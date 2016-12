GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE / Su La7 il film con Marylin Monroe e il suo iconico Diamonds are a Girl’s best friend (oggi, 30 dicembre 2016)

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, SU LA7 OGGI IL FILM CON MARILYN MONROE E JANE RUSSELL: IL CAST - Oggi, 30 dicembre su La7, va in onda il film Gli uomini preferiscono le bionde, diretto da Howard Hanks. Questa commedia musicale del 1953 è interpretata da due dive: la bionda per antonomasia, Marilyn Monroe e Jane Russell, che durante le riprese divennero grandi amiche. Accanto a loro recitano Charles Coburn ed Elliot Reid. Il regista, Howard Hawks, per questo film ha riunito un trio con il quale aveva già lavorato, la Monroe, Charles Coburn ed Elliot Reid, infatti avevano preso parte al film Il magnifico scherzo. Il film decretò la fama mondiale della Monroe.

GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE, SU LA7 IL FILM CON MARILYN MONROE E JANE RUSSELL: LA TRAMA - La pellicola ha per protagoniste due amiche, le ballerine Lorelei Lee e Dorothy Shaw. Le due sembrano avere gusti diversi in fatto di uomini, nel senso che, mentre Lorelei preferisce i tipi pieni di soldi, Dorothy non sa resistere a quelli avvenenti. Lorelei è in procinto di convolare a nozze col facoltoso Gus Edmond e i due hanno scelto di sposarsi a Parigi per evitare il padre di lui, poco propenso ad accettare che il figlio prenda in moglie una ragazza che non fa parte del suo ceto sociale. Le due partono quindi alla volta della capitale francese in nave e, proprio qui, Lorelei conosce Sir Francis Beekman, attempato detentore di una miniera di diamanti, il quale le fa dono di un preziosissimo diadema appartenente alla moglie. Dorothy fa invece conoscenza con Ernie Malone e scopre pian piano di provare qualcosa per lui, ma decide di non andare avanti quando viene a sapere che l' uomo è un investigatore privato che è stato chiamato per spiare Lorelei.Una volte giunte a Parigi, Lorelei e Dorothy cominciano a fare shopping in maniera sfrenata, ma ben presto scoprono che Gus ha disdetto la prenotazione dell' albergo fatta per loro e ha privato la fidanzata della lettera di credito che le aveva dato precedentemente. Costrette a trovarsi un impiego per sopravvivere, le due vanno a lavorare presso un teatro. Una sera Gus si reca proprio lì per vedere all' opera la promessa sposa, e dopo aver assistito allo show di Lorelei e Dorothy, decide di non voler avere più niente a che fare con la Lee e di non volerla più prendere in moglie.La sera stessa la Lee finisce per avere dei guai con la giustizia in quanto viene incriminata per aver rubato il diadema regalatole da Francis Beekman. Lorelei si rifiuta di restituire l' oggetto alla legittima proprietaria perché le è stato regalato e ormai lo considera di sua proprietà, ma Dorothy interviene e riesce a persuaderla a ridarlo indietro. Tuttavia, quando la Lee si reca a prendere il prezioso oggetto è costretta a constatarne la scomparsa. Per salvare la situazione, Dorothy si presenta all' udienza contro Lorelei al posto dell amica, mentre questa nel frattempo è impegnata a convincere Gus a darle del denaro per l' acquisto di un secondo diadema.In tribunale, intanto, la bionda Dorothy cerca di far andare la cosa per le lunghe per favorire la bruna Lorelei, e sul posto giunge anche il detective Malone il quale, pur sapendo che Dorothy si è presentata all' udienza al posto dell' amica, tace. L' uomo però si mette in contatto con Gus e lo obbliga immediatamente a far saltare fuori il diadema regalato a Lorelei: egli se ne era infatti riappropriato per timore della reazione della consorte. Ristabilita finalmente la verità, Lorelei sembra essere più tranquilla e lo diventa maggiormente quando viene a sapere che il padre di Gus ha finalmente accettato l' idea che il figlio la sposi. I due convolano a nozze sulla nave, ma anche Dorothy e Malone coronano il loro sogno d' amore, sposandosi nello stesso momento sulla stessa imbarcazione.

