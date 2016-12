Il negoziatore/ Diretta streaming e trailer del film con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, il cast della pellicola

IL NEGOZIATORE, FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU RETE 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Un poliziotto viene invitato a malincuore dal capo a riconsegnare distintivo e pistola perché accusato di corruzione e in particolare di aver sottratto molti soldi da un fondo per l' invalidità destinato agli agenti di polizia del loro distretto. L’uomo però lo minaccia freddamente con un arma da fuoco asserendo di non voler andare in galera. E' lo spunto che dà vita al film Il negoziatore, il film in onda oggi venerdì 30 dicembre 2016 alle 21.15 su Rete 4. Il poliziotto proverà strenuamente a dimostrare di essere innocente con il supporto di un collega, negoziatore come lui, mentre questi cercherà di convincerlo a rilasciare uno dei suoi capi, da lui preso in ostaggio. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Il Negoziatore sintonizzandovi su Rete 4, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. Ecco il trailer della pellicola.

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Il negoziatore è il film che verrà trasmesso su Rete 4 oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola d'azione è stata diretta da F. Gary Gray con la sceneggiatura di Kevin Fox in collaborazione con James DeMonaco. Dei compiti di fotografia si è occupato Russell Carpenter Ann, mentre il montaggio è avvenuto grazie a Christian Wagner Shore. Daniel Sudick Ayers ha messo la firma sugli effetti speciali, e delle musiche si è occupato invece Graeme Revell. Infine, la scenografia è stata gestita da Holger Gross Derville. Del cast hanno fatto parte attori rinomati su scala globale, come Samuel L. Jackson nel ruolo di Danny Roman, Kevin Spacey (che ha dato la voce a Chris Sabian), Vanessa Zima (nei panni di Michelle), David Morse (ovvero Adam Beck), Ron Rifkin nei panni di Gran Frost, John Spencer nel ruolo di comandante Al Travis, Kenan Thompson (Tonys Beck), JT Walsh nel ruolo di Terence Niebaum e Siobhan Fallon Hogan nei panni di Maggie.

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il negoziatore, il film in onda su Rete 4 oggi, venerd' 30 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola prodotta nel 1998 e diretta da F. Gary Gray con il titolo originale The Negotiator. Del cast hanno fatto parte attori rinomati su scala globale, come Samuel L. Jackson nel ruolo di Danny Roman, (che ha dato la voce a Chris Sabian), Vanessa Zima (nei panni di Michelle), David Morse (ovvero Adam Beck), Ron Rifkin nei panni di Gran Frost, John Spencer nel ruolo di comandante Al Travis, Kenan Thompson (Tonys Beck), JT Walsh nel ruolo di terence Niebaum e Siobhan Fallon Hogan nei panni di Maggie ed infine Paul Giamatti, Regina Taylor, Bruce Beatty e Paul Guilfoyce nei corrispettivi ruoli di Rudy Timmons, Karen Roman, Markus e Nathan. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL NEGOZIATORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Le vicende del film sono incentrate sulla figura di Danny Roman, un negoziatore di Chicago. In realtà si tratta del miglior negoziatore di Chicago in caso di rapimento. Nel corso della sua carriera da negoziatore, Danny è riuscito a risolvere numerosi casi di rapimento senza usare la forza bruta. Nel film Danny si trova al centro di un complotto mossogli contro. Si tratta di varie accuse di omicidio, oltre che accuse di malversazione relativi alla gestione dei fondi polizieschi. Tutto questo sembra inchiodarlo senza dargli modo di reagire o difendersi. Per questo Danny si sente tirato in causa e da quel momento in poi cercherà, in ogni modo possibile, di dimostrare a tutte le autorità la propria innocenza. Non è un caso, del resto, se il tagline del film è stato, "Quando gli amici ti tradiscono, gli unici di cui ti puoi fidare sono gli estranei". Disposto a tutto pur di salvarsi, Danny entra nel quartier generale del Dipartimento per gli Affari Interni degli Stati Uniti d'America. Infiltratosi, egli decide di prendere in ostaggio il personale del Dipartimento, in questo modo egli si scambia di ruolo e ora è un sequestratore e non più un negoziatore. Poco dopo Danny si ritrova a trattare, faccia a faccia, con un certo Chris Sabian, un suo collega negoziatore di Chicago con cui vuole trattare perché ci aveva lavorato tempo prima. Nel corso della trattativa spetterà a Chris Sabian comprendere i motivi principali che hanno influenzato le decisioni Danny Roman. I due così inizieranno un lungo percorso di trattativa. Al termine Sabian comprenderà che Danny Roman è innocente e tenterà di dissuadere il capo della SWAT di fare breccia nell'edificio. Grazie ai suoi sforzi, Sabian e Roman intraprendono un percorso investigativo arrivando alla casa di Niebaum. Arrivano anche i poliziotti corrotti e inizia una breve sparatoria tra le parti. Sabian capisce che il poliziotto Frost è il capo della cospirazione contro Danny. Di fronte a Frost, Sabian fa finta di sparare a Danny che fa finta di morire. Poco dopo si scoprono le colpe di Frost che cerca di uccidersi, ma non ci riesce, e viene arrestato. Danny ritorna in servizio.

