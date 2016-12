GIULIA DE LELLIS E BARBARA D'URSO: NUOVA POLEMICA PER L'EX CORTEGGIATRICE E IL GESTO DELLA CONDUTTRICE - Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé da quando Alfonso Signorini, in un articolo pubblicato sul suo settimanale Chi, ha svelato il compenso per la sua partecipazione, in coppia con Andrea Damante, a Magicland di Valmontone nella notte di capodanno 2017. Secondo Signorini, la retribuzione riservata alla celebre coppia di Uomini e Donne sarebbe di circa 19 mila euro, una cifra da capogiro che ha fatto infuriare i fan dei Damaellis. La polemica si è ben presto diffusa in rete, così come riporta Anna Montsano di gossipetv.com, dove l'ex corteggiatrice è stata costretta a difendersi dai tanti attacchi con queste parole: "Puoi farmi la cortesia di non aprire bocca al riguardo? […] Ti stai basando su quello che dice Signorini? No perché allora se diamo ascolto a tutto ciò che dice… dicono io sono bionda. Sveglia...". La De Lellis ha approfittato dei social per chiarire anche un'altra questione, quella relativa al terremoto che ha colpito la sua famiglia e sugli scarsi aiuti ricevuti negli ultimi mesi dalle persone coinvolte: "Come tutti già sapete la mia famiglia è stata colpita dal terremoto. Inizialmente sono stati tutti gentili e carini, dopo pochi mesi fino ad oggi tutte le persone che sono state colpite sono state abbandonate. Non tutte ma parecchie. Io e mia mamma abbiamo cercato di sollecitare la problematica in ogni modo. Ci tengo a precisare che lo Stato, perlomeno nei luoghi e posti in cui sono stata io, ha dato zero euro anche nel periodo di Natale". L'unica a restare al suo fianco, secondo quanto rivelato dall'ex corteggiatrice, Barbara D'Urso, determinata a far luce sulla faccenda tramite il suo programma Pomeriggio 5: "Dopo svariate ricerche abbiamo trovato una giornalista che ha intenzione di aiutarci, e volevo ringraziarla: lei si chiama Ilaria Dalle Palle, ed è una giornalista della D’Urso".

