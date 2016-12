Gloria Guida / L’attrice pronta per la sfida musicale su Rai Uno. Il suo tweet per ricordare l’appuntamento (Music Quiz, puntata 30 dicembre 2016)

GLORIA GUIDA, L’ATTRICE È PRONTA PER LA SFIDA MUSICALE SU RAI UNO. IL SUO TWEET PER RICORDARE L’APPUNTAMENTO (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Ci sarà anche Gloria Guida tra i vip che, divisi in due squadre, si daranno battaglia a Music Quiz, il game show a tema musicale condotto da Amadeus che ritroveremo in onda questa sera, venerdì 30 dicembre 2016, su Rai Uno in prima serate. L’attrice divenuta celebre negli anni ’60 e ’70 ha ricordato l’appuntamento di stasera con un tweet pubblicato nelle scorse ore: “Domani sera vi aspetto per giocare tutti insieme a Music Quiz su Rai 1 ciao”. Poche parole che non sono passate inosservate ai suoi fans, come testimoniano i venti like raccolti dal cinguettio in questione: clicca qui per vedere il tweet.

GLORIA GUIDA, L’ATTRICE È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Music Quiz, il programma musicale di Rai 1 in cui i VIP si devono mettere alla prova per dimostrarsi più bravi dei propri avversari. Una cosa è certa: il divertimento è a dir poco assicurato. Chi ha buona memoria, non potrà non notare le somiglianze con Furore, lo storico programma musicale targato Rai condotto da Alessandro Greco. Per Gloria Guida si tratta della prima partecipazione a Music Quiz e c'è da scommettere che se la caverà davvero alla grande. Il programma, infatti, è all'insegna del divertimento e con la Guida ne vedremo delle belle. Tra le altre cose, è necessario fare presente che Gloria Guida è davvero molto competente in fatto di musica e che, quindi, potrebbe letteralmente surclassare sia i propri compagni di squadra che, soprattutto, gli avversari.

GLORIA GUIDA, L’ATTRICE È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Nell'ultimo periodo, Gloria Guida è stata ospite del Maurizio Costanzo show. In questa occasione ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita con Jonny Dorelli, il suo storico compagno. Nell'intervista, poi, la Guida ha raccontato dei suoi esordi con Alvaro Vitali, commentando anche la decisione di Dorelli di lasciare la tv. Nata nel '55 a Merano, Gloria Guida è una delle attrici più famose della commedia italiana. Approdata sul grande schermo da giovanissima, Gloria Guida è cresciuta in una piccola cittadina in Emilia Romagna e, oltre alla passione per la recitazione, ha coltivato quella per la musica. Da giovanissima, infatti, ha iniziato a cantare nel locale del padre. Icona di bellezza, Gloria Guida ha preso parte a varie commedie sexy ma ha sempre voluto sottolineare il fatto che si è trattato di pellicole niente affatto volgari e molto delicate. In effetti, le sue performance nelle varie pellicole sono state tutte molto soft. Una cosa è certa: anche dopo qualche anno dal suo esordio, la Guida è diventata una vera icona di bellezza anche all'estero. La sua storia d'amore con Jonny Dorelli è stata una delle più invidiate. Il loro amore, infatti, è stato lungo e letteralmente da favole. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di questa sera di Music Quiz per scoprire come se la caverà Gloria Guida.

