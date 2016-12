I comanceros/ Diretta streaming e trailer del film con Stuart Whitman e John Wayne, il budget della pellicola e il cast tecnico

I COMANCEROS, FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU CIELO: TRAILER - Su Cielo andrà in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2016, il film western I Comanceros, diretto nel 1961 da Michael Curtiz e interpretato da John Wayne. Nel trailer vediamo ad un certo punto due uomini in procinto di scontrarsi. Quando uno di questi sferra un pugno all' altro, questi lo loda per il suo coraggio. E' così che Paul Regret e il capitano Cutter, da nemici che erano, uniscono le loro forze per catturare i Comancheros, violenta banda di bianchi dedita al contrabbando di whisky e armi agli indiani Comanche. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere I Comanceros sintonizzandovi su Cielo potrete seguire la pellicola anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui. Ecco il trailer del film.

I COMANCEROS, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - I Comanceros è il film che andrà in onda su Cielo oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in prima serata. La regia della pellicola western è stata affidata a Michael Curtiz, che ha diretto il film insieme a John Wayne. Il lavoro è stato prodotto da George Sherman, mentre la locanda pubblicitaria è stata realizzata da James Edward Grant in collaborazione con Clair Huffaker. Degli aspetti cinematografici si è occupata William H. Clothier e il montaggio delle scene è avvenuto per mano di Louis Loeffler. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America ed è stata distribuita dalla 20th Century Fox, la durata del film si estende per 105 minuti. Il budget iniziale della pellicola è stato di oltre 4 milioni di dollari. Il primo interprete della lista è John Wayne (1907-1979), è stato un attore e regista statunitense chiamo Duke. La sua carriera ha ha avuto inizio negli anni 20 con i film muti. Accanto al lui troviamo Stuart Whitman , attore cinematografico e televisivo, statunitense. Whitman è ricordato principalmente per la sua interpretazione nella serie televisiva Cimarron Strip del 1967. Altre sue interpretazioni che vanno ricordate sono Tre passi dalla sedia elettrica, Le sabbie del Kalahari e Il tesoro dell'Amazzonia.

I COMANCEROS, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - I comanceros, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola classica che è stata realizzata nel 1961 e prodotta dalla Western Deluxe CinemaScope. Il film di genere western è stato diretto da Michael Curtiz, mentre le sue vicende sono basate su un romanzo del 1952 scritto da Paul Wellman dal titolo i Comanceros. Tra le star della pellicola si annoverano attori con fama internazionale come Stuart Whitman e John Wayne, oltre a Lee Marvin, Ina Balin, Bruce Cabot, Nehemiah Persoff, Jack Elam, Edgar Buchanan e Patrick Wayne. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I COMANCEROS, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La trama del film si sviluppa nel 1843 negli Stati Uniti d'America e s'incentra sulla figura di Paul Regret, un cowboy che fugge dopo aver ucciso il figlio di un ricco giudice dello Stato di Lousiana. Poco dopo essere fuggito, però, Paul viene catturato da Jake Cutter, un Texas Ranger molto temuto. Catturato, Regret riesce a distrarre Cutter e fuggire, ma poco dopo viene ricatturato da Cutter il quale entra in un saloon e lo incontra lì. Cutter decide così di riportare Regret in Lousiana, ma durante il viaggio incontra i Comancheros, contro i quali inizia un lungo combattimento. In particolare, i Comancheros sono responsabili di contrabbando delle armi e del whiskey. Loro lo vendono agli indiani del Comance e così ne guadagnano. A differenza di quanto si potrebbe pensare, i Comancheros sono tutti degli uomini bianchi con precedenti penali e una naturale predisposizione verso il combattimento. Durante lo scontro con i Comanceros, Regret aiuta Cutter e dopo essere sfuggito a un attacco ritorna dal Ranger. Ricompensando Regret dell'aiuto il Ranger Cutter lo dichiara uno di loro. Questo lo salva dalla condanna a morte. Successivamente i due decidono d'infiltrarsi nella comunità dei Comanceros per scoprire il posto esatto dove questi vivono. Una volta scoperta la loro base principale, i due devono dare le coordinate ai ranger che in quel modo attaccherebbero la loro base principale. Alla fine dei conti Regret e Cutter scoprono dove si trova il villaggio dei Comanceros, un luogo celato agli occhi umani, in una valle del deserto vicino. Tuttavia, una volta addentratisi nel villaggio, i due ranger incontrano Pilar Graile, una donna che è la figlia del leader dei comancheros. Sarà proprio quest'ultima ad aiutare i due nel loro intento, dopo essersi perdutamente innamorato di Regret. Pilar Graile apre la strada libera ai ranger guidati da Cutter, che in quel modo introduce i suoi Ranger nel villaggio. Questi, dal canto loro, iniziano una sparatoria grazie alla quale riescono a sconfiggere in modo definitivo i cattivi Comanceros. Alla fine Regret e Pilar partono per il Messico insieme, in modo da cominciare lì una nuova vita, mentre Cutter decide di tornare nella sua comunità di Ranger. Nell'ultima scena lui galoppa sul cavallo verso il tramonto.

