEI PAPARAZZI? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il 2016 per Fabrizio Corona sarà decisamente un anno da cancellare dalla sua mente. Eppure, la realtà dei fatti l'ha costretto a passare le festività natalizie in carcere così come l'arrivo del nuovo anno, nella speranza che questo possa portargli la capacità di mettere su del giudizio utile a cambiare la sua vita. Su internet, si è scherzosamente definitivo questo aspetto con: "2016? Mai una gioia!", raccontando quali personaggi famosi vorranno immediatamente cancellare dalla loro vita questo numero. Tra gli altri, a parte Corona è stato inserito nella lista anche Brad Pitt per via del divorzio con Angelina Jolie. Nell’elenco, GossipFanPage ha anche inserito Mauro Marin, l'ex concorrente e vincitore del Grande Fratello 10 che purtroppo ha perso due dita dopo un incidente con una sega circolare: “Le falangi riattaccate non hanno attecchito. Dovrò operarmi di nuovo", aveva fatto sapere l'uomo che, dopo l'incidente ha dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi. Nella lista dei personaggi popolari che desidererebbero cancellare il 2016 dal proprio calendario, anche Clemente Russo, ex pugile ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha rischiato grosso per la sua carriera e per la sua immagine pubblica. Durante il reality infatti, tra una chiacchierata e l’altra con Stefano Bettarini, una frase di troppo gli ha garantito la squalifica dal gioco. Per quanto riguarda l’anno da cancellare, dopo gli uomini arrivano anche le donne. 2016 da mettere da parte anche per Diletta Leotta e le sue foto private finite nella tragica rete del web, a ricordare, tra le altre cose, anche il drammatico finale che ha avuto una vicenda simile per Tiziana Cantone. Nel frattempo, Silvia Provvedi durante le feste non si è dimenticata del suo fidanzato e così, postando uno scatto dove compaiono insieme, ha scritto: “Ti posso rivedere?” mi ha chiesto. C’era un tenero nervosismo nella sua voce. Ho sorriso. “Certo.” “Domani?” ha chiesto. “Come corri, non vorrai sembrare troppo impaziente.” “È ben per quello che ho detto domani…io vorrei rivederti stanotte. Ma sono disposto ad aspettare tutta la notte e molta parte di domani.” Ho alzato gli occhi al cielo. “Non sto scherzando” ha detto.” #Auguri a te… la persona che più mi manca e speciale che ho”. Cliccate qui per visionare lo scatto a cui facciamo riferimento.

